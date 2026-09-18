Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 1/10/2026 đến ngày 7/10/2026

|
|
TT
|
Thời gian tạm ngừng
cung cấp điện
|
Khu vực mất điện
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc SH
|
1
|
T5, 01/10/2026
|
7:00
|
15:10
|
- TBA Địa Linh: TDP La Khê, TDP Địa Linh;
- TBA Địa Linh 2: TDP La Khê;
- TBA Triều Sơn Nam 1: TDP La Khê, TDP Địa Linh;
- TBA Hương Vinh 1, 2, 8: TDP Minh Thanh, TDP Triều Sơn Nam.
|
Phường Hóa Châu
|
13:20
|
17:30
|
TBA Yết Kiêu: Đường Thạch Hãn (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Huân), Nguyễn Trãi (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Yết Kiêu)
|
Phường Phú Xuân
|
2
|
T6, 02/10/2026
|
6:20
|
11:20
|
TBA Dương Xuân 1: Đường Đặng Chiêm (từ số nhà 27 đến số nhà 43 và Kiệt: 29, 33)
|
Phường Phú Xuân
|
3
|
T7, 03/10/2026
|
6:40
|
9:30
|
TBA Ngô Thời Nhậm: Đường Trần Nguyên Đán (từ đường Ngô Thời Nhậm đến số nhà 62); Kiệt: 27, 29 Trần Nguyên Đán; Ngô Thời Nhậm (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Tôn Thất Thiệp); Nguyễn Cư Trinh (từ số nhà 37 đến đường Ngô Thời Nhậm), Khu tập thể Xã Tắc.
|
Phường Phú Xuân
|
6:40
|
12:10
|
- Nhánh A, B, C TBA Trần Nguyên Đán: Trường Tiểu học Thuận Hòa: số 32 Trần Nguyên Đán; Đường Ngô Thời Nhậm (từ số nhà 07 đến số nhà 25 và từ số nhà 08 đến số nhà 18), Trần Nguyên Đán (từ đường Ngô Thời Nhậm đến đường Trần Nguyên Hãn), Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi);
- Nhánh A, B TBA Tôn Thất Thiệp: Đường Tôn Thất Thiệp (từ số nhà 06 đến số nhà 38), Trần Nguyên Hãn (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Trần Nguyên Đán), Nguyễn Cư Trinh (từ số nhà 02 đến số nhà 24 và từ số nhà 05 đến số nhà 23)
|
9:30
|
12:10
|
TBA Ngô Thời Nhậm: Đường Trần Nguyên Đán (từ đường Ngô Thời Nhậm đến đường Yết Kiêu)
|
|
ĐL Nam SH
|
1
|
T5, 01/10/2026
|
8:00
|
10:30
|
TBA Phú Mỹ An 3 (T2): Khu ĐT Phú Mỹ An.
|
Phường An Cựu
|
2
|
T6, 02/10/2026
|
6:00
|
17:30
|
Các TBA Dương Phẩm, Dương Phẩm 2, Dạ Khê, Nguyệt Biều: Thôn Dương Phẩm, Dạ Khê, Nguyệt Biều
|
Phường Thuỷ Xuân
|
3
|
T3, 06/10/2026
|
6:00
|
12:00
|
Các TBA Thủy Xuân 4, 5, 9, Vũ Ngọc Phan 1, 2:
Đường Huyền Trân Công Chúa (từ số 26 đến số 78), Đường Lê Ngô Cát (từ số 92 đến số 120), Đường Hoài Thanh, Vũ ngọc Phan, Phan Kế Bính, Dương Quảng Hàm.
