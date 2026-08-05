Áp thấp nhiệt đới hình thành trên vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 8, biển động

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 9 giờ sáng 7/8/2026. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Sáng nay (7/8), vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 9 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 108,1 độ kinh đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, trên vùng biển phía đông nam đặc khu Bạch Long Vĩ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng đông với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Đến 9 giờ sáng 8/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, với tốc độ khoảng 5km/giờ, trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng: vịnh Bắc Bộ, Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 9 giờ sáng 9/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông nam, với tốc độ khoảng 5km/giờ, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

https://nhandan.vn/ap-thap-nhiet-doi-hinh-thanh-tren-vinh-bac-bo-gio-giat-cap-8-bien-dong-post980374.html