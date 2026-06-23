Trường đại học FPT vào nhóm 300 đại học phát triển bền vững hàng đầu thế giới

Lãnh đạo Trường đại học FPT và đại diện cán bộ nhà trường tại sự kiện công bố thứ hạng THE Impact Ratings 2026 tại Indonesia. (Ảnh FPTU)

Đây là lần đầu tiên FPTU đạt được nhóm xếp hạng này, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những trường đại học có tốc độ thăng hạng nổi bật trên bảng xếp hạng quốc tế đánh giá mức độ đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học đối với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Đáng chú ý, ở hạng mục “Giáo dục chất lượng” (SDG4), FPTU được xếp hạng 87 thế giới, thuộc Top 100 toàn cầu và đứng đầu Việt Nam. Đây là hạng mục phản ánh trực tiếp chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận giáo dục và những đóng góp của đại học đối với sự phát triển của người học. Kết quả này đưa FPTU vào nhóm các cơ sở giáo dục có ảnh hưởng nổi bật nhất thế giới trong việc tạo ra cơ hội học tập, phát triển năng lực và thúc đẩy học tập suốt đời.

Chỉ sau 5 năm tham gia THE Impact Ratings, FPTU đã cải thiện thứ hạng từ nhóm 801-1000 năm 2022 lên nhóm 201-300 năm 2026. Hành trình thăng hạng liên tục này phản ánh sự ghi nhận ngày càng rõ nét của cộng đồng học thuật quốc tế đối với những nỗ lực của nhà trường trong giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Bên cạnh thành tích nổi bật về giáo dục chất lượng, FPTU cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng khác như xếp thứ 14 thế giới về việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế (SDG8), thứ 9 thế giới về tổ chức mạnh, hoạt động theo pháp trị và an bình (SDG16), thứ 69 thế giới về phát triển thành phố và cộng đồng bền vững (SDG11). Trong khu vực châu Á, FPTU xếp thứ 110 trên tổng số 941 cơ sở giáo dục.

Theo Performance Highlights Report (tạm dịch Báo cáo Điểm nhấn Kết quả hoạt động) của tổ chức Times Higher Education, FPTU được ghi nhận có thành tích nổi bật trên các lĩnh vực cốt lõi của một trường đại học gồm giảng dạy, nghiên cứu, quản trị và phục vụ cộng đồng. Kết quả này cho thấy năng lực của nhà trường được đánh giá một cách toàn diện, không chỉ ở chất lượng đào tạo mà còn ở khả năng tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội.

THE Impact Ratings là bảng xếp hạng toàn cầu do Times Higher Education thực hiện nhằm đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với sự phát triển bền vững. Khác với các bảng xếp hạng tập trung chủ yếu vào nghiên cứu hay học thuật, THE Impact Ratings đo lường tác động thực tế của đại học đối với người học, cộng đồng, môi trường, thị trường lao động và sự phát triển kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những thay đổi sâu sắc của thị trường lao động toàn cầu, vai trò của đại học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là chuẩn bị cho người học năng lực thích ứng, học tập suốt đời và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội.

Tại FPTU, định hướng này được cụ thể hóa thông qua mô hình đào tạo đặt trải nghiệm thực tiễn, năng lực toàn cầu và trách nhiệm xã hội vào trung tâm. Sinh viên được tham gia học kỳ doanh nghiệp, trải nghiệm khởi nghiệp, các dự án liên ngành, chương trình quốc tế và nhiều hoạt động cộng đồng ngay trong quá trình học tập.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường chú trọng phát triển tư duy đổi mới, năng lực tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ của người học trong kỷ nguyên AI.

Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học FPT chia sẻ: “Trong thế giới nhiều biến động và nhiều biến đổi bất lợi hiện nay, sứ mệnh quan trọng của trường đại học là đóng góp tích cực vào phát triển bền vững của cộng đồng, của đất nước và khu vực. Từ năm 2015, Liên hợp quốc đã đặt ra 17 mục tiêu phát triển bền vững nhằm gìn giữ hành tinh, xây dựng một thế giới hoà bình, thịnh vượng thông qua các hoạt động kinh tế, môi trường và xã hội. Tổ chức The Times Higher Education (THE) cũng xây dựng một khung chiến lược cho các trường đại học để tham gia các mục tiêu này, thông qua các hoạt động cụ thể có thể định lượng được để đóng góp vào phát triển bền vững của cộng đồng, của đất nước và khu vực. Việc Trường đại học FPT năm 2026 được ghi nhận trong Top 100 thế giới về giáo dục chất lượng (SDG4) và thuộc nhóm 300 đại học có ảnh hưởng đến phát triển bền vững hàng đầu toàn cầu là sự ghi nhận đối với hướng đi mà nhà trường đã kiên định theo đuổi trong nhiều năm: đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội thông qua các hoạt động mang tính cộng đồng của mình, và cung cấp hoạt động giáo dục chất lượng cao, đào tạo ra những con người sau này tham gia xây dựng thế giới phát triển bền vững dù làm việc ở bất cứ đâu và giữ bất cứ cương vị gì”.

Với 5 cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, FPTU đang góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao tới nhiều khu vực trên cả nước, đồng thời tạo ra những tác động tích cực đối với cộng đồng địa phương.

https://nhandan.vn/truong-dai-hoc-fpt-vao-nhom-300-dai-hoc-phat-trien-ben-vung-hang-dau-the-gioi-post971064.html