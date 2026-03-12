Giữ nguyên giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3

Ảnh: Thành Đạt

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương vừa có thông báo gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu về giá bán các mặt hàng xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 13/3/2026.

Trong Công văn số 670/TTTN-XD ngày 13/3 gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nêu rõ, nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu, hạn chế tác động đến kinh tế-xã hội, giá bán các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều hành ngày 12/3/2026.

Cùng với đó, việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo Quyết định số 450/QĐ-BCT ngày 12/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng cụ thể như sau: Xăng sinh học 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu hiện như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 22.504 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 25.575 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.025 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 26.932 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Trường hợp có thay đổi đối với các nội dung nêu trên, Bộ Công thương sẽ có thông báo khác để thay thế.

https://nhandan.vn/giu-nguyen-gia-xang-dau-theo-ky-dieu-hanh-ngay-123-post948359.html