Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 24/9/2026 đến ngày 30/9/2026

|
TT
|
Thời gian tạm ngừng
cung cấp điện
|
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc SH:
|
1
|
T5, 24/09/2026
|
7:45
|
11:30
|
TBA Ngô Thế Lân: Đường Ngô Thế Lân (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Trần Văn Kỷ)
|
Phường Phú Xuân
|
7:45
|
16:30
|
TBA La Sơn Phu Tử: Đường La Sơn Phu Tử (từ đường Ngô Thế Lân đến đường Lê Đại Hành), Ngô Thế Lân (từ số nhà 91 đến đường Trần Văn Kỷ).
|
Phường Phú Xuân
|
13:30
|
16:30
|
TBA Sân bay Tây Lộc 1: Đường La Sơn Phu Tử (từ Đài tưởng niệm La Sơn Phu Tử đến đường Ngô Thế Lân), Lê Đại Hành (từ La Sơn Phu Tử đến Nguyễn Trãi).
|
Phường Phú Xuân
|
2
|
T7, 26/09/2026
|
7:20
|
14:00
|
- TBA Tây An 3: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Trung (254 Lý Thái Tổ), Đường Lý Thái Tổ (từ số 232 đến số 254 và từ số 161 đến số 175;
- TBA Tây An 2: Đường Lý Thái Tổ (từ số 232 đến đường Nguyễn Văn Linh và từ số 107 đến số 161); Kiệt: 162, 218 Lý Thái Tổ, KQH Hương An)
- TBA Nguyễn Văn Linh - [BC530214]: Viễn thông Thừa Thiên Huế (Bạch Yến, Phường Hương An); Đường Nguyễn Văn Linh (từ số 02 đến số 50), Tôn Thất Đàm (từ số 02 đến số 42), đường số 1 KCN An Hòa (các hộ trong Bến xe phía Bắc);
- CTCP INKAVA (TBA INKAVA);
- Công ty TNHH Tập đoàn SX & TM Thiên Tân (TBA Thiên Tân).
|
Phường Hương An
|
3
|
T3, 29/09/2026
|
7:00
|
17:00
|
- TBA Lý Thái Tổ 1: CTCP Bến Xe Huế -132 Lý Thái Tổ; Đường Lý Thái Tổ (từ số 162 đến đường Nguyễn Văn Linh);
- TBA Lý Thái Tổ 3: Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 62 đến số nhà 132 và từ số 01 đến số nhà 105 Nguyễn Văn Linh), kiệt 100 và kiệt 122 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đăng Đệ, Tổ 5 KV2 phường An Hòa (Cũ), kiệt 100 và 110 Lý Thái Tổ thuộc P Hương An);
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Bến xe phía Bắc - [BD530151], TBA Vinfast Bến xe phía Bắc 2 - [BD530176]).
|
Phường Hương An
|
|
ĐL Nam SH:
|
1
|
T6, 25/09/2026
|
6:30
|
11:30
|
- Các TBA T1 KĐTM Đông Nam Thủy An [AC530359], T2 KĐTM Đông nam Thủy An [AC530360], T4 KĐTM Đông nam Thủy An [AC530362], T7 Thủy Dương : Khu đô thị Đông Nam Thủy An;
- TBA Kios Chung cư Quantum- [AC530364];
- TBA Đài phát thanh TX Hương Thủy - [AC530356]: Đường Nguyễn Tất Thành từ số 11 đến số 139;
- Bộ chỉ huy quân sự Thành phố Huế (TBA Bộ CHQS TP (Khu B) - [AD530489]).
|
Phường Thanh Thủy
|
6:45
|
16:45
|
- CTCP Union Success VN (TBA Công an tỉnh (Trụ sở Trần Cao vân) - [AD530211]);
- Đoàn An Điều Dưỡng 41 Huế (TBA Đoàn An Điều Dưỡng 41 Huế).
|
Phường Thuận Hóa
|
7:45
|
11:00
|
- TBA Tứ Tây, Nhánh C TBA An Lăng 4: Đường Ngự Bình (từ số 63 đến 139), đường Nguyễn Khoa Chiêm (từ số 02 đến số 36). Đường Duy tân (từ số 141 đến 153);
- Nhà khách Duy Tân (Bộ tư lệnh Quân khu 4) - (TBA Khách sạn Duy Tân 2).
