­Thời tiết ngày 6/9: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc – 116,3 độ Kinh Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng vĩ tuyến 16–20 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 114,5–120 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và mạnh thêm, đạt cấp 9, giật cấp 11. Vị trí dự báo ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc – 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm mở rộng ra khoảng vĩ tuyến 17,0–22,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 112,0–118,0 độ Kinh Đông. Trong 48–72 giờ tiếp theo, bão có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Vị trí và tâm áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Trên biển, vùng nguy hiểm dự kiến có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao từ 2–4 m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực được cảnh báo có nguy cơ gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong đất liền, đêm qua và sáng sớm nay (6/9), tại nhiều địa phương từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Đông Nam Bộ đã có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to. Nhiều điểm ghi nhận lượng mưa trên 130 mm, trong đó Hòa Phong (Đắk Lắk) đạt 174,4 mm, Quảng Tân (Lâm Đồng) 153 mm, Ia Piơr (Gia Lai) 134,6 mm.

Dự báo, ngày và đêm 6/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20–40 mm, có nơi trên 100 mm, tập trung vào chiều và đêm. Tại Nam Bộ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to 10–30 mm, có nơi trên 70 mm. Nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão, sẵn sàng các phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.