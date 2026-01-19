  • Huế ngày nay Online
Trung Quốc: GDP năm 2025 vượt mốc 140.000 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 5%

ClockThứ Hai, 19/01/2026 15:07
Sáng 19/1, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế năm 2025.

Chuyên gia Trung Quốc: Kết nối đường sắt Việt-Trung còn dư địa rất lớnTrung Quốc điều chỉnh mạnh chính sách liên quan Nhân dân tệ kỹ thuật số

 Quang cảnh buổi họp báo công bố tình hình kinh tế Trung Quốc năm 2025. (Ảnh: Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc)

Tại buổi họp báo, ông Khang Nghĩa, Cục trưởng Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc cho biết, năm 2025 mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động khó lường từ môi trường kinh tế trong và ngoài nước, nhưng kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu chính về phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 14.

Theo tính toán sơ bộ, GDP năm 2025 đạt 140.187,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 5% so năm trước. Về cơ cấu ngành nghề, giá trị ngành nông nghiệp đạt 9.334,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,9%; giá trị ngành công nghiệp đạt 49.965,3 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,5%; giá trị ngành dịch vụ đạt 80.887,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,4%.

GDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 43.377 nhân dân tệ, tăng 5% so năm trước. Phân loại theo khu vực, GDP bình quân đầu người ở khu vực thành phố đạt 56.502 nhân dân tệ, ở khu vực nông thôn đạt 24.456 nhân dân tệ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm ổn định, tương đương mức năm ngoái. Trong khi, chỉ số CPI lõi (sau khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) tăng nhẹ 0,8%, cao hơn 0,2% so năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng của cả nước đạt 50.120,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,7% so năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng ở khu vực thành phố đạt 43.297,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,6%; ở khu vực nông thôn đạt 6.823 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,1%.

Tổng mức đầu tư toàn xã hội (không bao gồm các hộ nông dân) đạt 48.518,6 tỷ nhân dân tệ, giảm 3,8% so năm trước. Trong đó, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thị trường bất động sản lần lượt giảm 2,2% và 17,2%; đầu tư vào ngành chế tạo tăng 0,6%. Đặc biệt, trong ngành công nghệ cao, đầu tư vào dịch vụ viễn thông và ngành chế tạo hàng không, vũ trụ và máy móc thiết bị tăng mạnh, lần lượt tăng 28,4% và 16,9%.

Về xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2025 đạt 45.468,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,8% so năm trước; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 26.989,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,1%; nhập khẩu đạt 18.479,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 0,5%.

Theo Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc, nhìn chung kinh tế Trung Quốc năm 2025 duy trì đà tăng trưởng ổn định, công cuộc phát triển chất lượng cao đạt được nhiều kết quả mới. Tuy nhiên trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động, tình hình cung cầu trong nước mất cân bằng do cung lớn hơn cầu. Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức mới và cả những vấn đề cũ trong phát triển kinh tế.

Ông Khang Nghĩa cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc vẫn tập trung duy trì đà tăng trưởng ổn định, nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, thực hiện các chính sách vĩ mô tích cực, đẩy mạnh kích cầu trong nước, tối ưu hóa nguồn cung, phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng hiệu quả về chất và hợp lý về lượng, tạo đà thuận lợi thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15.

https://nhandan.vn/trung-quoc-gdp-nam-2025-vuot-moc-140000-ty-nhan-dan-te-tang-truong-5-post937807.html

Theo nhandan.vn
Cải thiện diện mạo đô thị và chất lượng sống; tăng sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư; đưa kinh tế - xã hội phát triển ổn định, có chọn lọc và bền vững… thông qua việc tập trung phát triển đô thị, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là những mục tiêu trọng tâm mà Hương Trà đặt ra trong giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này đòi hỏi thành phố không chỉ mở rộng quy mô kinh tế, mà còn tạo lập những động lực tăng trưởng mới có chiều sâu.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 16/1, tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Canada tăng cường hợp tác cùng phát triển, trên tinh thần tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.

Kinh tế xanh là một chủ đề mang tính thời đại và cực kỳ quan trọng. Đây không chỉ là một xu hướng mà còn là đích đến tất yếu để đảm bảo sự phát triển bền vững của nhân loại.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026. Tuy nhiên, tổ chức này cũng đưa ra những cảnh báo thận trọng về sự gia tăng khoảng cách mức sống giữa các quốc gia, cũng như xu hướng hạ nhiệt của thương mại và nhu cầu tiêu dùng.

