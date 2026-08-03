Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phải làm chủ công nghệ chiến lược, vươn ra thị trường quốc tế

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn công nghệ CMC - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Minh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến.

CMC sẵn sàng tham gia giải các bài toán công nghệ chiến lược của quốc gia

Tại cuộc làm việc, Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu về năng lực công nghệ chiến lược và các sản phẩm công nghệ chiến lược “Made by CMC”. Theo đó, năm 2025, CMC ghi nhận tăng trưởng vượt kế hoạch với doanh thu đạt 10.555 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 737 tỷ đồng, tăng 26%. Hiện Tập đoàn có hơn 5.800 nhân sự.

Một số dấu ấn của CMC trong năm 2025 là tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 6, Tập đoàn được trao hai giải thưởng quốc gia cho nền tảng điện toán đám mây CMC Cloud và việc xây dựng hệ sinh thái mở Open AI phục vụ cộng đồng. CMC cũng tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ quy mô lớn, triển khai chiến lược phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu (Data Center).

Giai đoạn 2026-2030, CMC đặt mục tiêu tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách tổng thể, toàn diện; đồng thời làm chủ các nền tảng và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đặt hàng của Chính phủ để thực hiện các bài toán lớn cấp quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực. CMC cũng sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đặt hàng của Chính phủ về phát triển hạ tầng điện toán đám mây có chủ quyền theo mục tiêu được đề ra tại Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây giai đoạn 2025-2030.

Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính cho biết, CMC đã đăng ký tham gia 5 lĩnh vực trong danh mục công nghệ chiến lược và đề xuất thực hiện 2 nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia về phát triển công nghệ chiến lược, gồm điện toán đám mây (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong quá trình xây dựng và triển khai các nhiệm vụ này, Tập đoàn thường xuyên phối hợp, trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược. Trong đó, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược là cơ sở quan trọng để định hướng doanh nghiệp; tiếp đó, Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 16/5/2026 giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, ngày 6/8/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1493/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Thứ trưởng Hoàng Minh đề nghị CMC tập trung xác định đúng quy mô thị trường, làm chủ công nghệ lõi, đồng thời đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế. Cùng với đó, doanh nghiệp cần duy trì năng lực đổi mới công nghệ thông qua đầu tư cho nghiên cứu, phát triển (R&D); phát huy vai trò của một tập đoàn công nghệ lớn trong xây dựng hệ sinh thái, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực công nghệ quốc gia.

CMC cần chủ động đề xuất sáng kiến từ thực tiễn, đồng hành cùng Chính phủ

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả Tập đoàn Công nghệ CMC đạt được trong thời gian qua; khẳng định CMC là một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu của Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghệ số và đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, với doanh thu trên 10.000 tỷ đồng, hơn 5.800 nhân sự, CMC đã từng bước khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm, nền tảng mang thương hiệu Việt.

Phó Thủ tướng cho biết, Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với mục tiêu đưa khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng, nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN phối hợp chặt chẽ với CMC nghiên cứu các giải pháp xây dựng hệ sinh thái điện toán đám mây vững mạnh, từng bước nâng tỉ lệ làm chủ thị trường trong nước lên khoảng 50% - Ảnh: VGP/Gia Huy

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung hoàn thiện nhiều dự án luật, nghị định và cơ chế, chính sách quan trọng, trong đó có Nghị định số 260/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.

Điểm mới trong các chính sách này là lần đầu tiên Nhà nước xác định rõ các bài toán lớn của quốc gia, giao nhiệm vụ cụ thể gắn với nguồn lực và trách nhiệm cho từng bộ, ngành, doanh nghiệp để tổ chức thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng cho rằng cần xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó đưa các kết quả nghiên cứu trở thành sản phẩm thương mại, tạo năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

Đề cập nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, Phó Thủ tướng đánh giá CMC đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong phát triển hạ tầng điện toán đám mây. Tuy nhiên, thị phần điện toán đám mây trong nước hiện mới chiếm khoảng 20%, trong khi phần lớn vẫn thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài. Đây là thách thức, nhưng cũng là dư địa lớn để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với CMC nghiên cứu các giải pháp xây dựng hệ sinh thái điện toán đám mây vững mạnh, từng bước nâng tỷ lệ làm chủ thị trường trong nước lên khoảng 50%; qua đó bảo đảm chủ quyền công nghệ, tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đối với trí tuệ nhân tạo (AI), Phó Thủ tướng cho rằng đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia trong giai đoạn tới. Việt Nam cần sớm xác định hướng đi phù hợp để xây dựng mô hình AI của riêng mình.

Theo Phó Thủ tướng, trước mắt cần ưu tiên phát triển theo định hướng “AI First”, tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu cấp thiết và khả năng tạo giá trị lớn như y tế, giáo dục, an sinh xã hội, thay vì triển khai dàn trải trong bối cảnh hạ tầng và dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn CMC phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên sâu trình Chính phủ, đề xuất lộ trình phát triển AI phù hợp với điều kiện Việt Nam, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra thực tế doanh thu của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hiện mới chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong thị trường, qua đó đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phải lựa chọn đúng sản phẩm chiến lược, tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước trước khi mở rộng ra thị trường quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị CMC tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, chủ động đề xuất các sáng kiến từ thực tiễn, đồng hành cùng Chính phủ trong triển khai các chương trình, nhiệm vụ chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.