Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 12/11/2026 đến ngày 18/11/2026

|
|
1 - ĐL Bắc Sông Hương
|
1
|
T5, 12-11-2026
|
07:00
|
12:30
|
TBA Lý Thái Tổ 2: Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 238 đến số nhà 294 và từ số nhà 181 đến số nhà 229)
|
Phường Hương An
|
2
|
07:00
|
12:30
|
TBA Phú Mộng 1: Đường Vạn Xuân (từ đường Phú Mộng đến số nhà 67), Phạm Thị Liên (từ số nhà 38 đến đường Vạn Xuân), kiệt: 24, 36 Phạm Thị Liên, Phú Mộng (từ số nhà 40 đến đường Vạn Xuân)
|
Phường Kim Long
|
3
|
07:30
|
11:30
|
XT A, XT TBA Phạm Thị Liên: UBND Phường Kim Long, Trường THCS Nguyễn Hoàng; Trường Tiểu học Số 2 Kim Long; Đường Phạm Thị Liên (từ số nhà 79 đến đường Nguyễn Hoàng), kiệt: 138, 81, 83 Phạm Thị Liên), KQH Kim Long
|
Phường Kim Long
|
4
|
T7, 14-11-2026
|
06:40
|
11:30
|
TBA DỆT MAY THIÊN AN PHÚC: CTCP Đầu tư Dệt may Impulse Fashion Thiên An Phúc
|
Phường Hương An
|
5
|
T2, 16-11-2026
|
06:30
|
16:00
|
- TBA Trúc Lâm 1: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 40 đến số nhà 92), kiệt: 15, 34, 38, 59, 68, 78, Nguyễn Hữu Dật;
- TBA Trúc Lâm 3: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 150 đến số nhà 166), kiệt: 156,164,166 Nguyễn Hữu Dật;
- TBA Trúc Lâm 5: Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 98 đến số nhà 154), kiệt: 100, 114, 132 Nguyễn Hữu Dật
|
Phường Kim Long
|
6
|
08:30
|
11:00
|
XT A TBA Trúc Lâm 4: Kiệt 310 Lý Nam Đế; Kiệt 10 Triệu Túc; Đường Nguyễn Hữu Dật
|
Phường Kim Long
|
7
|
T3, 17-11-2026
|
07:30
|
11:00
|
TBA Tây An 3: CT DVĐL miền Trung (254 Lý Thái Tổ); Đường Lý Thái Tổ từ số nhà 232 đến số nhà 254 và từ số nhà 161 đến số nhà 175
|
Phường Hương An
|
8
|
08:00
|
10:30
|
- XT A TBA Tây An 1: Kiệt 110 Lý Thái Tổ; Tổ 6 KV 3
- XT A TBA Lý Thái Tổ 3: Đường Đốc Sơ; Tổ 6 KV 3
|
Phường Hương An
|
9
|
13:30
|
17:00
|
TBA An Hòa 6. Đường Mai Lão Bạng, Lý Thái Tổ (từ nhà số 2 đến nhà số 74), Kiệt 28 Lý Thái Tổ, Kiệt 69 Đặng Tất
|
Phường Hương An
|
10
|
13:30
|
16:50
|
TBA Mạc Đĩnh Chi: Trường Tiểu học Phú Cát; Đường Mạc Đỉnh Chi (từ số nhà 24 và số nhà 59 đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm); kiệt: 57, 70 Mạc Đỉnh Chi
|
Phường Phú Xuân
|
11
|
T4, 18-11-2026
|
06:50
|
11:30
|
TBA Định cư Phú Hậu: Đường Nguyễn Gia Thiều (từ đường Hồ Quý Ly đến đường Ngô Kha), Hồ Quý Ly (từ đường Nguyễn Gia Thiều đến kiệt 485 Chi Lăng), Nguyễn Văn Thoại (từ đường Hồ Quý Lý đến đường Nguyễn Đình Tân), Hoàng Văn Lịch (từ đường Hồ Quý Lý đến đường Nguyễn Đình Tân)
|
Phường Phú Xuân
|
12
|
07:30
|
11:00
|
TBA Thống Nhất 1: Đường Nguyễn Văn Linh (từ ĐL Bắc Sông Hương đến Trường tiểu học Hương Sơ), Trần Quý Khoáng (từ số nhà 59 đến số nhà 121), kiệt: 63, 67, 73, 99, 103,111, 115 Trần Quý Khoáng
|
Phường Hương An
|
13
|
08:10
|
10:30
|
XT C TBA Nguyễn Chí Thanh 4: Đường Nguyễn Gia Thiều (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Hồ Quý Ly)
|
Phường Phú Xuân
|
14
|
