Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 29/10/2026 đến ngày 4/11/2026

|
|
TT
|
Thời gian tạm ngừng
cung cấp điện
|
Khu vực mất điện
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc Sông Hương
|
1
|
T7, 31/10/2026
|
7:00
|
17:30
|
- TBA TTPC Bệnh Xã Hội: Bệnh viện Phổi TP Huế, Bệnh viện Da liễu TP Huế, CTCP Vật tư Nông nghiệp TT Huế;
- TBA Thống Nhất 6: Đường Tản Đà (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Văn Linh), Tổ 7 KV3;
- TBA Tái Định Cư Hương Sơ: BQL Chợ Hương Sơ - số 58 Tản Đà; Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ, Dãy: H1, H3, H5, G3, G5 Khu TĐC Hương Sơ;
- TBA Tái Định Cư Hương Sơ 2 (Vạn đò): Đường Nguyễn Bá Học, Tổ: 6, 7 KV3; Dãy: H3, H5, H6 Khu TĐC Hương Sơ;
- TBA Thống Nhất 7: Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ: 5, 6, 7, 8 thuộc hường Hương An; Xóm 3, Lệ Khê, P Hương An;
- TBA Trần Quý Khoáng: Kiệt 121 Trần Quý Khoáng;
- TBA Thống Nhất 3: Xóm 1, 2 thuộc Hương An, Trần Quý Khoáng.
|
Phường Hương An
|
2
|
T3, 03/11/2026
|
6:30
|
15:00
|
TBA Bơm Hương Vinh: Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi TP Huế; Thôn Thủy Phú, Thôn Triều Sơn Đông
|
Phường Hóa Châu
|
3
|
T4, 04/11/2026
|
7:00
|
13:30
|
- Nhánh C TBA Địa Linh: TDP La Khê, TDP Địa Linh;
- Nhánh C, D TBA Bao Vinh 1: Trường THCS Đặng Vinh; Đường Bao Vinh, Địa Linh (từ số nhà 02 đến số nhà 152); Địa Linh (từ số nhà 01 đến số nhà 107 và từ số nhà 02 đến số nhà 86).
|
Phường Hóa Châu
|
14:30
|
16:30
|
- Nhánh A TBA Lý Nam Đế 2: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 32 đến số nhà 80);
- TBA An Hòa 4: Đường Lý Nam Đế (từ Cầu An Hòa đến đường Vạn Xuân), Kiệt 17, 56, 76 thuộc Phường Hương An.
|
Phường Hương An
|
|
ĐL Nam Sông Hương
|
1
|
T5, 29/10/2026
|
6:00
|
11:30
|
- Các TBA Bà Triệu 2, Quy hoạch Hùng Vương, Kiểm Huệ 1, KS Orient: Đường Bà Triệu (từ số nhà 149 đến số nhà 253), Đường Tôn Đức Thắng, Đường Nguyễn Lương Bằng, Đường Trường Chinh (từ số nhà 01 đến số nhà 69);
- Công ty TNHH MTV Khánh Trang (TBA Khách sạn Khánh Trang); CTCP Espace Business Huế (TBA Phong Phú Plaza T1 - Siêu thị Go).
|
Phường Thuận Hóa
|
8:00
|
12:30
|
TBA An Tây 2: Đường Tôn Quang Phiệt từ số 147 đến số 203, đường Đại Giang (từ số 220 đến số 340)
|
Phường An Cựu
|
13:00
|
17:00
|
Các TBA TĐC Bàu Vá 1, 2: Khu TĐC Bàu Vá
|
Phường Thủy Xuân
|
13:00
|
17:00
|
Các TBA TĐC Bàu Vá GĐ4, TĐC Lịch Đợi, TĐC Lịch Đợi GĐ 3, Lịch Đợi 3, Tường Vân 3: Trường Đúc, Trường Đồng, Lê Phụng Hiếu, Đường Bùi Thị Xuân (từ số nhà 131 đến số nhà 241, Đồng Khởi, Khu TĐC Bàu Vá.
|
Phường Thuận Hóa
|
2
|
T6, 30/10/2026
|
8:00
|
11:30
|
- TBA Ngũ Tây 2, Nhánh C TBA Định cư Tam Thai: 'Đường Thiên Thai (từ số nhà 01 đến số nhà 77), KV3 đường Võ Văn Kiệt.
|
Phường An Cựu
|
13:30
|
16:30
|
TBA Bến Xe An Cựu: Đường Hùng Vương (từ số nhà 60 đến số nhà 88), đường Nguyễn Thị Minh Khai.
