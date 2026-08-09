Bảy tháng đầu năm, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được bảo đảm. (Ảnh minh họa: Đỗ Bảo)

Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt 1.834 nghìn tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán, trong đó thu ngân sách Trung ương ước đạt khoảng 74,7% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 70,5% dự toán, tăng 16% so cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế chi 7 tháng ước đạt 1.364,3 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 418,9 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 41,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 56,5% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 48,4% dự toán.

Theo đó, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được bảo đảm. Tính đến hết tháng 7, đã thực hiện phát hành 201,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 9,3 năm, lãi suất bình quân 4,12%/năm.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ thông báo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; tham mưu điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; đã nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công và có văn bản hướng dẫn cách thức chấm điểm để các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện.

Đến hết tháng 7/2026, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 1.006,6 nghìn tỷ đồng. Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 22,3 nghìn tỷ đồng của 8 bộ, cơ quan Trung ương và 28 địa phương (chiếm 2,3%). Giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 31/7/2026 là 425,3 nghìn tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, về hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính cho biết trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 53,08 tỷ USD, tăng 25% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 56,67 tỷ USD, tăng 41,4%.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8%; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,52 tỷ USD.

Thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 7 tháng đạt 187,17 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,5% so cùng kỳ, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (155,33 nghìn doanh nghiệp).

Cả nước hiện có gần 1,07 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng khoảng 4,8% so cuối năm 2025; số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 7 tháng ước đạt 419,5 nghìn tỷ đồng, tăng 31,2% so cùng kỳ, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tích cực.

Trong thời gian qua, vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân được Chính phủ yêu cầu thực hiện quyết liệt. Về phía Bộ Tài chính, thông tin cho biết, số thủ tục hành chính của Bộ Tài chính là 687 thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc 25 lĩnh vực quản lý nhà nước; tổng số thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thực hiện tại 3 cấp chính quyền là 890, trong đó số thủ tục hành chính do Bộ Tài chính và các đơn vị ngành dọc của Bộ thực hiện là 219 (chiếm 24,6% - đạt tỷ lệ theo yêu cầu); số thủ tục hành chính đã phân cấp cho các cấp chính quyền địa phương là 650 (chiếm 73,03%); số thủ tục hành chính do các bộ, cơ quan khác thực hiện là 21 (chiếm 2,34%).

Tổng số thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh Bộ Tài chính đã cắt giảm theo yêu cầu Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ và Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV từ ngày 26/3/2025 đến nay là 826/962 (85,86%) thủ tục hành chính, trong đó: cắt giảm 247 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 579 thủ tục hành chính. Tổng thời gian đã cắt giảm là 6.685/12.288 ngày, đạt tỷ lệ 54,39%; chi phí đã cắt giảm là 40.322,1/75.430 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 53,46%. Cắt giảm được 139/363 điều kiện kinh doanh (đạt 38,29%).

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