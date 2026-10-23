Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế tuần 45/2026 từ ngày 5/11/2026 đến ngày 11/11/2026

1 - ĐL Bắc Sông Hương

1 T5, 05-11-2026 06:50 13:45 TBA DUY TRẦN (INKAVA): CTCP Quốc Tế Hoàn Thiện Phường

Hương An

07:00 12:30 TBA Lương Ngọc Quyến: Đường Lương Ngọc Quyến (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Nguyễn Trãi), Tôn Thất Thiệp (từ số nhà 224 đến đường Lương Ngọc Quyến) Phường

Phú Xuân

07:20 16:00 XT B TBA Bạch Đằng 3: Đường Phùng Khắc Khoan (từ đường Cao Bá Quát đến đường Bùi Hữu Nghĩa), Trần Quang Long, Bùi Hữu Nghĩa, Khu ĐC Phú Hiệp Phường

Phú Xuân

07:30 09:00 XT A TBA Trần Quang Long: Khu TĐC Phú Hiệp Phường

Phú Xuân

2 T6, 06-11-2026 07:20 16:00 XT C TBA Phạm Thị Liên 2: Kiệt 79 đường Phạm Thị Liên Phường

Kim Long

3 T2, 09-11-2026 07:00 09:30 TBA Linh Mụ: Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 116 đến Chùa Linh Mụ), Sư Vạn Hạnh (từ số nhà 01 đến số nhà 25 và từ số nhà 02 đến số nhà 22) Phường

Kim Long

09:50 11:30 TBA An Ninh Hạ 4: Trường Tiểu Học Hương Long; Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 57 đến số nhà 71 và từ số nhà 210 đến số nhà 230), kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ Phường

Kim Long

13:30 14:45 TBA Kẻ Vạn 3: Đường Nguyễn Phúc Lan (từ số nhà 13 đến số nhà 61), Kiệt: 11, 14, 27, 35 Nguyễn Phúc Lan; Kiệt 81 Nguyễn Phúc Thái Phường

Kim Long

15:00 16:30 TBA Cao Bá Quát 2: Đường Trần Quang Long, Thế Lại, Cao Bá Quát, Khu TĐC Phú Hiệp Phường

Phú Xuân

4 T3, 10-11-2026 07:30 10:00 TBA Vạn Xuân 3: Đường Vạn Xuân (từ số nhà 109 và 102 đến đường Phạm Thị Liên), kiệt 95 vạn Xuân, kiệt 28 Phạm Thị Liên Phường

Kim Long

07:40 10:00 TBA Kim Long 3: Đường Vạn Xuân (từ số nhà 01 đến số nhà 117), Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến kiệt 36), Phú Mộng (từ Kiệt 42 đến đường Vạn Xuân), Kim Long (từ số nhà 26 đến đường Lê Duẩn) Phường

Kim Long

13:30 15:00 XT B TBA Tây Linh 1: Đường Thánh Gióng (từ Phạm Đình Hổ đến Trương Hán Siêu), Trương Hán Siêu, Phạm Đình Hổ, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Xuân Ôn (từ Thái Phiên đến Tôn Thất Thuyết), Kiệt 52 Thánh Gióng, Nguyễn Trực Phường

Phú Xuân

15:00 16:30 TBA Tây Linh 6: Đường Mang Cá (từ nhà số 03 và nhà số 10 đến đường Lương Ngọc Quyến Phường

Phú Xuân

2 - ĐL Nam Sông Hương

1 T6, 06-11-2026 06:00 07:30 TBA Đập Đá: Đường Nguyễn Sinh Cung từ số 40 đến số 64 Phường Vỹ Dạ

06:00 09:30 TBA Chợ Cống: Đường Nguyễn Lộ Trạch (từ số 81 đến số 135), Dương Văn An (từ số 89 đến số 125) Phường Vỹ Dạ

2 T7, 07-11-2026 06:00 08:30 - TBA CÔNG AN TP HUẾ (52 HÙNG VƯƠNG): Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - TBA ĐÀI PHÁT THANH HUẾ (TRT CŨ): Báo và PTTH Huế; Sở KHCN; Viettel Huế, VNPT Huế Phường

Thuận Hóa

06:00 12:00 TBA Lăng Xá Cồn 2: Lăng Xá Cồn Phường

Thanh Thuỷ

09:30 12:30 TBA Võ Văn Kiệt 3: Kiệt 14, 16, 18 Võ Văn Kiệt, Kiệt 47 Minh Mạng, Kiệt 6 Tam Thai Phường

An Cựu

3 T3, 10-11-2026 07:00 16:30 - Các TBA Ngũ Tây 1, Ngũ Tây 2, Tạm Giam Ngũ Tây, Chín Hầm, Làng Quê: Đường Thiên Thai từ số 01 đến số 151 - TBA HỌC VIỆN PHẬT GIÁO: Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Huế Phường

