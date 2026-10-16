  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 23/10/2026 10:08
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 29/10/2026 đến ngày 4/11/2026

HNN.VN - Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 29/10/2026 đến ngày 4/11/2026

TT

Thời gian tạm ngừng
cung cấp điện

Khu vực mất điện

Xã/phường

Ngày

Từ lúc

Đến lúc

 

ĐL Bắc Sông Hương

1

T7, 31/10/2026

7:00

17:30

- TBA TTPC Bệnh Xã Hội: Bệnh viện Phổi TP Huế, Bệnh viện Da liễu TP Huế, CTCP Vật tư Nông nghiệp TT Huế;
- TBA Thống Nhất 6: Đường Tản Đà (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Văn Linh), Tổ 7 KV3;
- TBA Tái Định Cư Hương Sơ: BQL Chợ Hương Sơ - số 58 Tản Đà; Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ, Dãy: H1, H3, H5, G3, G5 Khu TĐC Hương Sơ;
- TBA Tái Định Cư Hương Sơ 2 (Vạn đò): Đường Nguyễn Bá Học, Tổ: 6, 7 KV3; Dãy: H3, H5, H6 Khu TĐC Hương Sơ;
- TBA Thống Nhất 7: Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ: 5, 6, 7, 8 thuộc hường Hương An; Xóm 3, Lệ Khê, P Hương An;
- TBA Trần Quý Khoáng: Kiệt 121 Trần Quý Khoáng;
- TBA Thống Nhất 3: Xóm 1, 2 thuộc Hương An, Trần Quý Khoáng.

Phường Hương An

2

T3, 03/11/2026

6:30

15:00

TBA Bơm Hương Vinh: Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi TP Huế; Thôn Thủy Phú, Thôn Triều Sơn Đông

Phường Hóa Châu

3

T4, 04/11/2026

7:00

13:30

- Nhánh C TBA Địa Linh: TDP La Khê, TDP Địa Linh;
- Nhánh C, D TBA Bao Vinh 1: Trường THCS Đặng Vinh; Đường Bao Vinh, Địa Linh (từ số nhà 02 đến số nhà 152); Địa Linh (từ số nhà 01 đến số nhà 107 và từ số nhà 02 đến số nhà 86).

Phường Hóa Châu

14:30

16:30

- Nhánh A TBA Lý Nam Đế 2: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 32 đến số nhà 80);
- TBA An Hòa 4: Đường Lý Nam Đế (từ Cầu An Hòa đến đường Vạn Xuân), Kiệt 17, 56, 76 thuộc Phường Hương An.

Phường Hương An

 

ĐL Nam Sông Hương

1

T5, 29/10/2026

6:00

11:30

- Các TBA Bà Triệu 2, Quy hoạch Hùng Vương, Kiểm Huệ 1, KS Orient: Đường Bà Triệu (từ số nhà 149 đến số nhà 253), Đường Tôn Đức Thắng, Đường Nguyễn Lương Bằng, Đường Trường Chinh (từ số nhà 01 đến số nhà 69);
- Công ty TNHH MTV Khánh Trang (TBA Khách sạn Khánh Trang); CTCP Espace Business Huế (TBA Phong Phú Plaza T1 - Siêu thị Go).

Phường Thuận Hóa

8:00

12:30

TBA An Tây 2: Đường Tôn Quang Phiệt từ số 147 đến số 203, đường Đại Giang (từ số 220 đến số 340)

Phường An Cựu

13:00

17:00

Các TBA TĐC Bàu Vá 1, 2: Khu TĐC Bàu Vá

Phường Thủy Xuân

13:00

17:00

Các TBA TĐC Bàu Vá GĐ4, TĐC Lịch Đợi, TĐC Lịch Đợi GĐ 3, Lịch Đợi 3, Tường Vân 3: Trường Đúc, Trường Đồng, Lê Phụng Hiếu, Đường Bùi Thị Xuân (từ số nhà 131 đến số nhà 241, Đồng Khởi, Khu TĐC Bàu Vá.

Phường Thuận Hóa

2

T6, 30/10/2026

8:00

11:30

- TBA Ngũ Tây 2, Nhánh C TBA Định cư Tam Thai: 'Đường Thiên Thai (từ số nhà 01 đến số nhà 77), KV3 đường Võ Văn Kiệt.

