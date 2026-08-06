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Thế giới

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa khủng bố

ClockThứ Sáu, 07/08/2026 15:56
Tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tiến hành phiên thảo luận để đánh giá mối đe dọa dai dẳng mà tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tiếp tục gây ra đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

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 Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tại New York , Mỹ, (Ảnh: THX/TTXVN)

Phó Giám đốc điều hành Ủy ban chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Carmen G.Cantor cho biết, các nhóm khủng bố đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới nổi khác để mở rộng phạm vi tiếp cận, thu hút lực lượng và gây khó khăn cho các chiến dịch đối phó.

Tại phiên họp, đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí, dù IS đã mất phần lớn vùng lãnh thổ kiểm soát, tổ chức này và các chi nhánh vẫn hoạt động ở hàng loạt điểm nóng xung đột, lợi dụng tình trạng bất ổn, khoảng trống quản trị và khó khăn kinh tế-xã hội để bám rễ, tuyển mộ và tiến hành tấn công.

rong bối cảnh đó, Hội đồng Bảo an kêu gọi tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin tình báo, kiểm soát dòng tài chính bất hợp pháp và ngăn chặn nguy cơ khủng bố lợi dụng công nghệ cao.

Trước đó, hồi tháng 7/2026, Liên hợp quốc từng cảnh báo các nhóm khủng bố đang mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp khu vực Tây Phi và Sahel, sử dụng các phương thức ngày càng tinh vi, công nghệ hiện đại như thiết bị bay không người lái, các phương tiện liên lạc tiên tiến và tiền điện tử để phục vụ hoạt động khủng bố.

https://nhandan.vn/hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-no-luc-ngan-chan-moi-de-doa-khung-bo-post980352.html

Theo nhandan.vn
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