|
Phường An Cựu
|
13:30
|
16:30
|
Nhánh A TBA An Lăng 2, Nhánh B TBA An Lăng 3: Kiệt 56, 89 Duy Tân
|
Phường An Cựu
|
13:30
|
16:30
|
Nhánh D TBA Chu Văn An: Đường Võ Thị Sáu (từ số 10 đến số 22)
|
Phường Thuận Hóa
|
2
|
T7, 26/09/2026
|
6:00
|
7:00
|
TBA Võ Văn Kiệt 3: Kiệt 47 Minh Mạng, Kiệt 14, 18 Võ Văn Kiệt
|
Phường Thủy Xuân
|
14:00
|
16:30
|
TBA Nam Vỹ Dạ 7: Đường Nguyễn Sinh Sắc, Xuân Thuỷ, Diễn Phái
|
Phường Vỹ Dạ
|
3
|
T3, 29/09/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Nam Vỹ Dạ 1: Đường Phạm Văn Đông (từ số 49 đến số 111); Đường Việt Bắc, Phan Văn Trường
|
Phường Vỹ Dạ
|
|
ĐL Phong Điền:
|
1
|
T5, 24/09/2026
|
7:30
|
|
TBA Đội 6 Đồng Lâm
|
Phường Phong Thái
|
8:00
|
10:00
|
Ban chỉ huy Quân sự Phường Phong Điền (TBA Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền - CD530212)
|
Phường Phong Điền
|
|
ĐL Hương Thủy:
|
1
|
T5, 24/09/2026
|
7:15
|
16:15
|
CTCP Dệt may Huế (TBA Dệt Thủy Dương (2000kVA) - [PD530467])
|
Phường Thanh Thủy
|
2
|
T6, 25/09/2026
|
7:30
|
14:30
|
TBA Tân Tô 2: Đường Võ Xuân Lâm, Thôn Chiết Bi
|
Phường Hương Thủy
|
3
|
T2, 28/09/2026
|
7:30
|
16:00
|
TBA Định Cư Thủy Dương: Đường Võ Duy Ninh
|
Phường Thanh Thủy
|
7:30
|
16:00
|
- TBA Cây Sen 2;
- Công ty TNHH MTV ĐT & PT Hạ tầng KCN (TBA Chữa cháy KCN Phú Bài, TBA Xử lý nước Thải 2).
|
Phường Phú Bài
|
4
|
T3, 29/09/2026
|
6:30
|
17:30
|
- Trường Cao đẳng Huế (TBA Trường Cao Đẳng Nghề);
- TBA Làng Quân Nhân: Đường Đinh Lễ;
- TBA Phú Bài 10: Đường Trưng Nữ Vương;
- TBA Phú Bài 7, TBA Phú Lương 5, TBA KĐC 7C Phú Bài : Đường 2/9.
|
Phường Phú Bài
|
|
ĐL Quảng Điền:
|
1
|
T5, 24/09/2026
|
7:00
|
17:00
|
- TBA Phò Nam : Thôn Phò Nam A;
- HTX NN Quảng Thọ I, II (TBA Bơm Tân Thành);
- HTX NN Quảng Thọ II (TBA Rau Má Quảng Thọ);
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Quảng Thọ).
|
Xã Quảng Điền
|
2
|
T6, 25/09/2026
|
6:30
|
17:00
|
- Các TBA Bắc Vinh 1, 2, 3: Thôn Thanh Cần-Trọng Đức, Thôn Nam Dương;
- Các TBA Nam Vinh 1, 2, 5, Lúa Nam Vinh: Thôn Lai Lâm, Thôn Đồng Bào, Thôn Đức Trọng.
|
Xã Đan Điền
|
3
|
T7, 26/09/2026
|
13:30
|
17:30
|
- Nhánh B TBA Quảng Lợi 7: Vùng trang trại xã Đan Điền;
- HKD Hồ Tấn Danh (TBA Quảng Lợi 11);
- HKD Trần Thị Quỳnh Thư (TBA DNTN Quỳnh Thư);
- Công ty TNHH Công Nghệ Xanh Tây Nguyên (TBA CNX Tây Nguyên 2);
- Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hải Nguyên (TBA CNX Hải Nguyên 2);
- Công ty TNHH Công nghệ Xanh Bắc Nguyên (TBA CNX Bắc Nguyên 2);
- Công ty TNHH Công nghệ xanh Cao Nguyên (TBA CNX Cao Nguyên 2);
- CTCP Công Nghệ Xanh HLT (TBA Solar HLT);
- CTCP Công Nghệ Xanh Sơn Lĩnh (TBA Solar Sơn Lĩnh).
|
Xã Đan Điền
|
4
|
T2, 28/09/2026
|
7:15
|
16:15
|
- HTX SX, KDDV Nông Nghiệp Thống Nhất (TBA Bơm Ô Thất Tộc - [HD530256]);
- Công ty TNHH MTV KT Thủy Lợi TP Huế (TBA Bơm Tây Hưng - [HD530163], TBA Bơm Tam Giang [HD530184]);
- HTX SX, KDDV Nông nghiệp Tam Giang (TBA Bơm Ô Biền - [HD530183], TBA Bơm Tam Giang [HD530184]);
- Các TBA CC: Quảng Thái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Thôn Trung Kiều, Thôn Nam Giảng, Thôn Đông Hồ, Thôn Lai Hà, Thôn Trung Làng, Thôn Tây Hoàng, Thôn Trung Kiều.