An Cựu

3 - ĐL Phong Điền

1 T5, 05-11-2026 07:30 09:30 TBA Sơn Tùng: TDP Sơn Tùng, Đông Hiền Phường

Phong Thái

09:30 11:30 TBA Sơn Tùng 2: TDP Sơn Tùng, Đông Hiền Phường

Phong Thái

13:00 15:00 TBA Gia Viên: TDP Gia Viên Phường

Phong Thái

15:00 17:00 TBA Cao Ban 2: TDP Cao Ban, Tây Hiền Phường

Phong Thái

2 T6, 06-11-2026 08:00 10:30 TBA Phò Trạch 7: TDP Trạch Thượng 1, 2 Phường

Phong Điền

3 Từ 08:00 ngày T2, 09-11-2026

đến 16:00 ngày T7, 14-11-2026 TBA THI CÔNG ĐƯỜNG CỨU HỘ CỨU NẠN PĐ-ĐL: CTCP Thành Đạt Phường

Phong Điền

4 - ĐL Hương Thủy

1 T5, 05-11-2026 07:30 16:30 - TBA FRIT T4, FRIT T5: CTCP Frit Huế - TBA XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN GILIMEX: CTCP khu công nghiệp Gilimex Phường

Hương Thủy

2 T6, 06-11-2026 07:30 14:30 - TBA An Khánh: Đường Bùi Huy Bích

- TBA An Khánh 2: Đường Trần Hoàn

- TBA DOANH TRẠI E28 HƯƠNG THỦY: Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 5 - TBA Lương Mỹ 2: Đường Dương Thanh Bình Phường

Hương Thủy

07:30 11:30 XT B TBA Phú Lương 2: Đường Nguyễn Huy Tưởng Phường

Phú Bài

08:00 09:30 TBA Làng Quân nhân: Đường Đinh Lễ Phường

Phú Bài

3 T7, 07-11-2026 07:30 11:30 TBA Trung tâm Giáo dục QP và AN Đại học Huế: Đường Nguyễn Khoa Văn Phường

Phú Bài

4 T2, 09-11-2026 07:30 13:30 Các TBA BẮC SƠN, BẮC SƠN 2, LỘC BỔN, HÒA MỸ, THUẬN HÓA 1, THUẬN HÓA 2, THUẬN HÓA 3, BẮC SƠN 3: CTCP Điện lực Phú Lộc Xã

Hưng Lộc

5 T3, 10-11-2026 06:30 17:00 - TBA Kho Bạc Hương Thủy: Kho bạc Nhà nước khu vực XIII - Phòng Giao dịch số 15

- TBA Bơm tăng áp Thủy Phương 5: Đường Nguyễn Tất Thành - TBA Tôn Thanh Lam: CTCP Hương Thủy Phường

Thanh Thủy

5 - ĐL Quảng Điền

1 T5, 05-11-2026 07:15 13:15 TBA Đông Vinh 3: Thôn Sơn Tùng Xã

Đan Điền

2 T7, 07-11-2026 07:45 10:30 TBA Phò Nam 2: Thôn Phò Nam A Xã

Quảng Điền

3 T3, 10-11-2026 07:45 13:30 TBA Nuôi tôm Phong Hải 4: TDP Hải Nhuận Phường

Phong Quảng

6 - ĐL Phú Vang

1 T5, 05-11-2026 07:30 17:00 - Các TBA Lộc Sơn, Lộc Sơn 2, Định cư Phú Xuân: Thôn Đại Lộc, Quảng Xuyên - TBA BƠM VÂN GIANG: HTX Nông nghiệp Lộc Sơn Xã Phú Hồ

2 T6, 06-11-2026 07:00 11:30 Các TBA Tân Lập, Tân Lập 2: TDP 6, TDP 7 Phường

Dương Nỗ

3 T2, 09-11-2026 07:30 17:00 - Các TBA An Truyền, An Truyền 2, ĐC Phú An, ĐC Phú An 2, Đồng Miệu, Đồng Miệu 2: TDP An Truyền - TBA BƠM AN TRUYỀN: HTX NN Phú An Phường

Mỹ Thượng

4 T4, 11-11-2026 06:30 17:30 - Các TBA Diên Đại, Diên Đại 2, An Hạ, Thủy Diện, Xuân Ổ 1, Xuân Ổ 4 - TBA NUÔI TÔM XUÂN Ổ: HKD cơ sở SX&NT thủy sản Nước Việt Xã Phú Hồ

06:30 08:00 Các TBA Xuân Ổ 3, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Quảng Xuyên, Ba Lăng Xã Phú Hồ

