Gia tăng nhận diện thương hiệu nông sản Việt Nam

Sơ chế, đóng gói cà rốt xuất khẩu tại Hợp tác xã Đức Chính, xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TRẦN AN)

Việc từng bước thâm nhập các kênh phân phối hiện đại tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu không chỉ mở rộng đầu ra cho sản phẩm mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng của nông nghiệp Việt Nam, từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang xây dựng thương hiệu và nâng cao vị thế trên bản đồ tiêu dùng toàn cầu.

Từ gạo A An tại Nhật Bản, thực phẩm VIFON, gạo “Cơm Việt Nam Rice” trong hệ thống đại siêu thị Carrefour ở Pháp đến các sản phẩm dừa tại thị trường Mỹ, cho thấy các doanh nghiệp đang đóng vai trò quan trọng đưa hàng hóa tiếp cận trực tiếp khách hàng quốc tế.

Dấu ấn tại thị trường cao cấp

Đầu tháng 2/2026, tại hệ thống đại siêu thị Carrefour (Pháp), lần đầu tiên thương hiệu VIFON của Tập đoàn Tân Việt chính thức hiện diện với các dòng sản phẩm thế mạnh như phở ăn liền, bún, hủ tiếu... đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của châu Âu.

Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho rằng, đây là kết quả của chiến lược “kiềng ba chân” vững chắc, bao gồm sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam dưới sự định hướng và hỗ trợ trực tiếp của Thương vụ; nhà nhập khẩu, phân phối uy tín tại địa bàn như T&T Foods, ACEM và các tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước Pháp.

Theo đại diện Tập đoàn Tân Việt, việc các sản phẩm VIFON xuất hiện trên kệ siêu thị Carrefour là cột mốc quan trọng để tập đoàn tiếp tục xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm tiếp cận rộng khắp các hệ thống phân phối bán lẻ khác trên toàn châu Âu.

Đối với mặt hàng gạo, từ năm 2022, sản phẩm Gạo sạch A An thuộc Công ty cổ phần Lương thực A An đã trở thành thương hiệu gạo Việt Nam tiên phong xuất khẩu thành công vào Nhật Bản, sau đó liên tiếp tăng về sản lượng trong những năm tiếp theo.

Năm 2025, Gạo sạch A An được đại siêu thị Belc (Nhật Bản) chọn làm đối tác cung cấp gạo tại thị trường này. Thành công nối tiếp khi Gạo sạch A An chính thức hiện diện tại châu Âu từ tháng 5/2025, được phân phối độc quyền bởi AWTC GmbH (Cộng hòa Liên bang Đức).

Sản lượng gạo mang thương hiệu A An xuất khẩu sang EU đạt khoảng 1.000 tấn trong năm 2025 và dự kiến tăng gấp đôi trong năm 2026. Không chỉ tại châu Á, châu Âu, nông sản Việt Nam cũng đang tăng cường hiện diện tại thị trường Mỹ.

Một thí dụ tiêu biểu là Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới đã có chiến lược cụ thể tiếp cận trực tiếp các nhà bán lẻ quốc tế. Thông qua chi nhánh tại Mỹ là LQC Inc., công ty và thương hiệu trực thuộc CocoGoodsCo đã giới thiệu tới khách hàng Mỹ hàng loạt sản phẩm từ dừa như: nước dừa organic, nước cốt dừa, dầu dừa tinh khiết, snack dừa, cơm dừa sấy khô...

Ông Hồ Thanh Phong, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới cho biết: Hiện các sản phẩm từ dừa của công ty đã được xuất khẩu sang hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt như Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc, từ đó tạo dựng uy tín với nhiều đối tác nhập khẩu khác, đưa các sản phẩm dừa tiếp cận sâu hơn tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng quốc tế.

Kiểm soát từ trang trại đến bàn ăn

Ông Trương Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực A An cho biết: Doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào hệ thống nhà máy chế biến với dây chuyền sấy, tách màu và đóng gói tự động, vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, Halal...

Song song với đó, A An tập trung phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn và đầu tư vào khâu giống - yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng hạt gạo. Công ty đầu tư nghiên cứu, chọn tạo và liên kết phát triển các giống lúa có giá trị thương mại cao như Japonica, Đài Thơm 8, OM5451, đồng thời thử nghiệm những mô hình canh tác bền vững như lúa hữu cơ, lúa-tôm.

Từ những cánh đồng này, các dòng gạo đặc sản, gạo cao cấp được hình thành, hướng đến thị trường xuất khẩu và phân khúc tiêu dùng chất lượng cao. Không dừng lại ở hạt gạo, A An còn mở rộng hệ sinh thái sản phẩm nhằm gia tăng giá trị của cây lúa.

Từ gạo cao cấp, gạo đặc sản vùng miền đến các sản phẩm khai thác từ phụ phẩm như dầu gạo, thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ và năng lượng sinh khối, chuỗi giá trị lúa gạo dần được hoàn thiện theo hướng bền vững và hiệu quả hơn.

"Công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm gạo an toàn, bền vững; sở hữu ít nhất hai giống lúa chất lượng cao do công ty trực tiếp đầu tư nghiên cứu hoặc liên kết phát triển; có ít nhất 5 sản phẩm mới mỗi năm với định vị khác biệt rõ nét trên thị trường”, ông Nam nhấn mạnh.

Cùng với sản phẩm gạo, nhiều nông sản khác của Việt Nam cũng đang đi theo con đường nâng chuẩn để bước vào các kênh bán lẻ toàn cầu.

Để có chỗ đứng trong chuỗi phân phối tại Mỹ, các sản phẩm dừa của Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới đã đạt chứng nhận BRCGS, một trong những tiêu chuẩn toàn diện, khắt khe nhất về an toàn thực phẩm trên thế giới, yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ từ hệ thống quản lý rủi ro trong sản xuất, nguồn nguyên liệu đầu vào, truy xuất nguồn gốc, điều kiện vệ sinh nhà xưởng, thiết bị cho đến quy trình đào tạo nhân sự và tuân thủ các quy định pháp lý tại thị trường nhập khẩu.

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74 tỷ USD trong năm nay.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành sẽ tập trung phát triển sản phẩm nông sản có giá trị gia tăng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu.

Trong đó, việc đưa nông sản vào hệ thống siêu thị quốc tế được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đây cũng là khuyến nghị từ các Tham tán thương mại Việt Nam tại nhiều quốc gia khi cho rằng doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận các kênh bán lẻ hiện đại, đưa hàng hóa trực tiếp đến tay người tiêu dùng sở tại nhằm xây dựng và củng cố sự nhận diện rõ ràng cho thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

