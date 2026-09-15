  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 16/09/2026 14:49

Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực điều hành của Chính phủ

Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chính phủ "tháo gỡ đến cùng" để doanh nghiệp tự mình đi tớiThủ tướng: Thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng khi sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi tại chương trình. (Ảnh: LẠI HOA)

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 14-19/9 với sự tham dự của 95 học viên.

Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi, truyền đạt với các học viên Chuyên đề "Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng 2 con số".

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc lịch sử quan trọng, chính thức mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm (đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao), chặng đường 5 năm 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, trong đó, nền kinh tế phải bứt phá, đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Cùng với những chủ trương, quyết sách lớn, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước, một yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên là phải tạo được những thay đổi tích cực, mạnh mẽ, thực chất về năng lực điều hành của Chính phủ, đồng thời tối ưu hóa năng lực thực thi của các cấp, các ngành và địa phương.

 Quang cảnh buổi giảng bài. (Ảnh: LẠI HOA)

Chuyên đề "Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng 2 con số" được xây dựng trên cơ sở kết hợp lý luận và thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo.

Chuyên đề gồm các phần: Các yếu tố cơ bản trong năng lực điều hành của Chính phủ; thực tiễn công tác điều hành của Chính phủ; một số vướng mắc, điểm nghẽn chủ yếu; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; tổ chức thực hiện.

Thủ tướng đã tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu, cũng là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ: (i) Năng lực phân tích, dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách; (ii) Năng lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; (iii) Năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp, các ngành, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị; (iv) Năng lực huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; (v) Năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ; (vi) Năng lực tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình; (vii) Năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi.

Đây cũng là khung phân tích, đánh giá của Chuyên đề, đồng thời là căn cứ để xác định những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng 2 con số.

 Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV tham dự lớp học. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng cho biết, ngay sau khi kiện toàn, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2.

Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 là nền tảng quan trọng, nhưng cũng cho thấy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực.

Thủ tướng đề nghị quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp; tập trung chỉ đạo, điều hành đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, Kết luận số 18-KL/TW, các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 3 cùng Chương trình hành động của Chính phủ và của từng bộ, ngành, địa phương, nỗ lực tối đa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.

https://nhandan.vn/tap-trung-trien-khai-cac-giai-phap-nang-cao-dong-bo-7-yeu-to-nang-luc-dieu-hanh-cua-chinh-phu-post988820.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
tập trungtriển khaicác giải pháp nâng caođồng bộyếu tốnăng lựcđiều hànhChính phủ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chính phủ "tháo gỡ đến cùng" để doanh nghiệp tự mình đi tới

Doanh nghiệp đang phải vượt qua một giai đoạn nhiều sức ép. Trong bối cảnh ấy, yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hoàn thiện thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt thiết thực: "Lấy thực thi làm thước đo"; đồng thời phải tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.

Chính phủ tháo gỡ đến cùng để doanh nghiệp tự mình đi tới
Chuyển đổi số năm học 2026-2027 tập trung vào các nhiệm vụ có sản phẩm, kết quả cụ thể

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm học 2026-2027, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục và đề ra yêu cầu việc triển khai phải được kiểm đếm bằng sản phẩm, kết quả và tác động cụ thể.

Chuyển đổi số năm học 2026-2027 tập trung vào các nhiệm vụ có sản phẩm, kết quả cụ thể
Đồng bộ các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa

UBND TP. Huế vừa ban hành chỉ thị về giảm thiểu rác thải nhựa, trong đó yêu cầu không sử dụng nước đóng chai nhựa một lần trong các cuộc họp công vụ và thiết lập lộ trình chấm dứt sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy đến sau ngày 31/12/2030 theo lộ trình quy định của Chính phủ.

Đồng bộ các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa
Xây dựng năng lực công dân trong thời đại số

Mạng xã hội và các thiết bị thông minh đang làm thay đổi cách thức giới trẻ tham gia đời sống xã hội. Trước đây, không gian mạng chủ yếu phục vụ nhu cầu giải trí và chia sẻ cảm xúc cá nhân. Những năm gần đây, một bộ phận giới trẻ Việt Nam chủ động thể hiện chính kiến trước những vấn đề chung trên môi trường trực tuyến. Môi trường này giúp các bạn trẻ nhanh chóng tìm được những người cùng mối quan tâm, tạo nên luồng dư luận có sức lan tỏa rộng rãi. Dù vậy, nếu thiếu định hướng, dòng cảm xúc cộng đồng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tốc độ lan truyền quá nhanh khiến mỗi phát ngôn, chia sẻ có thể tạo ra tác động xã hội thực tế chỉ trong thời gian rất ngắn.

Xây dựng năng lực công dân trong thời đại số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top