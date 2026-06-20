Cơ hội để Huế kể câu chuyện văn hóa với thế giới

Sông Hương và không gian xanh của Huế

TP. Huế vừa chính thức có tên trong danh sách đề cử hạng mục Asia's Leading Culture City Destination 2026 (Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á) tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Trong danh sách đề cử năm nay, Huế đứng cùng những cái tên đã trở thành biểu tượng văn hóa của khu vực như Bắc Kinh, Kyoto, Seoul hay Delhi. Đó đều là những thành phố có lịch sử lâu đời, sở hữu hệ thống di sản đồ sộ và có sức ảnh hưởng lớn đối với đời sống văn hóa của quốc gia mình.

Việc Huế xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á”, trước hết là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa, lịch sử và di sản mà Cố đô đã gìn giữ, bảo tồn và phát huy trong nhiều năm qua.

Thành phố thơ mộng bên dòng Hương đang sở hữu Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế cùng nhiều di sản vật thể và phi vật thể đã được UNESCO ghi danh. Bên cạnh đó là hệ thống lễ hội truyền thống, nghệ thuật cung đình, kiến trúc cổ, văn hóa ẩm thực, áo dài Huế và không gian cảnh quan đặc trưng gắn với sông Hương, núi Ngự.

Những giá trị ấy tạo nên bản sắc riêng cho Huế, giúp thành phố trở thành một trong những trung tâm văn hóa đặc sắc nhất của Việt Nam.

Trở lại với đề cử hạng mục “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á”, có một thực tế là trong nhiều năm qua, các giải thưởng quốc tế ở lĩnh vực du lịch văn hóa của Việt Nam thường gắn với Hội An.

Hội An - đô thị di sản nổi tiếng của miền Trung - đã nhiều lần được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á”, trở thành một thương hiệu du lịch văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ trong khu vực.

Ở một góc độ nào đó, thành công của Hội An cho thấy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với những trung tâm văn hóa nổi tiếng của châu Á nếu được bảo tồn và khai thác đúng hướng.

Huế hiện cũng đang đứng trước cơ hội tương tự.

Trong những năm gần đây, thành phố không chỉ tập trung bảo tồn di sản mà còn nỗ lực đưa di sản vào đời sống đương đại. Các kỳ Festival Huế ngày càng mở rộng không gian và hình thức tổ chức. Nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa cộng đồng, lễ hội đường phố được tổ chức thường xuyên hơn.

Các không gian di sản ở Huế đang dần trở thành không gian sống, không gian trải nghiệm thay vì chỉ là nơi tham quan đơn thuần. Đó cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển du lịch hiện đại.

Tuy vậy, giữa rất nhiều thành phố văn hóa của châu Á và thế giới, điều tạo nên sự khác biệt của Huế không chỉ nằm ở số lượng di tích hay các danh hiệu được công nhận. Điều quan trọng hơn là cách mỗi địa phương biến di sản thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Huế đang có nhiều lợi thế để thực hiện điều đó. Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, dư địa phát triển của địa phương được mở rộng hơn. Hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch, các sản phẩm văn hóa sáng tạo và công nghiệp văn hóa đang có thêm cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, để xứng đáng với vị thế một thành phố văn hóa hàng đầu châu Á, Huế cần tiếp tục đầu tư cho môi trường du lịch văn minh, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn không gian di sản một cách bền vững và tạo ra nhiều sản phẩm trải nghiệm mới mang đậm bản sắc địa phương.

Dù kết quả bình chọn của hạng mục “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) năm 2026 chưa được công bố, việc có mặt trong danh sách đề cử đã là một thành công đáng ghi nhận.

Quan trọng hơn, đây là cơ hội để Huế kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới bằng chính những giá trị di sản đã được bồi đắp qua nhiều thế kỷ. Qua đó, quảng bá hình ảnh, thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế và khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch văn hóa châu Á.