Phường An Cựu

13:30

16:30

TBA Bến Xe An Cựu: Đường Hùng Vương (từ số nhà 60 đến số nhà 88), đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Phường Thuận Hóa

3

CN, 01/11/2026

7:00

11:30

Nhánh E TBA Nam Vỹ Dạ 1: Đường Đào Trinh Nhất

Phường Vỹ Dạ

4

T2, 02/11/2026

6:00

17:30

- Các TBA Bãng Lãng 1, 2, 3, XN Đường Cồn, Dương Phẩm 1, 2, Dạ Khê, Nguyệt Biều: Kim Sơn, Bãng Lãng, Dương Phẩm, Dạ Khê, Nguyệt Biều, Châu Chữ;
- CTCP Công Nghệ Nextgen Living (TBA Đường Cồn - CTCP MAYPU).

Phường Thủy Xuân

 

ĐL Phong Điền

1

CN, 01/11/2026

7:30

11:30

- TBA Trạch Thượng 3, TBA Phò Trạch 8;
- Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc, KCN Phong Điền (TBA Xử lý nước thải C&N Vina); Công ty ĐTPT Hạ tầng Viglacera - CN Tổng Công ty Viglacera, KCN Phong Điền (TBA Trạm Xử Lý Nước Thải Viglacera -[CD530252], TBA Bơm Nước Sạch Viglacera - [CD530258]); CTCP Kính Đạt Phương, KCN Phong Điền (các TBA Thi công Đạt Phương 1, 2, ViCoFrit);
- CTCP Prime Thiên Phúc, Viễn thông Huế - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN, CTCP Frit Phú Xuân, Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Frit Phú Xuân); CTCP VicoFrit, KCN Phong Điền (TBA VicoFrit - [CD530253]); CTCP Frit Hương Giang, KCN Phong Điền (TBA Frit Hương Giang); Công ty TNHH MTV Năng lượng 504 - CN TT Huế, KCN Phong Điền (TBA BTLT 504 Phong Điền); Công ty TNHH MTV ĐT & CB Khoáng sản Phenikaa Huế, KCN Phong Điền (TBA Phenikaa Huế T1&T2 - [CD530219]); Công ty TNHH MTV TM & ĐT Glass Vico, KCN Phong Điền (TBA Glass Vico); Công ty TNHH HGC Stone, KCN Phong Điền, Công ty TNHH MTV Silica Đạt Phương KCN Phong Điền (TBA Nhà máy HGC Stone).

Phường Phong Điền

7:30

14:00

- Công ty TNHH B'LAO SPORT, Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc, Công ty TNHH MTV Hoàng Hùng Đạt (TBA SCAVI MED (B'LAO SPORT); CTCP ĐT Lâm Hưng Phát (TBA Đinh Hương).

Phường Phong Điền

11:30

14:00

Công ty TNHH MTV TM & ĐT Glass Vico, KCN Phong Điền (TBA Glass Vico)

Phường Phong Điền

2

T3, 03/11/2026

7:30

14:30

TBA Sơn Quả, Nhánh A TBA Tây Sơn 3

Phường Phong Thái

 

ĐL Hương Thủy

1

T6, 30/10/2026

6:30

11:30

Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế (TBA Thao Trường Phú Bài);
Kho 890 - Cục quân khí (TBA Kho 890).

Phường Phú Bài

2

T7, 31/10/2026

7:30

17:30

- TBA Thủy Dương 1, 2, 5, 6, 8, 9;
- Trung tâm QQL & KT Hạ tầng TP Huế (TBA Đèn Đường Thủy Dương 1); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Trường Hải - THACO); Công ty TNHH TP SERVER (TBA Tuấn Phát); CTCP PT Thương mại Dịch vụ ô tô Huế (TBA Ô tô Trường Hải 2).

Phường Thanh Thủy

 

ĐL Quảng Điền

1

T5, 29/10/2026

7:30

15:15

Nhánh C TBA Đông Vinh 2: Thôn Sơn Tùng

Xã Đan Điền

2

T7, 31/10/2026

7:30

15:15

Nhánh A TBA Quảng Điền 3: Thôn Tráng Lực

Xã Quảng Điền

3

T4, 04/11/2026

7:00

12:45

- Các TBA Phước Thanh, Phú Lương B, Phú Lương B2, Đông Xuyên 2, Thủ Lễ, Quảng Điền 6, Khuôn Phò, Bắc Phước 3: các Thôn Phước Thanh, Phú Lương B, Thủ Lễ 3, Khuông Phò Đông,Thạch Bình;
- HTX SX & DV NN Đông Phước (TBA Bơm Đông Phước 1).

