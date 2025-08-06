Hoàn thiện quy chuẩn quốc gia về trạm sạc xe điện

Theo dự thảo quy chuẩn này có 8 phương thức quản lý nhằm đảm bảo các trạm sạc đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn và tương thích kỹ thuật.

Mô hình quán cà phê kết hợp trạm sạc xe điện nở rộ tại TP Hồ Chí Minh thời gian gần đây. Ảnh: Lưu Niệm

Ông Trần Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam hiện đã có 23 tiêu chuẩn liên quan đến trạm sạc xe điện, bao gồm: 8 tiêu chuẩn về hệ thống tủ trạm sạc, yêu cầu chung, tương thích điện tử, truyền thông và an toàn; 3 tiêu chuẩn về dây cáp sạc; 7 tiêu chuẩn về cổng, ổ cắm và trụ sạc; 5 tiêu chuẩn về thiết bị đo điện.

"Các tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn ISO, IEC và quy định của Ủy ban châu Âu. Đồng thời, Bộ đã thành lập nhiều ban kỹ thuật về tiêu chuẩn quốc gia cho trạm sạc, với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong – ngoài nước, hiệp hội, trường đại học và các chuyên gia", ông Trần Hồng Ngọc cho hay.

Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trạm sạc xe điện, ông Ngọc cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khảo sát doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm tại cả 3 miền. Bộ đã xây dựng dự thảo quy chuẩn, lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ và Chính phủ, cũng như thông báo tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

"Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện dự thảo quy chuẩn Việt Nam và chuẩn bị ban hành để phục vụ công tác quản lý nhà nước, cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp", ông Ngọc nhấn mạnh.

Bổ sung thêm, ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, giai đoạn đầu, việc lắp đặt trạm sạc xe điện chủ yếu theo tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự công bố. Tuy nhiên, thực tế triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập, nên cần có quy chuẩn chặt chẽ hơn.