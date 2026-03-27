Giá xăng dầu giảm sâu vào đầu ngày 27/3

Cụ thể, từ 24 giờ ngày 26/3 đến hết ngày 15/4/2026, theo Quyết định số 482/QĐ-TTg, các mặt hàng xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay được áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng/lít; đồng thời, không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Đáng chú ý, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng giảm từ mức 8 - 10% xuống còn 0%.

Nhờ các chính sách này, giá xăng E5 RON92 giảm 4.749 đồng/lít, xuống còn tối đa 23.326 đồng/lít; xăng RON95-III giảm mạnh đến 5.625 đồng/lít, còn 24.332 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng ghi nhận mức giảm đáng kể: Dầu diesel 0.05S giảm 2.459 đồng/lít, xuống 35.440 đồng/lít; dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, còn 35.384 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.503 đồng/kg, lên mức 21.748 đồng/kg.

Ngoài chính sách thuế, giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây có xu hướng giảm cũng góp phần kéo giá trong nước đi xuống. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2026 điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào, qua đó giúp chủ động nguồn cung và giảm áp lực chi phí.

Theo Bộ Công Thương, hiện nay thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, việc đưa các loại thuế về 0% là giải pháp linh hoạt, kịp thời nhằm bình ổn giá trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Động thái này không chỉ giúp giảm chi phí nhiên liệu mà còn góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện nay.