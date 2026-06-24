Tuần qua, giá vàng trong nước tăng bất chấp thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp

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Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới 18 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tuần này biến động trong biên độ hẹp, tăng giảm không đáng kể so giá thế giới. Giá vàng thế giới tuần qua ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp trong khi tại thị trường trong nước, giá vàng diễn biến trái chiều, tăng hơn 1 triệu đồng so chủ nhật tuần trước.

Giá vàng thế giới giảm trong khi trong nước tăng khiến giá vàng trong nước trở nên đắt đỏ so giá thế giới. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ ngày 28/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 145,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so chốt phiên cuối tuần trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 148,5 triệu đồng/lượng, 1,3 triệu đồng mỗi lượng so chốt phiên cuối tuần trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 144,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng lần lượt 1,1 triệu đồng và 1,3 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 144,3-148,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 600.000 đồng và 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Phần lớn các chuyên gia lẫn nhà đầu tư nhỏ lẻ đều dự đoán giá vàng giảm vào tuần tới

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Lực mua vào giá rẻ và nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn đầu tuần nhanh chóng nhường chỗ cho 1 đợt bán tháo mạnh khác sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát vẫn còn dai dẳng, đồng USD mạnh hơn và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách lãi suất thắt chặt.

Tuần này, giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.142,13 USD/ounce, tiếp đó, tăng lên mức cao nhất tuần ở mức 4.220,82 USD/ounce nhưng sau đó chịu áp lực bán tháo và giảm liên tục xuống dưới 4.100 USD, rồi 4.000 USD trong thời gian ngắn và thiết lập mức thấp nhất tuần ở mức 3.959,38 USD/ounce. Cuối tuần, giá vàng phục hồi và đóng cửa ở mức 4.088 USD/ounce.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, phe bán vẫn chiếm ưu thế cả trên Phố Wall (Wall Street) và Phố Chính (Main Street), số người dự đoán giá sẽ tăng trong tuần tới chỉ còn là thiểu số.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading cho biết, ông rất vui khi thấy giá vàng và bạc phục hồi vào cuối tuần, nhưng theo ông, cả hai kim loại này có khả năng sẽ giảm thêm trước khi thực sự bước vào đợt tăng giá trở lại.

“Giá vàng và bạc có thể giảm thêm một chút, nhưng sẽ tạo ra cơ hội mua vào lớn cho các nhà đầu tư”, vị chuyên gia nhận định.

Các nhà phân tích tại CPM Group dự đoán vàng sẽ tiếp tục xu hướng giảm giá trong những tuần tới, với mức đáy tiềm năng trong ngắn hạn có thể là 3.800 USD/ounce.

Theo các chuyên gia CPM, giá đang giảm vì các nhà đầu tư đang bán ra, những người đã mua vào từ thời điểm tháng 9 đến đầu năm 2026 vẫn tiếp tục bán tháo khi họ coi môi trường kinh tế và chính trị hiện tại là thời điểm tạm lắng sau hàng loạt tin tức bất lợi cho kim loại quý: dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến, lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của FED…

Về phần mình, ông Neil Welsh, người đứng đầu bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

“Dòng tiền của các quỹ có thể tiếp tục chảy ra khỏi lĩnh vực năng lượng, tìm kiếm một nơi trú ẩn mới. Ngoài ra, lạm phát toàn cầu vẫn là một mối lo ngại nên các ngân hàng Trung ương vẫn sẽ tiếp tục mua vàng, các nhà đầu tư cũng có thể bắt đầu mua vàng và bạc trở lại. Về mặt kỹ thuật, hợp đồng vàng tương lai tháng 8 đang bị bán quá mức và có khả năng sẽ có lực hồi”, ông Newsom phân tích.

Ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report cho biết, ông đã theo dõi vùng hỗ trợ quan trọng của giá vàng trong khoảng từ 3.900-4.100 USD/ounce, được hình thành bởi mức thấp nhất vào tháng 10-11 năm ngoái.

“Hiện tại vàng đang bị bán quá mức. Thật không công bằng khi vàng và kim loại quý bị giảm giá mạnh như vậy, tôi tin rằng chúng ta vẫn đang trong một thị trường tăng giá dài hạn”, ông Jesse Colombo cho biết.

Tuần này, 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Phần lớn các chuyên gia Phố Wall vẫn giữ quan điểm bi quan khi giá vàng ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp. 5 chuyên gia (tương đương 28%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 8 người khác (44%) cho rằng giá sẽ giảm; 5 nhà phân tích còn lại (28%) nghiêng về kịch bản giá đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đã từ bỏ quan điểm lạc quan trước những lo ngại về việc tăng lãi suất. Tuần này, chỉ 89 nhà đầu tư (37%) trong số 238 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 109 người (46%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 40 nhà đầu tư còn lại (17%) bày tỏ quan điểm trung lập.

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