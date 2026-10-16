Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 29/10/2026 đến ngày 4/11/2026

- TBA TTPC Bệnh Xã Hội: Bệnh viện Phổi TP Huế, Bệnh viện Da liễu TP Huế, CTCP Vật tư Nông nghiệp TT Huế; - TBA Thống Nhất 6: Đường Tản Đà (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Văn Linh), Tổ 7 KV3; - TBA Tái Định Cư Hương Sơ: BQL Chợ Hương Sơ - số 58 Tản Đà; Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ, Dãy: H1, H3, H5, G3, G5 Khu TĐC Hương Sơ; - TBA Tái Định Cư Hương Sơ 2 (Vạn đò): Đường Nguyễn Bá Học, Tổ: 6, 7 KV3; Dãy: H3, H5, H6 Khu TĐC Hương Sơ; - TBA Thống Nhất 7: Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ: 5, 6, 7, 8 thuộc hường Hương An; Xóm 3, Lệ Khê, P Hương An; - TBA Trần Quý Khoáng: Kiệt 121 Trần Quý Khoáng; - TBA Thống Nhất 3: Xóm 1, 2 thuộc Hương An, Trần Quý Khoáng.

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T4, 04/11/2026

7:00

13:30

- Nhánh C TBA Địa Linh: TDP La Khê, TDP Địa Linh;

- Nhánh C, D TBA Bao Vinh 1: Trường THCS Đặng Vinh; Đường Bao Vinh, Địa Linh (từ số nhà 02 đến số nhà 152); Địa Linh (từ số nhà 01 đến số nhà 107 và từ số nhà 02 đến số nhà 86).