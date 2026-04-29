20 cá thể gà lôi lam mào trắng sẽ được đưa về Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền

Sau khoảng 2 - 3 năm, nhiều cá thể gà lôi lam mào trắng sẽ được đưa về Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền

Theo ông Lê Văn Hướng, sau khi về nước, các cá thể gà lôi lam mào trắng được tiếp nhận, cách ly và theo dõi sức khỏe ban đầu tại các Trung tâm nuôi nhốt đạt tiêu chuẩn theo quy trình chuyên môn nhằm đảm bảo thích nghi với điều kiện khí hậu, môi trường và hạn chế rủi ro về dịch bệnh. Trong giai đoạn này, đội ngũ kỹ thuật và thú y sẽ tiến hành theo dõi thể trạng, chế độ ăn uống, khả năng thích nghi và các biểu hiện sinh học của từng cá thể.

Sau thời gian cách ly và chăm sóc ổn định, các cá thể sẽ tiếp tục được chuyển ra khu vực miền Trung để nuôi dưỡng, chăm sóc và nhân giống bảo tồn theo quy trình, tiểu chuẩn của IUCN (phù hợp với điều kiện tái thả sau này). Hệ thống chuồng trại này được xây dựng và hoàn thiện theo tiêu chuẩn của quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về an toàn sinh học, tập tính sinh thái và điều kiện sống phù hợp cho loài. Tuy nhiên thông tin về vị trí và nơi nuôi nhốt vẫn chưa được tiết lộ.

Theo lộ trình, sau khoảng 2 - 3 năm chăm sóc, theo dõi, đánh giá khả năng thích nghi và cho sinh sản, các cá thể con sẽ được đưa về Khu DTTN Phong Điền và một số khu rừng khác (đã từng phát hiện gà lôi lam mào trắng trước đây) để triển khai tái thả mềm trong môi trường bán tự nhiên. Khi các cá thể thích nghi tốt với điều kiện sinh cảnh và đảm bảo khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên, các chuyên gia sẽ tiến hành tái thả cứng và theo dõi lâu dài nhằm từng bước phục hồi quần thể loài trong tự nhiên. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và chăm sóc các cá thể gà lôi lam mào trắng, mà hướng tới xây dựng quần thể bảo tồn lâu dài, phục vụ công tác phục hồi loài trong tự nhiên.

“Việc gà lôi lam mào trắng được đưa trở lại Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác bảo tồn các loài chim đặc hữu, quý hiếm của quốc gia. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho quá trình phục hồi và xây dựng quần thể bảo tồn bền vững của loài trong tương lai, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên”, ông Lê Văn Hướng chia sẻ.