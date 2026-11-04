Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 12/11/2026 đến ngày 18/11/2026

- TBA Trúc Lâm 1: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 40 đến số nhà 92), kiệt: 15, 34, 38, 59, 68, 78, Nguyễn Hữu Dật;

- TBA Trúc Lâm 3: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 150 đến số nhà 166), kiệt: 156,164,166 Nguyễn Hữu Dật;

- TBA Trúc Lâm 5: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 98 đến số nhà 154), kiệt: 100, 114, 132 Nguyễn Hữu Dật