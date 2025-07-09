Giá vàng ngày 14/8: Vàng miếng SJC tăng vọt sát mốc 125 triệu/lượng

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt neo ở mức rất cao. Vàng miếng SJC tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng, hướng tới mốc 125 triệu đồng/lượng; trong khi đó vàng nhẫn SJC đang tiến sát 120 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp đà tăng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 14/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 123,7-124,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 1 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 123,5 triệu đồng/lượng và bán ra 124,7 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 116,8-119,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 116,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 119,8 triệu đồng/lượng, không đổi ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 14/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 8,9 USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 3.356,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát của Mỹ ghi nhận mức tăng nhẹ, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và có thể tiếp tục nới lỏng chính sách trong năm nay.

Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ tăng 0,2%, sau khi tăng 0,3% trong tháng 6, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản hằng năm đạt 3,1%, cao hơn mức dự kiến 3,0%, cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng trong nền kinh tế.

Theo công cụ theo dõi FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá tới 97% khả năng FED hạ lãi suất vào tháng 9.

Cùng với đó, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index giảm xuống mức 97,72 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,233%; chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm; giá dầu thế giới giao dịch quanh mức 65,92 USD/thùng đối với dầu Brent và 6287 USD/thùng với dầu WTI.