16:00 17:30 Các TBA Xuân Ổ 3, Phú Xuân: Thôn Xuân Ổ, Quảng Xuyên, Ba Lăng Xã Phú Hồ

7 - ĐL A Lưới

1 T5, 05-11-2026 07:30 14:30 - TBA Ta Ây: Thôn A Lin Xã A Lưới 1

07:30 14:30 - TBA Phú Vinh: Thôn Phú Vinh Xã A Lưới 3

2 T6, 06-11-2026 07:30 13:00 TBA Quảng Ngạn: Thôn Sơn Thủy Xã A Lưới 3

13:30 18:00 TBA Hồng Thượng 1: Thôn Phú Vinh, Thôn Bốt Đỏ Xã A Lưới 3

3 T2, 09-11-2026 07:30 14:30 TBA A Ka 3: Thôn A Ka Xã A Lưới 4

4 T3, 10-11-2026 07:30 14:30 TBA Ka Lô: Thôn Ka Lô Xã A Lưới 4

8 - ĐL Phú Lộc

1 T5, 05-11-2026 08:00 10:00 TBA LỘC HẢI 4: HTX DV Điện - Nước Lăng Cô Xã Chân Mây - Lăng Cô

2 T6, 06-11-2026 07:30 11:30 - TBA LỘC THỦY 11: HTX TMTH Điện nước Lộc Thủy - TBA BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÍA NAM: TTYT Phú Lộc (Cơ sở Chân Mây) - TBA BƠM ĐẬP MUỐN: HTX NN Phú Tân Xã Chân Mây - Lăng Cô

13:00 17:00 - Các TBA Phúc Lộc Tài, Bảo Nguyên 68, Bê Tông BGI, Bê tông Giao thông 1 Lộc Tiến, Tự dùng 220kV Chân Mây, Dăm Gỗ Phước Lộc, NOXH Chân Mây, NT Cầu Bù Lu - TBA Lộc Vĩnh 8: Thôn Cảnh Dương Xã Chân Mây - Lăng Cô

3 CN, 08-11-2026 08:00 16:00 - Các TBA Thổ Sơn, Lộc Tiến, Lộc Tiến 3, Lộc Tiến 2: thôn Phú Sơn, Trung Kiền - TBA CHIẾU SÁNG QUỐC LỘ T5: TT QL&KT hạ tầng thành phố - TBA MỎ ĐÁ THỪA LƯU: CTCP VLXD Lộc Điền Xã Chân Mây - Lăng Cô

9 - ĐL Hương Trà

1 T6, 06-11-2026 07:30 12:00 - Các TBA Đông Xuân 2, Đông Xuân 3, Đông Xuân 6: TDP Thanh Lương 2, Thanh Lương 4, Đông Xuân, Đông Xuân 3, TDP Giáp Trung. - TBA RAU MÀU KIM TRÀ: UBND phường Kim Trà Phường

Kim Trà

2 T4, 11-11-2026 07:30 17:00 - TBA Hương Hồ 5, Hương Hồ 4, Khe Ngang T2: TDP Chầm, phường Kim Long - TBA TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI: DNTN chế biến Lâm sản Tín Thành Phát, CTCP Cấp nước Huế - TBA TT BTXH Hương Hồ T2: CA thành phố Huế - TBA Khe Ngang T1, Khe Ngang T2: Công ty thủy lợi Huế - TBA Cây Xăng Hương Hồ: Petrolimex Huế - TBA Cầu Số 5-Văn Thánh, Cầu Số 5-Văn Thánh 2: Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 - TBA Chiếu Sáng Đường Tránh Số 1: TT QL&KT hạ tầng thành phố - TBA Gạch Long Hồ: CTCP Vật liệu Xây dựng An Phúc Thịnh - TBA HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG: Mobifone Huế; VNPT Huế; Viettel Huế Phường

Kim Long

10 - ĐL Nam Đông

1 T6, 06-11-2026 07:30 14:30 - Các TBA Hương Hòa 3, Hương Hòa 4, Hương Hòa 5, Quyết Thắng: Thôn Hương Hòa, Thôn Hương Xuân - TBA KIM SORA - CN II: CTCP Kim Sora - HTX LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG THƯỢNG NHẬT Xã Nam Đông

2 T2, 09-11-2026 07:30 15:30 - Các TBA Thượng Lộ, Thượng Lộ 2, Hương Lộc 1, Hương Lộc 2, Hương Lộc 4: Thôn Thống Nhất, Thôn Thượng Lộ, Thôn Hưng Lộc - TBA THI CÔNG CẦU CẠN 1: CT TNHH ĐTXD Dacinco Xã Khe Tre

07:30 15:30 TBA Nam Đông 2: Thôn Hương Xuân Xã Nam Đông