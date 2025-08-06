  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 07/08/2025 09:13

Hoàn thiện quy chuẩn quốc gia về trạm sạc xe điện

Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã hoàn thiện dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về trụ sạc xe điện.

Giao thông xanh: Chiến lược để phát triển đô thị bền vữngMở hướng đi mới phát triển hệ thống giao thông xanh và du lịch bền vữngVingroup đồng hành cùng Huế trong việc triển khai các giải pháp chuyển đổi xanh

Theo dự thảo quy chuẩn này có 8 phương thức quản lý nhằm đảm bảo các trạm sạc đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn và tương thích kỹ thuật.

 Mô hình quán cà phê kết hợp trạm sạc xe điện nở rộ tại TP Hồ Chí Minh thời gian gần đây. Ảnh: Lưu Niệm

Ông Trần Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam hiện đã có 23 tiêu chuẩn liên quan đến trạm sạc xe điện, bao gồm: 8 tiêu chuẩn về hệ thống tủ trạm sạc, yêu cầu chung, tương thích điện tử, truyền thông và an toàn; 3 tiêu chuẩn về dây cáp sạc; 7 tiêu chuẩn về cổng, ổ cắm và trụ sạc; 5 tiêu chuẩn về thiết bị đo điện.

"Các tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn ISO, IEC và quy định của Ủy ban châu Âu. Đồng thời, Bộ đã thành lập nhiều ban kỹ thuật về tiêu chuẩn quốc gia cho trạm sạc, với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong – ngoài nước, hiệp hội, trường đại học và các chuyên gia", ông Trần Hồng Ngọc cho hay.

Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trạm sạc xe điện, ông Ngọc cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khảo sát doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm tại cả 3 miền. Bộ đã xây dựng dự thảo quy chuẩn, lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ và Chính phủ, cũng như thông báo tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

"Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện dự thảo quy chuẩn Việt Nam và chuẩn bị ban hành để phục vụ công tác quản lý nhà nước, cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp", ông Ngọc nhấn mạnh.

Bổ sung thêm, ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, giai đoạn đầu, việc lắp đặt trạm sạc xe điện chủ yếu theo tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự công bố. Tuy nhiên, thực tế triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập, nên cần có quy chuẩn chặt chẽ hơn.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
hoàn thiệnquy chuẩn quốc giatrạm sạc xe điện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật yêu cầu cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị đã nêu trong Nghị quyết số 66-NQ/TW, theo đó xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương.

Xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt
Hoàn thiện các Nghị định phân cấp, phân quyền trước ngày 10/6/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo các ngành, lĩnh vực phân công quản lý của Bộ, ngành mình trình Chính phủ ban hành; thời gian hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2025.

Hoàn thiện các Nghị định phân cấp, phân quyền trước ngày 10 6 2025
Hoàn thiện bộ sản phẩm du lịch đặc trưng

Trong chiến lược phát triển du lịch giai đoạn sắp tới, Huế sẽ tập trung hoàn thiện bộ sản phẩm du lịch đặc trưng, thương hiệu du lịch Huế và hình thành một số sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hoàn thiện bộ sản phẩm du lịch đặc trưng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top