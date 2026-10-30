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ClockThứ Tư, 04/11/2026 18:23
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC HUẾ:

Thông báo V/v thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện.

Thực hiện Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương về quy định giá bán điện, Công ty Điện lực Huế kính thông báo:

Từ ngày 01/11/2026, Công ty Điện lực Huế sẽ áp dụng biểu giá bán điện mới để tính tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Huế theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương (Chỉ số để chốt đổi giá là chỉ số phát hành hóa đơn kỳ cuối tháng 10/2026, thời điểm từ 0 giờ ngày 01/11/2026).

Bảng giá điện theo Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương được niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử Công ty và tại các Điện lực trên địa bàn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng truy cập trang thông tin điện tử Công ty Điện lực Huế https://pchue.cpc.vn, website Chăm sóc khách hàng https://cskh.cpc.vn, tổng đài CSKH 1558 để được tư vấn, giải đáp.

Công ty Điện lực Huế kính thông báo và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng thuận của Quý khách hàng.

Trân trọng./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đức Dũng

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