Việt Nam sắp có "siêu trạm sạc" xe điện chỉ mất 15 phút

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng xây dựng 99 siêu trạm sạc nhanh chỉ trong 15 phút, dùng năng lượng sạch, hỗ trợ xe điện VinFast di chuyển xa và giảm phát thải môi trường.

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc 

Ngày 18/3, Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm nay.

Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô-tô điện với thời gian sạc chỉ từ 15 phút hoàn toàn từ nguồn năng lượng sạch là điện gió và điện mặt trời.

99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green bố trí dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn với khoảng cách hợp lý, trải dài trên địa phận 34 tỉnh, thành phố để bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển xa, liên tỉnh hoặc xuyên Việt của người dùng xe điện VinFast.

Mỗi siêu trạm sạc được quy hoạch tới 100 súng sạc công suất 150kW nhằm đáp ứng nhu cầu sạc siêu nhanh, bảo đảm chỉ sau 15 phút là xe có đủ năng lượng tiếp tục hành trình.

Đặc biệt, 100% siêu trạm sạc đều sử dụng nguồn năng lượng sạch từ điện gió và điện mặt trời, lưu trữ trong các hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Với mô hình sạc siêu nhanh, siêu tiện lợi và vận hành hoàn toàn không phát thải, hệ thống siêu trạm sạc V-Green không chỉ đáp ứng tốt các hành trình dài, liên tục mà còn góp phần đáng kể vào việc giảm khí thải carbon ra môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Bà Phạm Thanh Thúy - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty V-Green cho biết: “Hệ thống siêu trạm sạc được bố trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ không chỉ thuận tiện mà còn sạc siêu nhanh và siêu nhiều cùng lúc sẽ giải quyết cơ bản mọi nhu cầu sạc xe của người dùng.

Với 99 siêu trạm sạc, khách hàng sử dụng xe điện VinFast có thể an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường dài, ngay cả trong những giai đoạn cao điểm nhất”.

Theo kế hoạch, việc đầu tư phát triển 99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green xúc tiến triển khai sớm với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dùng và số lượng ô tô điện VinFast bán ra thị trường ngày càng lớn.

Tính đến hết năm 2025, V-Green đã hoàn thiện quy hoạch 150.000 cổng sạc ô-tô, xe máy điện trên khắp Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển mới, V-Green sẽ tập trung đầu tư trọng điểm cho các siêu trạm sạc để đáp ứng nhu cầu đi xa của người dùng ô-tô điện và mở rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện để bảo đảm sự thuận tiện tối đa cho tất cả khách hàng.

https://nhandan.vn/viet-nam-sap-co-sieu-tram-sac-xe-dien-chi-mat-15-phut-post949225.html

Theo nhandan.vn
Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 16/3, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam-Trung Quốc.

Góc nhìn của các Đại sứ: Bầu cử Quốc hội mở ra kỳ vọng về giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều Đại sứ đang công tác tại Việt Nam đã chia sẻ những nhận định sâu sắc về tầm vóc của sự kiện chính trị quan trọng này. Từ góc nhìn ngoại giao, các nhà ngoại giao đều nhấn mạnh niềm tin của người dân, vai trò của ổn định chính trị cũng như kỳ vọng vào động lực phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn tới.