|
Phường Thuận Hóa
|
3
|
CN, 01/11/2026
|
7:00
|
11:30
|
Nhánh E TBA Nam Vỹ Dạ 1: Đường Đào Trinh Nhất
|
Phường Vỹ Dạ
|
4
|
T2, 02/11/2026
|
6:00
|
17:30
|
- Các TBA Bãng Lãng 1, 2, 3, XN Đường Cồn, Dương Phẩm 1, 2, Dạ Khê, Nguyệt Biều: Kim Sơn, Bãng Lãng, Dương Phẩm, Dạ Khê, Nguyệt Biều, Châu Chữ;
- CTCP Công Nghệ Nextgen Living (TBA Đường Cồn - CTCP MAYPU).
|
Phường Thủy Xuân
|
|
ĐL Phong Điền
|
1
|
CN, 01/11/2026
|
7:30
|
11:30
|
- TBA Trạch Thượng 3, TBA Phò Trạch 8;
- Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc, KCN Phong Điền (TBA Xử lý nước thải C&N Vina); Công ty ĐTPT Hạ tầng Viglacera - CN Tổng Công ty Viglacera, KCN Phong Điền (TBA Trạm Xử Lý Nước Thải Viglacera -[CD530252], TBA Bơm Nước Sạch Viglacera - [CD530258]); CTCP Kính Đạt Phương, KCN Phong Điền (các TBA Thi công Đạt Phương 1, 2, ViCoFrit);
- CTCP Prime Thiên Phúc, Viễn thông Huế - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN, CTCP Frit Phú Xuân, Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Frit Phú Xuân); CTCP VicoFrit, KCN Phong Điền (TBA VicoFrit - [CD530253]); CTCP Frit Hương Giang, KCN Phong Điền (TBA Frit Hương Giang); Công ty TNHH MTV Năng lượng 504 - CN TT Huế, KCN Phong Điền (TBA BTLT 504 Phong Điền); Công ty TNHH MTV ĐT & CB Khoáng sản Phenikaa Huế, KCN Phong Điền (TBA Phenikaa Huế T1&T2 - [CD530219]); Công ty TNHH MTV TM & ĐT Glass Vico, KCN Phong Điền (TBA Glass Vico); Công ty TNHH HGC Stone, KCN Phong Điền, Công ty TNHH MTV Silica Đạt Phương KCN Phong Điền (TBA Nhà máy HGC Stone).
|
Phường Phong Điền
|
7:30
|
14:00
|
- Công ty TNHH B'LAO SPORT, Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc, Công ty TNHH MTV Hoàng Hùng Đạt (TBA SCAVI MED (B'LAO SPORT); CTCP ĐT Lâm Hưng Phát (TBA Đinh Hương).
|
Phường Phong Điền
|
11:30
|
14:00
|
Công ty TNHH MTV TM & ĐT Glass Vico, KCN Phong Điền (TBA Glass Vico)
|
Phường Phong Điền
|
2
|
T3, 03/11/2026
|
7:30
|
14:30
|
TBA Sơn Quả, Nhánh A TBA Tây Sơn 3
|
Phường Phong Thái
|
|
ĐL Hương Thủy
|
1
|
T6, 30/10/2026
|
6:30
|
11:30
|
Trung đoàn 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế (TBA Thao Trường Phú Bài);
Kho 890 - Cục quân khí (TBA Kho 890).
|
Phường Phú Bài
|
2
|
T7, 31/10/2026
|
7:30
|
17:30
|
- TBA Thủy Dương 1, 2, 5, 6, 8, 9;
- Trung tâm QQL & KT Hạ tầng TP Huế (TBA Đèn Đường Thủy Dương 1); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Trường Hải - THACO); Công ty TNHH TP SERVER (TBA Tuấn Phát); CTCP PT Thương mại Dịch vụ ô tô Huế (TBA Ô tô Trường Hải 2).
|
Phường Thanh Thủy
|
|
ĐL Quảng Điền
|
1
|
T5, 29/10/2026
|
7:30
|
15:15
|
Nhánh C TBA Đông Vinh 2: Thôn Sơn Tùng
|
Xã Đan Điền
|
2
|
T7, 31/10/2026
|
7:30
|
15:15
|
Nhánh A TBA Quảng Điền 3: Thôn Tráng Lực
|
Xã Quảng Điền
|
3
|
T4, 04/11/2026
|
7:00
|
12:45
|
- Các TBA Phước Thanh, Phú Lương B, Phú Lương B2, Đông Xuyên 2, Thủ Lễ, Quảng Điền 6, Khuôn Phò, Bắc Phước 3: các Thôn Phước Thanh, Phú Lương B, Thủ Lễ 3, Khuông Phò Đông,Thạch Bình;
- HTX SX & DV NN Đông Phước (TBA Bơm Đông Phước 1).
