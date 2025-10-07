Cần tăng cường kiểm soát hoạt động mua bán vàng

Khách hàng giao dịch tại PNJ

Từ đầu năm đến nay, giá vàng liên tục chạm đỉnh mới.

Theo khảo sát trong ngày 7/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mốc mua vào 138,6 triệu đồng/lượng, bán ra 140,6 triệu đồng/lượng. Các cửa hàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (DOJI) cũng niêm yết với mức giá tương đương. Như vậy chỉ trong 24 giờ qua, vàng miếng đã tăng 2 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, Công ty SJC niêm yết mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng, bán ra 137,8 triệu đồng/lượng; Công ty PNJ mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng. Cửa hàng vàng Duy Mong, Phước Lộc bán ra ở mốc 133,5 triệu đồng/lượng và mua vào 131 triệu đồng/lượng.

Cùng với đà tăng trong nước, giá vàng thế giới cũng ghi nhận theo chiều tăng tương tự. Hiện giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 3.959,2 USD/ounce tăng 12,4 USD/ounce so kết phiên hôm trước.

Số liệu từ Cục Thống kê, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 6,53% so với tháng trước; tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 45,42% so với tháng 12/2024. Bình quân 9 tháng năm 2025, giá vàng đã tăng 41,86% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng tăng gây áp lực lớn cho người dân, nhất là những gia đình đang có nhu cầu mua sắm vàng phục vụ cưới hỏi, chi trả tài chính liên quan đến vàng. Ngoài ra, vàng liên tục tăng giá cũng đặt người mua vàng trước nhiều rủi ro, nhất là khi chênh lệch giữa mua vào, bán ra ở các cửa hàng vàng hiện nay khá lớn. Hiện, các thương hiệu lớn đang niêm yết vàng SJC với mức chênh lệch mua vào, bán ra 2 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn, các thương hiệu PNJ, DOJI, SJC niêm yết với mức chênh lệch mua vào, bán ra ở mức từ 2,8 triệu đồng đến 3 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu như Duy Mong, Phước Lộc mức chênh lệch mua vào, bán ra là 2,5 triệu đồng/lượng, so với thời điểm bình thường mốc chênh lệch này chỉ ở mức 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng/lượng. Khi khoảng cách mua vào, bán ra tăng sẽ tạo rủi ro cho người mua, nhất là với những nhà đầu tư đầu tư lướt sóng.

Ngoài ra, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng là một rủi ro khác, dù thời điểm này khoảng cách đã được rút ngắn. Hiện, quy đổi giá vàng thế giới và trong nước theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, giá vàng thế giới đang tương đương 125,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế phí) so với giá vàng SJC bán ra thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, đây chưa hẳn là rủi ro lớn nhất, khi hiện nay, một số cửa hàng kinh doanh vàng nhẫn chủ yếu là các thương hiệu nhỏ vẫn chưa áp dụng xuất hóa đơn đồng bộ.

Theo quy định của Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, khách hàng thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng. Ngoài ra, các cửa hàng kinh doanh vàng phải áp dụng xuất hóa đơn cho khách hàng khi mua vàng.

Theo ghi nhận, tại các cửa hàng vàng, trang sức của các thương hiệu lớn quy định này được thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên tại một số cửa hàng kinh doanh vàng, trang sức nhỏ lẻ trên địa bàn vẫn yêu cầu khách hàng mua vàng phải thanh toán bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản. Việc chủ động xuất hóa đơn cho khách hàng khi mua vàng, trang sức cũng chưa được thường xuyên. Thậm chí một vài cửa hàng còn yêu cầu khách hàng trả tiền thuế khi muốn xuất hóa đơn với lý do sản phẩm của cửa hàng đã có lô gô thương hiệu và hóa đơn giấy đã đóng dấu. Khách hàng khi có nhu cầu mua bán chỉ cần mang đến đúng cửa hàng thì sẽ được thu mua theo đúng giá niêm yết. Dù vậy đây vẫn là mối bận tâm của nhiều khách hàng khi mua vàng tại các cửa hàng vàng, trang sức có quy mô nhỏ lẻ trên địa bàn.

Chị Thanh Thảo, thành phố Huế chia sẻ: “Trước đây khi mua bán vàng, tôi chỉ cần đưa vàng đến đúng cửa hàng đã mua là có thể bán mà không cần giấy tờ chứng minh, vì hầu hết các sản phẩm đều có dấu nhận diện. Tuy nhiên thời gian gần đây nghe thông tin trên thị trường có vàng giả, vàng kém chất lượng nên khi mua vàng không có hóa đơn, tôi cũng thấy lo”.

Để đảm bảo minh bạch cho thị trường vàng và bảo vệ người tiêu dùng, việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, mức độ tuân thủ quy định pháp luật về thuế cần được tăng cường hơn, nhất là thời điểm giá vàng và lượng giao dịch tăng cao như hiện nay.