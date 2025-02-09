Nhiều loại rau Đà Lạt tăng giá mạnh do mưa ngập liên tiếp

Nhiều diện tích rau màu trên địa bàn xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bị thiệt hại từ 50 – 100% sau trận mưa lớn đêm 5-6/9.

Theo khảo sát, giá nhiều loại rau, củ hiện đang được các nhà vườn bán cho thương lái ở mức cao so với thời điểm cuối tháng 8, nhất là các loại rau ăn lá, ăn quả. Cụ thể, rau xà lách lô lô tăng vọt lên mức 15.000 – 20.000 đồng/kg (dịp cuối tháng 8 chỉ từ 4.000 – 6.000 đồng/kg), rau bó xôi 28.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng/kg), ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ, vàng) từ 26.000 – 32.000 đồng/kg (tăng 1.000 – 2.000 đồng mỗi kg), súp lơ xanh từ 17.000 – 19.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg)…

Ngoài ra, nhiều loại rau, củ cũng đang ở mức cao như ớt sừng 14.000 đồng/kg, củ dền và đầu leo ở mức 10.000 đồng/kg, xà lách cô rôn 8.000 đồng/kg, hành lá 7.000 đồng/kg… Theo một số nhà vườn, nguyên nhân giá rau củ tăng mạnh là do trong các đợt mưa lớn vừa qua, nhiều diện tích rau trồng ngoài trời của Đà Lạt và các vùng phụ cận như huyện Đức Trọng, Đơn Dương (cũ) bị thiệt hại do ngập úng nên sản lượng sụt giảm đáng kể, thiếu hụt nguồn cung cho thị trường.

Nhiều diện tích rau màu trên địa bàn xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) bị thiệt hại từ 50 – 100% sau trận mưa lớn đêm 5- 6/9.

Theo dự báo của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng, trong thời gian tới một số loại rau, củ, quả trên địa bàn tiếp tục có giá tương đối ổn định, một số loại có thể biến động nhẹ so với hiện nay.

Trước đó, trong các đợt mưa lớn xảy ra từ ngày 5 – 6/9 và 9 – 11/9 đã gây ngập cục bộ tại các khu dân cư, vườn sản xuất rau màu của người dân tại các phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt và xã Hiệp Thạnh gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Cụ thể, riêng xã Hiệp Thạnh có 127 ha (trong đó 45 ha hoa layơn, cà chua 32 ha, lúa 2 ha, rau đậu các loại 48 ha) bị thiệt hại 50 – 100% sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 5/9 đến sáng 6/9.

Nhiều loại rau xanh và củ quả tại Đà Lạt cũng như vùng phụ cận tăng giá mạnh do thiếu hụt nguồn cung sau các đợt mưa liên tiếp gây ngập những ngày gần đây.

Tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt cũng có hàng chục ha cây trồng bị ngập cục bộ sau trận mưa lớn từ ngày 9 – 11/9, trong đó đa phần là diện tích rau màu người dân canh tác ven suối Mê Linh, Hà Đông, Cam Ly…