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Huế (TBA rượu Sa Kê) - [AD530324])
|
Phường Thuỷ Xuân
|
|
ĐL Phong Điền
|
1
|
T6, 02/10/2026
|
8:00
|
10:30
|
TBA Tây Sơn 1
|
Phường Phong Thái
|
2
|
T2, 05/10/2026
|
7:30
|
15:30
|
- TBA Cổ Bi 3, TBA Cụm 5 Cổ Bi [CC530014];
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ Lợi TP Huế (TBA Bơm Phong Sơn - [CD530128]);
- CTCP Xây dựng CRC (TBA TC Cao tốc CRC - [CD830229]).
|
Phường Phong Thái
|
3
|
T3, 06/10/2026
|
7:30
|
9:30
|
- Các TBA An Thôn, Phong Thu, Hưng Thái, Huỳnh Trúc;
- Công ty TNHH Trường An (TBA Trường An - [CD530255]);
- CTCP Tập đoàn Trường Thịnh (TBA TC XL02 - [CD830228]).
|
Phường Phong Điền
|
4
|
T4, 07/10/2026
|
7:00
|
17:00
|
- TBA Đức Phú, TBA Đức Phú 2;
- HKD Nguyễn Khoa Lai, Nguyễn Khoa Lai (TBA Frit Phong Điền);
- CTCP Frit Huế (TBA Mỏ cát Phong Hòa, TBA Frit Phong Điền);
- Công ty TNHH MTV Vico Silica, Công ty TNHH Tây Phú Thịnh, Công ty TNHH MTV XD & TMDV Khánh Trà (TBA Silica 1 - [CD530142]);
|
Phường Phong Dinh
|
7:00
|
17:00
|
- CTCP PRIME Phong Điền phường Phong Điền (TBA Primer Thiên Phúc 1 - [CD530163], TBA Primer Thiên Phúc 2 - [CD530164]);
- UBND Phường Phong Điền (TBA Trang trại Phong Thu - [CD830217]).
|
Phường Phong Điền
|
|
ĐL Hương Thủy
|
1
|
T5, 01/10/2026
|
7:30
|
17:45
|
- TBA An Khánh 2: Đường Trần Hoàn;
- TBA An Khánh: Đường Bùi Huy Bích, Tổ 5;
- TBA Lương Mỹ 2: Đường Dương Thanh Bình, Tổ 10;
- TBA Lương Hậu 1: Đường Thái Thuận;
- TBA Bơm Lương Văn: Đường Võ Trác;
- Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 5 (TBA Doanh Trại E28 Hương Thủy - [PD530175]).
|
Phường Hương Thủy
|
7:30
|
9:30
|
Nhánh B TBA Mũi Trãi 2: Thôn 8A
|
Phường Phú Bài
|
2
|
T2, 05/10/2026
|
7:30
|
11:30
|
Trung tâm QL & KT Hạ tầng TP Huế (TBA KĐC Thủy Châu)
|
Phường Hương Thủy
|
8:30
|
10:30
|
TBA Định Cư Thủy Dương: Đường Võ Duy Ninh
|
Phường Thanh Thủy
|
3
|
T3, 06/10/2026
|
9:00
|
14:30
|
CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Vang)
|
Xã Hưng Lộc
|
9:00
|
14:30
|
TBA Cây Sen 2: Thôn 7;
Công ty TNHH MTV ĐT & PT Hạ tầng KCN (TBA Chữa cháy KCN Phú Bài, TBA Xử Lý Nước Thải 2).
|
Phường Phú Bài
|
4
|
T4, 07/10/2026
|
6:30
|
17:30
|
- CTCP ĐT & PT INDEL (TBA Cây Xăng XanhPon);
- DNTN Nhựa Thế Phương (TBA Nhựa Thế Phương);
- CN II CTCP Thuốc sát trùng VN (TBA CTCP Thuốc Sát Trùng VN (CN II)).
|
Phường Thanh Thủy
|
6:30
|
17:30
|
Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Thành Phát (TBA Thành Phát);
|
Phường Hương Thủy
|
6:30
|
17:30
|
Kho K890 cục Quân khí (TBA Nhà Công Vụ Kho 890 - [PD530418]).
|
Phường Phú Bài
|
|
ĐL Phú Vang
|
1
|
T5, 01/10/2026
|
7:30
|
16:00
|
Các TBA Lại Lộc, Lại Lộc 2, Vĩnh Lại, Định Cư Phú Mậu 2: TDP 10
HTX NN Phú Thanh 1 (TBA Bơm Thanh Kiều - [DD530215]).