Xã Quảng Điền

13:00

17:15

Quảng Lợi 5, Tân Lập 1, 2: Thôn An Gia

Xã Quảng Điền

13:00

17:15

- Các TBA Quảng Lợi 1, 2, 10; Thủy Lập 1, 2: Thôn Cư Lạc, Thôn Mỹ Thạnh,
Thôn Thủy Lập;
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Trạm sạc Vinfast Quảng Lợi (CHXD PV OIL Quảng Lợi).

Xã Đan Điền

 

ĐL Phú Vang

1

T5, 29/10/2026

6:30

8:00

- Các TBA Diên Đại, Diên Đại 2, An Hạ, Thủy Diện, Xuân Ổ 1, 3, 4, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên, thôn Đại Lộc;
HKD Cơ Sở Sản Xuất và Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Việt (TBA Nuôi Tôm Xuân Ổ).

Xã Phú Hồ

6:30

8:00

CTCP Điện Mặt Trời Phát Phú (TBA Solar Phát Phú)

Xã Phú Vang

6:30

17:30

TBA Xuân Ổ 3, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên

Xã Phú Hồ

16:00

17:30

- Các TBA Diên Đại, Diên Đại 2, An Hạ, Thủy Diện, Xuân Ổ 1, 3, 4, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên, thôn Đại Lộc;
HKD Cơ Sở Sản Xuất và Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Việt (TBA Nuôi Tôm Xuân Ổ).

Xã Phú Hồ

17:15

18:30

- Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, Công ty TNHH ĐTXL Công nghiệp Quảng Nam (TBA Sơn Hà);
- CTCP Công nghệ Frit Phú Sơn (TBA Frit Phú Sơn).

Xã Phú Vang

2

T6, 30/10/2026

7:00

11:30

Các TBA Phú Mỹ 3, 8, 9: TDP Dưỡng Mong

Phường Mỹ Thượng

7:30

15:30

- Các TBA Khê Xá, Lê Xá Trung, Giang Đông A, Giang Tây, Lương Lộc, Lê Xá Tây 2: Thôn Văn Giang;
- Công ty TNHH MTV KT Thủy Lợi TP Huế (TBA Bơm Nông nghiệp Phú Lương 2); HTX NN Phú Lương I (TBA Bơm Lê Xá Đông); HTX NN Phú Lương II (TBA Bơm Giang Tây); HTX NN Phú Lương III (TBA Bơm Tiêu Lương Lộc).

Xã Phú Hồ

3

T2, 02/11/2026

7:30

15:00

Các TBA Vinh An 4, 9, 13: Thôn An Bằng

Xã Phú Vinh

4

T3, 03/11/2026

7:45

12:15

- TBA Vân An 4: TDP Vân Quật Đông;
- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP Huế (TBA Chiếu sáng 2 (QL49B Hương Phong).

Phường Hoá Châu

5

T4, 04/11/2026

7:00

15:00

- Các TBA Truyền Nam, Triều Thủy, Triều Thủy 2: TDP Triều Thủy, TDP An Truyền
- HKD Phan Việt Hoàng, HTX NN Phú An, Nguyễn Thành Nhân, DNTN Nhà hàng Hoa Nhân, HTX NN Phú An (VP HTX) - (TBA Bơm Phú An).

Phường Mỹ Thượng

 

ĐL A Lưới

1

T5, 29/10/2026

7:30

12:30

TBA TT Y Tế Huyện A Lưới: Một phần thôn Trường Sơn

Xã A Lưới 2

14:00

16:00

TBA Phú Thượng: Một phần thôn Phú Vinh

Xã A Lưới 3

2

T6, 30/10/2026

7:30

17:30

- TBA Hồng Kim 1: Một phần thôn A Tia, Một phần Hồng Nam, Một phần thôn A Nôr;
- TBA Hồng Kim 2, TBA Hồng Bắc 3: Một phần thôn A Tia;
- TBA Hồng Kim 3, TBA A Nô: Một phần thôn A Nô;
- TBA Bắc Sơn, TBA Bắc Sơn 2: Thôn Bắc Sơn;
- Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản HUCERA (TBA Kao Lin).

Xã A Lưới 1

7:30

17:30

- TBA Hồng Kim 1: Một phần thôn Hồng Nam;
- TBA Hồng Bắc 1: Một phần thôn Hồng Bắc;
- TBA Hồng Bắc 2, 3: Một phần thôn A Biah, Một phần thôn Hồng Bắc;
- TBA Hồng Bắc 4: Một phần thôn A Bia.

