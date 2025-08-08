Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ra mắt bộ sách kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bạn đọc trong và ngoài quân đội tìm hiểu các ấn phẩm tại gian trưng bày sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Bộ sách là những tác phẩm về: lịch sử, lý luận chính trị, quân sự rất dày dặn, đáng quý, tiêu biểu như: “Cách mạng Tháng 8” (tác giả Trường Chinh), “Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng Quân đội nhân dân” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), “Hai lần vượt ngục” (hồi ký của Trần Đăng Ninh), “Con đường theo Bác” (Hoàng Quốc Việt), “Hà Nội tháng 8” (Đại tướng Nguyễn Quyết”, “Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội năm 1945-Giá trị lịch sử hiện thực” (nhiều tác giả), “Chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng” (nhiều tác giả), “Bảo vệ Bác Hồ trên Thủ đô gió ngàn” (Đồng Khắc Thọ), “Những chiến khu trong Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945” (Tiến sĩ Dương Đình Lập), “Hồ Chí Minh-Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập” (PGS,TS Vũ Như Khôi chủ biên), “Ký ức Tháng 8 dưới cờ đỏ sao vàng” (nhiều tác giả), “Hòa bình hay chiến tranh” (Thượng tướng Trần Văn Trà).

Bên cạnh đó, là các tác phẩm của nhiều nhà nghiên cứu, nhà báo, nhiếp ảnh gia: Đại tá-nhà báo Hồ Quang Lợi, Đại tá-nhà báo Phan Tùng Sơn, Đại tá-nhà báo Hồ Quang Phương, PGS,TS Trần Trọng Thơ, Nguyễn Bá Khoản, Diệu Ân… cung cấp đến bạn đọc những tư liệu, hình ảnh quý cùng bài học kinh nghiệm về sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu khi Cách mạng mới thành công, chính quyền non trẻ của nhân dân mới thành lập trước muôn vàn khó khăn.

Đặc biệt, ở sách văn nghệ có các tác phẩm: “Đối thoại trong đêm” (tiểu thuyết của Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Chí Trung), “Lõm” (tiểu thuyết của nhà văn Sơn Tùng), “Sáng mãi ngọn lửa rừng Trần Hưng Đạo” (Hoàng Quảng Uyên), “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” (trường ca của Châu La Việt), bộ sách ảnh: “Kỷ niệm 80 năm nước CHXHCN Việt Nam (tác giả Triệu Anh Ba”…

Cùng với in ấn và xuất bản những tác phẩm quý trên, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cũng tổ chức trại viết tại Nhà sáng tác Nha Trang về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh Cách mạng để hướng về kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc. 15 nhà văn, nhà thơ xuất sắc đã về tham gia trại viết với tinh thần của người lính xung trận, lao động sáng tạo tích cực, khẩn trương hoàn thành nhiều tiểu thuyết, trường ca bề thế, có chất lượng cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật.

Nhà văn An Bình Minh có tiểu thuyết “Lời nguyền Phu La Nhích, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc với tiểu thuyết “Mẹ trung đoàn”, nhà văn Châu La Việt với tiểu thuyết “Cục chính trị tiền phương”, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến có trường ca “Từ Trường Sơn đến Trường Sa”, nhà thơ Đào An Duyên có trường ca “Tây Nguyên”. Đặc biệt là nhà thơ Trần Anh Thái bùng nổ với một trường ca mới về người lính và một tập lý luận văn học về văn học trong giai đoạn mới. Các nhà văn, nhà văn khác tham gia như: Đại tá Lù Pò Khương, Văn Xương, Phùng Nhâm Quý, Hồ Kiên Giang, Phan Đức Nam, Hồ Thị Ngọc Hoài, Quỳnh Vân, Nguyễn Hoài Thu cũng hoàn thành các tác phẩm mới để kịp ra mắt bạn đọc trong những ngày tháng ý nghĩa này…

Đại tá-nhà văn Phạm Văn Trường, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân khẳng định: “Phát huy truyền thống 75 năm đồng hành cùng tri thức quân sự, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận; không ngừng nâng cao chất lượng, hiện đại hóa hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình nhiệm vụ; giữ vững vị thế là một trong những điểm tựa tri thức, “thành lũy văn hóa” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.