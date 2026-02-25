  • Huế ngày nay Online
Giá vàng ngày 6/3: Tiếp đà giảm theo chiều giá thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (6/3) giảm nhẹ xuống giao dịch ở mức 5.134 USD/ounce trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục chốt lời sau thời gian dài giá vàng tăng liên tiếp. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn giảm theo giá thế giới bán ra ở mức 183,8 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh giá mua-bán vàng. Giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng, xuống mức 183,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 6/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 180,5 triệu đồng/lượng, bán ra 183,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 180,8 triệu đồng/lượng và bán ra 183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 180,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 183,8 triệu đồng/lượng, 900.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cùng ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút sáng 6/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm nhẹ 5,8 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 5.134,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm sau nhiều tuần tăng kỷ lục. Mặc dù vàng đang được hưởng lợi như một tài sản phòng thủ để phòng ngừa bất ổn kinh tế và lạm phát, nhưng vai trò của kim loại quý này như một nơi trú ẩn an toàn trong các sự kiện rủi ro địa chính trị cụ thể vẫn còn yếu kém.

Đầu tuần, giá vàng đã chạm ngưỡng kháng cự quanh mức 5.400 USD/ounce khi các nhà đầu tư phản ứng trước hành động quân sự chung của Mỹ và Israel chống lại Iran. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, với giá vàng giảm xuống dưới 5.100 USD/ounce vào chiều qua.

Các nhà phân tích tại Metals Focus cho biết, mặc dù việc vàng không giữ được đà tăng gần đây, họ vẫn tin rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng giá trong những tháng còn lại của năm.

Theo một số chuyên gia, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xung đột đang lan rộng hoặc thị trường dầu mỏ bị gián đoạn đáng kể đều có thể đẩy giá vàng lên 6.000 USD/ounce.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống mức 98,79 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,136%; thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu lao dốc, giá dầu thế giới leo thang lên mức 84,24 USD/thùng đối với dầu Brent và 79,51 USD/thùng với dầu WTI.