Xã A Lưới 2

3

T3, 03/11/2026

7:30

17:30

- CTCP Thủy điện miền Trung (TBA T4 TĐ A Lưới);
- Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 304, TBA ĐBP Nhâm);
- HTX Hợp Lực (TBA Café A Lưới);
- Ban Chỉ huy quân sự xã A Lưới 2 (TBA Chốt dân quân Nhâm);
- Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (TBA ĐBP Nhâm);

Xã A Lưới 2

7:30

17:30

- TBA UBND xã Hồng Thái: Thôn Hồng Thái, Một phần thôn Thái Sơn;
-Các TBA UBND xã Hồng Thái, Tu Vây, A La, B Rách, Bơm Điền Sơn.

Xã A Lưới 3

8:00

17:30

TBA A Roàng 2: Một phần thôn A Roàng

Xã A Lưới 4

8:30

9:30

TBA Thôn 2: Một phần thôn Hồng Thủy 1

Xã A Lưới 1

9:45

11:15

TBA Pâr Ay: Một phần thôn Pâr Ay

Xã A Lưới 1

4

T4, 04/11/2026

7:30

17:30

- TBA Chí Lanh, A Tin 1, 2: Thôn A Đớt;
- Các TBA La Tưng 1, 2; TBA Brit; Chí Hòa; Chí Hòa 2: Thôn Ka Vin;
- Bộ chỉ huy quân sự TP Huế (TBA Chốt dân quân Lâm Đớt);
- Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (TBA ĐBP A Đớt);
- Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt - Trạm liên ngành (TBA Cửa khẩu S10).

Xã A Lưới 4

 

ĐL Phú Lộc

1

T5, 29/10/2026

8:00

13:00

Các TBA Vinh Hải 1, 2, 3, 4, 5; Vinh Hiền 1, 7: Các thôn Hiền Vân, Mỹ Cảnh, Mỹ Thạnh.

Xã Vinh Lộc

2

T6, 30/10/2026

7:00

17:00

- Các TBA Đồn Biên Phòng, Tân Cảnh Dương, Lộc Vĩnh 5, TĐC Lộc Vĩnh, TĐC Lộc Vĩnh 2: Thôn Cảnh Dương
- HKD Trần Thị Lệ Quyên (TBA Hưng Gia Bảo); HKD Lê Kông Tin (TBA Nuôi tôm Lộc Vĩnh 2); Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Chân Mây, Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Nhổn Bồ).

Xã Chân Mây – Lăng Cô

 

ĐL Hương Trà

1

T5, 29/10/2026

7:30

11:30

TBA Bệnh viện đa khoa Bình Điền: Thôn Đông Hòa

Xã Bình Điền

7:30

15:00

TBA Phú Ốc 2: TDP 1, TDP 4, TDP 5

Phường Hương Trà

13:30

16:30

TBA Hương Thọ 6: TDP Hòa An, TDP Liên Bằng, Khu ĐC Hương Thọ

Phường Kim Long

2

CN, 01/11/2026

8:00

11:00

CTCP Phương Minh, Công ty TNHH May Mặc ST Global, Công ty TNHH Nhất Long AC,CTCP Đường Sắt Bình Trị Thiên (TBA Phương Minh)

Phường Hương Trà

14:00

17:00

Công ty TNHH MTV Quang Quân (TBA Bao Bì Quang Quân)

Phường Hương Trà

3

T3, 03/11/2026

7:30

11:30

TBA Lý Nam Đế: TDP Lựu Bảo, TDP Nham Biều

Phường Kim Long

4

T4, 04/11/2026

7:30

12:00

TBA Giáp Trung, Giáp Đông, An Thuận: TDP Giáp Đông, TDP Giáp Trung, TDP Hương Cần

Phường Kim Trà

 

ĐL Nam Đông

1

T4, 04/11/2026

7:30

14:30

- Các TBA K3 Hương Phú, Hương Phú 4, Phú Mậu, Phú Mậu 3: Thôn Hương Phú, Thôn Ka Tư;
- CTCP Cao Su TT Huế (TBA CTCP Cao Su Nam Đông); Công ty TNHH Renen (TBA Viên Nén LN Renen T1, T2); CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Hương Phú); Công ty TNHH ĐTXD Dacinco (TBA Thi công cầu Cây Xoài) - (MR Cao Tốc La Sơn - Túy Loan).

Xã Khe Tre

 

 Từ khóa:
thông báolịch tạm ngừng cung cấp điệnĐiện lực TP Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top