|
Xã Đan Điền
|
5
|
T3, 29/09/2026
|
8:00
|
9:15
|
TBA Thủy Lập 2: Thôn Thủy Lập
|
Xã Đan Điền
|
10:00
|
11:30
|
TBA Mỹ Xá 1: Thôn Mỹ Xá
|
Xã Quảng Điền
|
13:30
|
14:30
|
TBA Bắc An Gia 1: Thôn Vĩnh Hoà
|
Xã Quảng Điền
|
14:40
|
16:40
|
Nhánh A TBA Quảng Điền 2: Thôn Khuông Phò Nam
|
Xã Quảng Điền
|
|
ĐL Phú Vang:
|
1
|
T5, 24/09/2026
|
7:00
|
16:30
|
- Các TBA Hải Trình, Hải Trình 2, Quy Lai, Quy Lai 2, Thanh Đàm (Phú Thanh), Hòa An: TDP 11, TDP 12
- HTX NN Phú Thanh 1 (TBA Bơm Thanh Đàm);
- Công ty TNHH MTV KT Thủy Lợi TP Huế (TBA Bơm Phú Thanh).
|
Phường Dương Nỗ
|
2
|
T2, 28/09/2026
|
6:00
|
17:30
|
TBA Phú Tân 2: TDP Diên Trường, TDP Tân Dương
|
Phường Thuận An
|
8:00
|
15:30
|
- TBA Phú Tân 2, 3;
- HTX NN Phú Mỹ 1 (TBA Bơm Phú Mỹ 6);
- BQL DA ĐT XD & PT Đô thị TP Huế (TBA Chiếu sáng 3 (Chợ Mai - Tân Mỹ) - [DD530348]);
- CTCP Đồng Bằng E&C (TBA Phú Mỹ Thượng 2);
- CTCP Đầu tư Phú Mỹ Thượng (TBA Phú Mỹ Thượng T1, T2 - [DD530368], [DD530369]).
|
Phường Mỹ Thượng
|
3
|
T4, 30/09/2026
|
6:00
|
17:30
|
- Các TBA Thuận An 4, Thôn Tân Mỹ, Phú Tân 1, Tân Mỹ 5, TĐC B5 Thuận An;
- CTCP Tư vấn Công trình điện và Giao thông Hà Nội (TBA TĐC Đường sắt Vinh Hà. - [DD530389]);
Các TDP Tân Mỹ, TDP Tân An, TDP Tân Dương
|
Phường Thuận An
|
|
ĐL A Lưới:
|
1
|
T7, 26/09/2026
|
8:00
|
15:00
|
- TBA Hương Lâm 1, TBA Liên Hiệp: Một phần thôn Hương Lâm, một phần thôn Ka Nôn;
- Công ty TNHH MTV XD & DVTM Quang Thành (TBA Thi công Cầu CƯRSO - [ED530154]);
- BQL DA ĐTXD Khu vực 2 (TBA Trường Phổ thông Nội trú A Lưới 4 - [ED530130]).
|
Xã A Lưới 4
|
2
|
T2, 28/09/2026
|
7:30
|
17:00
|
- Các TBA Ta, A Pách, Lê Triêng 2, A Niêng: Thôn Hồng Trung;
- Các TBA Ta, Ta Ây, A Hố: Thôn A Lin;
- CTCP Thủy điện Trường Phú; Công ty TNHH XD TM và Chế biến Lâm sản Thăng Long (TBA T2 A Lin - [ED530105]).
|
Xã A Lưới 1
|
3
|
T3, 29/09/2026
|
7:30
|
15:30
|
- Các TBA Hương Nguyên, Hương Nguyên 2, Hương Nguyên 3: Thôn Hương Nguyên;
- TBA Hồng Hạ 1, TBA Cu Mực - Kăn Hoa: Một phần thôn Hồng Hạ 2;
- Viettel Huế - CN Tập đoàn CN - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Tà Lương - [ED630119]);
- Công ty TNHH NN và Năng lượng sạch Xuân Sơn (TBA NLSXS Solar - [ED630130]);
- Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại (TBA NLTD Solar - [ED630134]);
- Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam (TBA D4VN Solar - [ED630133]);
- Công ty TNHH PT Nông nghiệp và Năng lượng sạch (TBA NLS Solar - [ED630129]);
- Công ty TNHH PT Năng lượng Vinh Hải (TBA - [ED630132]);
- Công ty TNHH PT Nông nghiệp và Năng lượng sạch A Lưới (TBA NLSAL Solar - [ED630131]);
- Công ty CP Thủy điện Sông Bồ (TBA T1 TĐ SÔNG BỒ - [ED630126]).