|
Phường Dương Nỗ
|
2
|
CN, 04/10/2026
|
7:30
|
11:00
|
CTCP Liên Minh (TBA CTCP Liên Minh)
|
Xã Phú Vang
|
3
|
T4, 07/10/2026
|
6:30
|
17:30
|
Các TBA Vinh Mỹ 3, 4, 8, 9, 11: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3 Xã Vinh Mỹ (Cũ)
|
Xã Vinh Lộc
|
|
ĐL A Lưới
|
1
|
T5, 01/10/2026
|
7:30
|
17:30
|
- TBA Ka Leng; TBA A Bung: Một phần thôn Hồng Quảng;
- Các TBA Ka Leng, A Nhâm 2, A Hưa, A Bung: Thôn Nhâm;
- TBA Nhâm 1, TBA A BẢ: Thôn A Bả
- CTCP Thủy điện miền Trung (TBA T4 TĐ A Lưới - [ED530114]);
- Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 304 - [ED510093], TBA ĐBP Nhâm - [ED530097]);
- HTX Hợp Lực (TBA Cafe A Lưới - [ED510096]);
- Ban Chỉ huy quân sự xã A Lưới 2 (TBA Chốt Dân Quân Nhâm - [ED510094]);
- Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (TBA ĐBP Nhâm - [ED530097]).
|
Xã A Lưới 2
|
7:30
|
17:30
|
- TBA UBND xã Hồng TháI: Một phần Thôn Hồng Thái, một phần Thôn Thái Sơn;
- Các TBA Tu Vây, A La, B Rách, Bơm Điền Sơn: Thôn Hồng Thái.
|
Xã A Lưới 3
|
2
|
T6, 02/10/2026
|
7:30
|
16:30
|
- TBA Hồng Hạ 2: Một phần hôn Hồng Hạ 1, một phần thôn Hồng Hạ 2;
- TBA Hồng Hạ 3: Thôn Hồng Hạ 1.
|
Xã A Lưới 5
|
|
ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 01/10/2026
|
7:30
|
14:30
|
- TBA An Trụ 3, TBA Thủy Dương: Thôn Song Thủy
|
Xã Chân Mây Lăng Cô
|
2
|
T2, 05/10/2026
|
7:30
|
15:30
|
- TBA Gành Lăng, TBA Hòa An: Thôn Hòa An;
- Các TBA Gành Lăng, Hòa An, Tân Bình, Cầu Tư Hiền, Hải Bình, Xóm Đầm: Thôn Lộc Bình;
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc Thành (TĐC Phú Lộc).
|
Xã Phú Lộc
|
3
|
T3, 06/10/2026
|
7:00
|
17:00
|
- Các TBA Lộc Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11; Chăn Nuôi Lộc Điền; Đập truồi 1, 2;
- CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Chăn Nuôi Lộc Hòa);
- Chùa thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã (TBA Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã);
- CTCP Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Lộc An);
Các thôn Hưng Bình, Lộc Hòa, An Hòa.
|
Xã Lộc An
|
4
|
T4, 07/10/2026
|
7:30
|
13:30
|
- CTCP VLXD Lộc Điền (TBA Mỏ đá Lộc Điền);
- Công ty TNHH MTV DVXD Long Phụng (TBA Mỏ Đá Lộc Điền 2);
- CTCP Điện lực Phú Lộc (Các TBA KTĐ Đá Bạc, Lương Điền Đông, Bát Sơn);
- CTCP Khai thác Đá TT - Huế (TBA Xay đá Phú Lộc);
- CTCP Đầu tư Vạn Xuân - Huế (TBA MĐ Gabro T1, T2).
Thôn Bạch Thạch, Thôn Lương Điền
|
Xã Lộc An
|
|
ĐL Hương Trà
|
1
|
T5, 01/10/2026
|
8:30
|
11:30
|
TBA Đông Xuân 1, TBA Thanh Lương: TDP Thanh Tiên, TDP Thanh Lương, TDP Thanh Lương 4
|
Phường Kim Trà
|
2
|
T3, 06/10/2026
|
8:30
|
11:00
|
TT Bảo trợ Xã hội, DNTN Chế biến Lâm sản Tín Thành Phát, CTCP Cấp nước Huế (TBA TT Bảo trợ Xã hội - TT Huế - [TD530134])
|
Phường Kim Long