|
Xã Quảng Điền
|
13:00
|
17:15
|
Quảng Lợi 5, Tân Lập 1, 2: Thôn An Gia
|
Xã Quảng Điền
|
13:00
|
17:15
|
- Các TBA Quảng Lợi 1, 2, 10; Thủy Lập 1, 2: Thôn Cư Lạc, Thôn Mỹ Thạnh,
Thôn Thủy Lập;
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Trạm sạc Vinfast Quảng Lợi (CHXD PV OIL Quảng Lợi).
|
Xã Đan Điền
|
|
ĐL Phú Vang
|
1
|
T5, 29/10/2026
|
6:30
|
8:00
|
- Các TBA Diên Đại, Diên Đại 2, An Hạ, Thủy Diện, Xuân Ổ 1, 3, 4, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên, thôn Đại Lộc;
HKD Cơ Sở Sản Xuất và Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Việt (TBA Nuôi Tôm Xuân Ổ).
|
Xã Phú Hồ
|
6:30
|
8:00
|
CTCP Điện Mặt Trời Phát Phú (TBA Solar Phát Phú)
|
Xã Phú Vang
|
6:30
|
17:30
|
TBA Xuân Ổ 3, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên
|
Xã Phú Hồ
|
16:00
|
17:30
|
- Các TBA Diên Đại, Diên Đại 2, An Hạ, Thủy Diện, Xuân Ổ 1, 3, 4, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên, thôn Đại Lộc;
HKD Cơ Sở Sản Xuất và Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Việt (TBA Nuôi Tôm Xuân Ổ).
|
Xã Phú Hồ
|
17:15
|
18:30
|
- Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, Công ty TNHH ĐTXL Công nghiệp Quảng Nam (TBA Sơn Hà);
- CTCP Công nghệ Frit Phú Sơn (TBA Frit Phú Sơn).
|
Xã Phú Vang
|
2
|
T6, 30/10/2026
|
7:00
|
11:30
|
Các TBA Phú Mỹ 3, 8, 9: TDP Dưỡng Mong
|
Phường Mỹ Thượng
|
7:30
|
15:30
|
- Các TBA Khê Xá, Lê Xá Trung, Giang Đông A, Giang Tây, Lương Lộc, Lê Xá Tây 2: Thôn Văn Giang;
- Công ty TNHH MTV KT Thủy Lợi TP Huế (TBA Bơm Nông nghiệp Phú Lương 2); HTX NN Phú Lương I (TBA Bơm Lê Xá Đông); HTX NN Phú Lương II (TBA Bơm Giang Tây); HTX NN Phú Lương III (TBA Bơm Tiêu Lương Lộc).
|
Xã Phú Hồ
|
3
|
T2, 02/11/2026
|
7:30
|
15:00
|
Các TBA Vinh An 4, 9, 13: Thôn An Bằng
|
Xã Phú Vinh
|
4
|
T3, 03/11/2026
|
7:45
|
12:15
|
- TBA Vân An 4: TDP Vân Quật Đông;
- Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng TP Huế (TBA Chiếu sáng 2 (QL49B Hương Phong).
|
Phường Hoá Châu
|
5
|
T4, 04/11/2026
|
7:00
|
15:00
|
- Các TBA Truyền Nam, Triều Thủy, Triều Thủy 2: TDP Triều Thủy, TDP An Truyền
- HKD Phan Việt Hoàng, HTX NN Phú An, Nguyễn Thành Nhân, DNTN Nhà hàng Hoa Nhân, HTX NN Phú An (VP HTX) - (TBA Bơm Phú An).
|
Phường Mỹ Thượng
|
|
ĐL A Lưới
|
1
|
T5, 29/10/2026
|
7:30
|
12:30
|
TBA TT Y Tế Huyện A Lưới: Một phần thôn Trường Sơn
|
Xã A Lưới 2
|
14:00
|
16:00
|
TBA Phú Thượng: Một phần thôn Phú Vinh
|
Xã A Lưới 3
|
2
|
T6, 30/10/2026
|
7:30
|
17:30
|
- TBA Hồng Kim 1: Một phần thôn A Tia, Một phần Hồng Nam, Một phần thôn A Nôr;
- TBA Hồng Kim 2, TBA Hồng Bắc 3: Một phần thôn A Tia;
- TBA Hồng Kim 3, TBA A Nô: Một phần thôn A Nô;
- TBA Bắc Sơn, TBA Bắc Sơn 2: Thôn Bắc Sơn;
- Công ty TNHH Khai thác và Chế biến Khoáng sản HUCERA (TBA Kao Lin).
|
Xã A Lưới 1
|
7:30
|
17:30
|
- TBA Hồng Kim 1: Một phần thôn Hồng Nam;
- TBA Hồng Bắc 1: Một phần thôn Hồng Bắc;
- TBA Hồng Bắc 2, 3: Một phần thôn A Biah, Một phần thôn Hồng Bắc;
- TBA Hồng Bắc 4: Một phần thôn A Bia.