13:20
|
17:50
|
TBA Địa Linh: TDP La Khê, TDP Địa Linh
|
Phường Hóa Châu
|
15
|
13:20
|
17:50
|
- XT C TBA Địa Linh: TDP La Khê, Địa Linh
- XT C, XT D TBA Bao Vinh 1: Trường THCS Đặng Vinh; Đường Bao Vinh, Địa Linh (từ số nhà 02 đến số nhà 152); Địa Linh (từ số nhà 01 đến số nhà 107 và từ số nhà 02 đến số nhà 86)
|
Phường Hóa Châu
|
2 - ĐL Nam Sông Hương
|
1
|
T5, 12-11-2026
|
06:00
|
09:00
|
TBA Phan Chu Trinh 5: Đường Phan Chu Trinh từ số 148 đến số 182
|
Phường Thuận Hóa
|
2
|
08:45
|
11:15
|
TBA Tập thể Đống Đa: Đường Lê Hồng Phong từ số 9 đến số 35
|
Phường Thuận Hóa
|
3
|
09:15
|
12:30
|
TBA Phan Chu Trinh 1: Đường Phan Chu Trinh từ số 184 đến số 244
|
Phường Thuận Hóa
|
4
|
14:00
|
17:00
|
TBA Từ Đàm: Đường Phan Bội Châu từ số 35 đến số 147
|
Phường Thuận Hóa
|
5
|
T6, 13-11-2026
|
06:15
|
08:00
|
TBA Thuỷ Trường 5: Đường Đặng Huy Trứ từ số 89 đến số 149
|
Phường Thuận Hóa
|
6
|
08:15
|
11:00
|
TBA Lịch Đợi 2: Đường Lịch Đợi từ số 03 đến số 53
|
Phường Thuận Hóa
|
7
|
13:30
|
16:30
|
TBA An Tây 4: KV Tổ 3, 4, 5 An Tây (cũ)
|
Phường An Cựu
|
8
|
13:30
|
16:30
|
TBA KHÁCH SẠN ĐỐNG ĐA: Công ty TNHH MTV Du Lịch Đống Đa
|
Phường Thuận Hóa
|
9
|
T7, 14-11-2026
|
06:00
|
08:00
|
TBA Thú Nhồi Bông: Đường An Dương Vương từ số 76 đến số 146, CTCP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư TT-Huế
|
Phường An Cựu
|
10
|
07:30
|
11:30
|
- Các TBA TĐC Thủy Thanh GĐ 1, TĐC Thuỷ Thanh GĐ 3, Võ Văn Kiệt 2: KQH Thủy Thanh;
- TBA THI CÔNG BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TTH GROUP: Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Đông Nam; CTCP TTH Group;
- TĐC OTT4, TĐC OTT8-9: Khu E ĐTM An Vân Dương;
- TBA FPT-1: Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT
|
Phường Thanh Thủy
|
11
|
08:30
|
11:30
|
TBA In Biểu Mẫu: Đường Hà nội từ số 07 đến số 11; Agribank Chi nhánh Huế
|
Phường Thuận Hóa
|
12
|
13:30
|
16:30
|
TBA QH Hai Bà Trưng: Đường Nguyễn Văn Cừ từ số 02 đến số 14, đường Ngô Gia Tự từ số 01 đến số 25
|
Phường Thuận Hóa
|
13
|
T2, 16-11-2026
|
06:15
|
14:00
|
TBA Trần Phú 5: Kiệt 131 Trần Phú
|
Phường Thuận Hóa
|
14
|
T3, 17-11-2026
|
06:00
|
08:00
|
TBA Bà Triệu 3: Đường Bà Triệu từ số 50 đến số 96
|
Phường Thuận Hóa
|
15
|
06:00
|
17:30
|
- Các TBA Bãng Lãng 1, Bãng Lãng 2, Bãng Lãng 3: Bãng Lãng, Dương Phẩm, Dạ Khê, Nguyệt Biều
- TBA ĐƯỜNG CỒN (CTCP MAYPU): CTCP Công Nghệ Nextgen Living
|
Phường Thủy Xuân
|
3 - ĐL Hương Thủy
|
1
|
T5, 12-11-2026
|
07:00
|
17:00
|
- TBA Thủy Châu 4: Đường Hoàng Hữu Thường
- TBA TĐC Phù Nam: Đường Hoàng Hữu Thường, Tân Trào
|
Phường Hương Thủy
|
4
|
T6, 13-11-2026
|
09:00
|
15:30
|
- TBA GẠCH TUYNEN PHÚ BÀI (VIỆT-NHẬT) T1: CTCP Gạch Tuynel Hương Thủy;
- TBA TBA TUYNEN PHÚ BÀI 2: CTCP Gạch Tuynel Hương Thủy;
- TBA GIỐNG CÂY TRỒNG: CTCP giống cây trồng vật nuôi TT-Huế;
- TBA CÂY XĂNG THỦY PHÙ: Chi nhánh TCT TMXNK Thanh Lễ - CTCP tại tỉnh TT-Huế; NH Ngọc Quý;
