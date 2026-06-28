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ClockThứ Tư, 05/08/2026 14:44

Giá vàng ngày 5/8: Giá vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng SJC

Giá vàng thế giới hôm nay (5/8) đảo chiều tăng lên mức 4.134,3 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD yếu đi và thị trường đang tập trung vào các thông tin liên quan xu hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong nước, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra lần lượt ở mức 138-141 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng trong nước tăng bất chấp thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếpGiá vàng ngày 29/4: Vàng miếng, vàng nhẫn giảm mạnh khi giá vàng thế giới tiếp đà trượt sâu

 (Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt tăng theo diễn biến giá thế giới. Giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra lần lượt ở mức 138-141 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 5/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 137 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng và bán ra mức 140,9 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 800.000 đồng/lượng và 700.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Tính đến 9 giờ sáng 5/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 79,8 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 4.134,3 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay thế giới sáng nay quay đầu tăng mạnh trở lại trong bối cảnh các nhà đầu tư tập trung theo dõi thông tin liên quan các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran để tìm manh mối về khả năng mở lại eo biển Hormuz, ngoài ra, thị trường cũng đang chờ xu hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong thời gian tới.

Hiện, thị trường đang dự báo khoảng 65% khả năng FED sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 sau khi ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất trong tháng 7.

Tổng thống Donald Trump cho biết, đề nghị đàm phán của ông là cơ hội cuối cùng để Iran đạt được thỏa thuận và bày tỏ tin tưởng rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở lại. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc đang diễn ra bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, mặc dù nước này cho biết các cuộc thảo luận với Oman nhằm tăng cường vận chuyển hàng hóa qua eo biển đang có tiến triển.

Trong ngắn hạn, theo một số chuyên gia, giá vàng vẫn sẽ tiếp tục dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm xuống mức 99,83 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4,599%; chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới; giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc, giao dịch quanh mức 78,36 USD/thùng đối với dầu Brent và 74,56 USD/thùng với dầu WTI.

https://nhandan.vn/gia-vang-ngay-58-gia-vang-nhan-dat-hon-vang-mieng-sjc-post979822.html

Theo nhandan.vn
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