Căng thẳng hạ nhiệt đẩy giá dầu lao dốc

Ở chiều ngược lại, giá bạc tiếp tục mở rộng đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp trong bối cảnh thị trường nhận được lực đỡ từ các yếu tố vĩ mô. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index đánh mất hơn 1,5% về mức 2.773 điểm.

Giá dầu lao dốc gần 12%

Triển vọng khôi phục nguồn cung từ Nga và khu vực Trung Đông đã nhanh chóng dập tắt đà tăng nóng của thị trường năng lượng, đẩy giá dầu thế giới vào một nhịp điều chỉnh giảm sâu. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu WTI bốc hơi gần 12%, lùi sâu về mức 83,45 USD/thùng. Tương tự, giá dầu Brent cũng đánh mất 11,3% giá trị, đóng cửa tại mốc 87,8 USD/thùng.

Áp lực bán tháo đã bắt đầu hình thành từ cuối phiên đầu tuần khi xuất hiện thông tin Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, xác nhận về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trọng tâm của cuộc thảo luận nhằm hướng tới việc sớm chấm dứt xung đột tại Iran. Tín hiệu hạ nhiệt rủi ro địa chính trị càng trở nên rõ nét khi đích thân ông Trump, trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cho rằng các điểm nóng xung đột tại đây đang bước vào giai đoạn cuối.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, đà sụt giảm của giá dầu còn chịu sức ép đáng kể từ triển vọng can thiệp chính sách vĩ mô. Giới đầu tư hiện đang dồn sự chú ý vào thông tin Nhà Trắng xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Nga, song song với kế hoạch xả Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Đích thân Tổng thống Trump cũng xác nhận chính quyền Washington đang chuẩn bị dỡ bỏ cấm vận đối với một số quốc gia nhằm bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu, dù chưa tiết lộ danh sách cụ thể.

Áp lực trên thị trường “vàng đen” càng gia tăng khi xuất hiện đồn đoán về việc nhóm các quốc gia G7 đang xem xét phối hợp xả kho dự trữ chiến lược. Mặc dù động thái này chưa được xác nhận chính thức, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết nhóm G7 dự kiến sẽ tiến hành nhóm họp ngay trong hôm nay. Chương trình nghị sự được cho là sẽ xoay quanh điểm nóng Iran, cũng như thảo luận các giải pháp đồng bộ nhằm can thiệp và hạ nhiệt thị trường năng lượng.

Giá bạc tiệm cận ngưỡng 90 USD/ounce

Trong khi đó, thị trường kim loại chứng kiến sắc xanh bao phủ trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm. Trong đó, giá bạc trên sàn COMEX tiếp tục mở rộng đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp khi bật tăng tới 6%, đưa giá mặt hàng này tiệm cận ngưỡng 90 USD/ounce.

MXV cho biết, đà tăng của giá bạc trong phiên vừa qua xuất phát từ ba yếu tố chính: Triển vọng hạ nhiệt rủi ro địa chính trị, sự suy yếu của đồng bạc xanh, cùng với sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn đầu cơ.

Những tín hiệu tích cực từ phía Nhà Trắng liên quan đến việc hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang góp phần tháo gỡ áp lực chi phí nhiên liệu và vận tải đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó hạn chế nguy cơ lạm phát bùng phát trở lại. Diễn biến này có thể giúp giảm bớt áp lực duy trì mặt bằng lãi suất cao của các ngân hàng trung ương, đồng thời cải thiện triển vọng tăng trưởng kinh tế và kích thích nhu cầu tiêu thụ đối với các kim loại mang tính chất công nghiệp như bạc.

Bên cạnh đó, triển vọng vĩ mô tích cực cũng làm suy giảm sức hấp dẫn của các kênh trú ẩn an toàn, khiến dòng tiền phòng thủ dần rút khỏi đồng USD. Sự suy yếu của đồng bạc xanh đã giúp các mặt hàng được định giá bằng USD như bạc trở nên rẻ hơn đối với giới đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, qua đó củng cố lực mua trên thị trường. Ghi nhận trong phiên, chỉ số Dollar Index (DXY) đã quay đầu giảm 0,4%, lùi về vùng 98,83 điểm.

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường đang hướng về dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) nhằm tìm kiếm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt trong bối cảnh thị trường lao động chưa phục hồi vững chắc, Fed sẽ có thêm dư địa để sớm cắt giảm lãi suất. Kịch bản này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực hỗ trợ cho đà tăng của giá bạc.

Về dòng tiền, theo báo cáo từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), tính đến tuần kết thúc ngày 3/3, vị thế mua ròng đối với hợp đồng bạc COMEX của nhóm các quỹ đầu tư (Managed Money) đã đạt mức 7.766 hợp đồng, tăng mạnh 55,8% so với thời điểm đầu tháng 2. Diễn biến này cho thấy dòng vốn đầu cơ đang quay lại thị trường bạc mạnh mẽ, qua đó tiếp tục củng cố triển vọng tăng giá của mặt hàng kim loại quý này trong ngắn hạn.