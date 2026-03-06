Giá vàng ngày 29/4: Vàng miếng, vàng nhẫn giảm mạnh khi giá vàng thế giới tiếp đà trượt sâu

Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm theo giá thế giới. Vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng xuống giao dịch ở mức 166 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tháng 4, giá vàng đã bốc hơi gần 11 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 29/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 163-166 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 162,5 triệu đồng/lượng, bán ra 165,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 163 triệu đồng/lượng và bán ra 166 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so kết phiên trước đó.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 162,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 165,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 163-165,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,5 triệu đồng so chốt phiên trước đó.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,5 triệu đồng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ ngày 29/4, giá vàng thế giới giảm 83,6 USD/ounce so kết phiên trước đó xuống mức 4.597,6 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp đà “lao dốc” trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về lạm phát và suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khó có thể cắt giảm lãi suất trong bối cảnh hiện nay.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank nhận định rằng, giá dầu tăng cao, đồng USD mạnh hơn, kỳ vọng lạm phát gia tăng và việc FED duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn đã tạo ra một môi trường ngắn hạn đầy thách thức cho các tài sản không sinh lợi suất, đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.

Vị chuyên gia cho biết, thời gian tới hướng đi của kim loại quý này sẽ được quyết định bởi thị trường năng lượng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, mặc dù xung đột địa chính trị là trở ngại ngắn hạn nhưng không phải là không thể vượt qua khi các động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng giá của vàng trong 2 năm qua vẫn còn nguyên vẹn.

“Nguy cơ đình trệ kinh tế vẫn còn tồn tại, khi khủng hoảng năng lượng tác động trực tiếp đến giá cả; gánh nặng nợ công tiếp tục gia tăng và mặc dù vị thế tiền tệ dự trữ của đồng USD không bị đe dọa ngay lập tức, nhưng các ngân hàng Trung ương vẫn đang đa dạng hóa tài sản và dần dần giảm sự phụ thuộc vào “đồng bạc xanh. Và vàng vẫn là tài sản dự trữ quan trọng trong quá trình đa dạng hóa tài sản dự trữ này”, ông Ole Hansen phân tích.

Theo ông Ole Hansen, mức hỗ trợ quan trọng của vàng hiện đang ở vào khoảng 4.250 USD/ounce, chừng nào mức này còn được giữ vững, xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.

Sáng nay, chỉ số USD-Index đi ngang ở mức 98,62 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,350%; chứng khoán Mỹ giảm điểm khi cổ phiếu chip bị bán tháo và nhà đầu tư chốt lời; giá dầu thế giới giảm sau khi tăng mạnh lên 110 USD/thùng, giao dịch ở mức 103,35 USD/thùng đối với dầu Brent và 98,83 USD/thùng với dầu WTI.