|
Xã A Lưới 2
|
3
|
T3, 03/11/2026
|
7:30
|
17:30
|
- CTCP Thủy điện miền Trung (TBA T4 TĐ A Lưới);
- Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 304, TBA ĐBP Nhâm);
- HTX Hợp Lực (TBA Café A Lưới);
- Ban Chỉ huy quân sự xã A Lưới 2 (TBA Chốt dân quân Nhâm);
- Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (TBA ĐBP Nhâm);
|
Xã A Lưới 2
|
7:30
|
17:30
|
- TBA UBND xã Hồng Thái: Thôn Hồng Thái, Một phần thôn Thái Sơn;
-Các TBA UBND xã Hồng Thái, Tu Vây, A La, B Rách, Bơm Điền Sơn.
|
Xã A Lưới 3
|
8:00
|
17:30
|
TBA A Roàng 2: Một phần thôn A Roàng
|
Xã A Lưới 4
|
8:30
|
9:30
|
TBA Thôn 2: Một phần thôn Hồng Thủy 1
|
Xã A Lưới 1
|
9:45
|
11:15
|
TBA Pâr Ay: Một phần thôn Pâr Ay
|
Xã A Lưới 1
|
4
|
T4, 04/11/2026
|
7:30
|
17:30
|
- TBA Chí Lanh, A Tin 1, 2: Thôn A Đớt;
- Các TBA La Tưng 1, 2; TBA Brit; Chí Hòa; Chí Hòa 2: Thôn Ka Vin;
- Bộ chỉ huy quân sự TP Huế (TBA Chốt dân quân Lâm Đớt);
- Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (TBA ĐBP A Đớt);
- Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt - Trạm liên ngành (TBA Cửa khẩu S10).
|
Xã A Lưới 4
|
|
ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 29/10/2026
|
8:00
|
13:00
|
Các TBA Vinh Hải 1, 2, 3, 4, 5; Vinh Hiền 1, 7: Các thôn Hiền Vân, Mỹ Cảnh, Mỹ Thạnh.
|
Xã Vinh Lộc
|
2
|
T6, 30/10/2026
|
7:00
|
17:00
|
- Các TBA Đồn Biên Phòng, Tân Cảnh Dương, Lộc Vĩnh 5, TĐC Lộc Vĩnh, TĐC Lộc Vĩnh 2: Thôn Cảnh Dương
- HKD Trần Thị Lệ Quyên (TBA Hưng Gia Bảo); HKD Lê Kông Tin (TBA Nuôi tôm Lộc Vĩnh 2); Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Chân Mây, Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Nhổn Bồ).
|
Xã Chân Mây – Lăng Cô
|
|
ĐL Hương Trà
|
1
|
T5, 29/10/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Bệnh viện đa khoa Bình Điền: Thôn Đông Hòa
|
Xã Bình Điền
|
7:30
|
15:00
|
TBA Phú Ốc 2: TDP 1, TDP 4, TDP 5
|
Phường Hương Trà
|
13:30
|
16:30
|
TBA Hương Thọ 6: TDP Hòa An, TDP Liên Bằng, Khu ĐC Hương Thọ
|
Phường Kim Long
|
2
|
CN, 01/11/2026
|
8:00
|
11:00
|
CTCP Phương Minh, Công ty TNHH May Mặc ST Global, Công ty TNHH Nhất Long AC,CTCP Đường Sắt Bình Trị Thiên (TBA Phương Minh)
|
Phường Hương Trà
|
14:00
|
17:00
|
Công ty TNHH MTV Quang Quân (TBA Bao Bì Quang Quân)
|
Phường Hương Trà
|
3
|
T3, 03/11/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Lý Nam Đế: TDP Lựu Bảo, TDP Nham Biều
|
Phường Kim Long
|
4
|
T4, 04/11/2026
|
7:30
|
12:00
|
TBA Giáp Trung, Giáp Đông, An Thuận: TDP Giáp Đông, TDP Giáp Trung, TDP Hương Cần
|
Phường Kim Trà
|
|
ĐL Nam Đông
|
1
|
T4, 04/11/2026
|
7:30
|
14:30
|
- Các TBA K3 Hương Phú, Hương Phú 4, Phú Mậu, Phú Mậu 3: Thôn Hương Phú, Thôn Ka Tư;
- CTCP Cao Su TT Huế (TBA CTCP Cao Su Nam Đông); Công ty TNHH Renen (TBA Viên Nén LN Renen T1, T2); CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Hương Phú); Công ty TNHH ĐTXD Dacinco (TBA Thi công cầu Cây Xoài) - (MR Cao Tốc La Sơn - Túy Loan).
|
Xã Khe Tre