- TBA SX-TM-DV MẠNH CƯỜNG: HKD Nguyễn Mạnh Hưng; Công ty TNHH SXTMDV Mạnh Cường;
- TBA TRANG TRẠI PHÚ BÀI (HKD HOÀNG TUẤN);
- TBA TRẠM SẠC VINFAST (TRẠM DỪNG CHÂN VƯỜN XOÀI): VINFAST;
- TBA CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG TRÁNH 2: Trung tâm QL&KTHT thành phố Huế;
- TBA HẠ TẦNG KCN PHÚ BÀI 2 : Công ty TNHH MTV ĐT&PT Hạ tầng Khu công nghiệp;
- TBA KĐC Thủy Phù
|
Phường Phú Bài (KCN)
|
5
|
T7, 14-11-2026
|
07:00
|
17:00
|
- TBA Scanviwood 2: Đường Thuận Hóa;
- TBA Cấp Nước Phú Bài: HueWACO;
- TBA Bệnh Viện Hương Thủy: TTYT Hương Thủy;
- TBA KQH 8D Phú Bài: Đường Võ Xuân Lâm
|
Phường Phú Bài
|
4 - ĐL Quảng Điền
|
1
|
T5, 12-11-2026
|
07:00
|
17:30
|
TBA BƠM HÓI DƯƠNG: HTX NN Điền Hoà; HTX SXKDDV Nông Nghiệp Điền Lộc
|
Phường Phong Phú
|
5 - ĐL Phú Vang
|
1
|
T5, 12-11-2026
|
10:30
|
12:30
|
TBA Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 8: TDP Dưỡng Mong
|
Phường Mỹ Thượng
|
2
|
T6, 13-11-2026
|
07:30
|
15:00
|
TBA Lê Xá Tây: Thôn Lê Xá
|
Xã Phú Hồ
|
3
|
T4, 18-11-2026
|
06:30
|
17:30
|
- Các TBA Diên Đại, Diên Đại 2, An Hạ, Thủy Diện, Xuân Ổ 1, Xuân Ổ 4: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên, thôn Đại Lộc;
- TBA NUÔI TÔM XUÂN Ổ (NTTS NƯỚC VIỆT)
|
Xã Phú Hồ
|
4
|
06:30
|
08:00
|
Các TBA Xuân Ổ 3, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên, thôn Đại Lộc
|
Xã Phú Hồ
|
5
|
16:00
|
17:30
|
Các TBA Xuân Ổ 3, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Thôn Quảng Xuyên, thôn Đại Lộc
|
Xã Phú Hồ
|
6 - ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 12-11-2026
|
07:30
|
15:30
|
- TBA LỘC THỦY 5, LỘC THỦY 9: HTX TMTH Điện nước Lộc Thủy;
- TBA THỦY YÊN 1, THỦY YÊN 3: Công ty Thủy Lợi Huế; HueWACO
|
Xã Chân Mây
|
2
|
08:00
|
13:00
|
TBA Gành Lăng: Thôn Lộc Bình
|
Xã Phú Lộc
|
3
|
T4, 18-11-2026
|
08:00
|
15:00
|
TBA Lộc Hòa 2: Thôn Lộc Hòa
|
Xã Lộc An
|
7 - ĐL Hương Trà
|
1
|
T5, 12-11-2026
|
07:30
|
11:30
|
TBA Văn Đông 4: TDP 3, TDP Giáp Tư
|
Phường Hương Trà
|
2
|
13:30
|
16:30
|
TBA Văn Đông 3: TDP 3, TDP Giáp Tư
|
Phường Hương Trà
|
3
|
T2, 16-11-2026
|
07:30
|
17:00
|
- Các TBA Hương Hồ 5, Hương Hồ 4, Khe Ngang T2: TDP Chầm;
- TBA TT BTXH Hương Hồ: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI, DNTN chế biến Lâm sản Tín Thành Phát, HueWACO;
- TBA TT BTXH Hương Hồ T2: CA TP Huế;
- TBA Khe Ngang T1, Khe Ngang T2: Công ty Thủy Lợi Huế;
- TBA Cây xăng Hương Hồ: Petrolimex Huế;
- TBA Cầu số 5 Văn Thánh, Cầu số 5 Văn Thánh 2: Công ty TNHH MTV Xây dựng 384;
- TBA Chiếu sáng đường tránh số 1: Trung tâm QL&KTHT thành phố Huế;
- TBA Gạch Long Hồ: CTCP Vật liệu Xây dựng An Phúc Thịnh;
- TBA Huyền Không Sơn Thượng: Mobifone Huế, Viễn thông Huế, Viettel Huế, Chùa Huyền Không Sơn Thượng
|
Phường Kim Long
|
4
|
T3, 17-11-2026
|
07:30
|
11:30
|
TBA Sơn Công 3: TDP Sơn Công 1, Long Khê
|
Phường Hương Trà
|
5
|
T4, 18-11-2026
|
07:30
|
12:00
|
TBA Quê Chữ 4: TDP 2, Quê Chữ
|
Phường Kim Trà