|
Xã A Lưới 5
|
4
|
T4, 30/09/2026
|
7:30
|
17:00
|
- Các TBA A Ka 3, Hương Sơn, Ka Lô: Thôn A Ka;
- Các TBA A Roàng 1, 2, 3; TBA A Min: Thôn A Roàng.
|
Xã A Lưới 4
|
7:30
|
17:00
|
Đồn Biên phòng Hương Nguyên; Viễn thông Huế - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN; Viettel Huế -CN Tập đoàn CN - Viễn thông Quân đội - [ED510025]).
|
Xã A Lưới 5
|
|
ĐL Phú Lộc:
|
1
|
T5, 24/09/2026
|
8:00
|
14:00
|
TBA An Trụ: Thôn An Lộc
|
Xã Chân Mây Lăng Cô
|
2
|
T6, 25/09/2026
|
7:30
|
9:00
|
TBA Vinh Hiền 2: Thôn Đông Dương
|
Xã Vinh Lộc
|
9:00
|
10:30
|
TBA Vinh Hiền 3: Thôn Hiền Hòa
|
Xã Vinh Lộc
|
10:30
|
12:00
|
TBA Vinh Hiền 5: Thôn Hiền An
|
Xã Vinh Lộc
|
13:30
|
15:00
|
TBA Lộc Tiến 3: Thôn Trung Kiền
|
Xã Chân Mây Lăng Cô
|
15:00
|
16:30
|
TBA Lộc Vĩnh 8: Thôn Cảnh Dương
|
Xã Chân Mây Lăng Cô
|
3
|
9/29/2026
|
7:00
|
17:00
|
- Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Chân Mây, Viettel Huế - CN Tập đoàn CN - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Nhổn Bồ);
- TBA Bảng hiệu Laguna.
|
Xã Chân Mây Lăng Cô
|
|
ĐL Hương Trà
|
1
|
T7, 26/09/2026
|
7:30
|
9:30
|
TBA THPT Bình Điền: Thôn Phú Tuyên
|
Xã Bình Điền
|
9:45
|
11:30
|
HKD Trần Đức Sơn (TBA Chế biến Gỗ Bình Điền)
|
Xã Bình Điền
|
2
|
CN, 27/09/2026
|
7:00
|
17:00
|
TBA Quê Chữ 4: TDP Quê Chữ 2, TDP Quê Chữ
|
Phường Kim Trà
|
7:00
|
17:00
|
- TBA Đăng Kiểm Hương Trà: TDP Giáp Nhất;
- Công ty TNHH Scavi Huế 4 (TBA SCAVI Tứ Hạ); Công ty TNHH Thiết bị điện Sanyou Việt Nam (TBA SANYOU); Công ty TNHH Sản phẩm Y Tế SANMU (TBA SANMU); Trung đoàn Bộ binh 28 (TBA BCHQS Hương Trà); CTCP ESPACE BUSINESS HUẾ (TBA Siêu Thị Go Hương Trà); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Trường Hải); Cơ sở nước đá Trương Hoa (TBA Trương Hoa); CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast BĐX Trương Xà); Công ty TNHH Quốc tế Triệu Phú (TBA Triệu Phú); Công ty TNHH Điện tử CII VN (TBA Thượng Hải CI); Công ty TNHH Gold Tree Food Việt Nam (TBA Gold Tree Food); Công ty TNHH Jointwell VN (TBA Jointwell T1, T2); Công ty TNHH ĐT TMDV Phúc Trạch, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Phúc Trạch); Công ty TNHH Texway VN (TBA Texway); Công ty TNHH Sinh Dược phẩm HERA, CTCP Đầu tư Tân Năng (TBA Sinh Dược Phẩm Hera).
|
Phường Hương Trà
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA Cổ Bưu 1, Cổ Bưu 2, Định cư Hương An, Tây An 5: TDP Cổ Bưu, TDP Thanh Chữ, KQH Hương An, TDP Triều Sơn Tây
|
Phường Hương An
|
3
|
T3, 29/09/2026
|
7:30
|
15:30
|
- Các TBA Hương Hồ 1, Định Cư Hương Hồ , Hồ Thừa, Chùa Huyền Không - [TC530259], Lựu Bảo, Nguyễn Trọng Nhân: các TDP Long Hồ Hạ 1, TDP Long Hồ Hạ 2, TDP 1, TDP 3, TDP 5, TDP Lựu Bảo, TDP Nham Biều, Khu TĐC Hương Hồ;
- Chùa Huyền Không (TBA Chùa Huyền Không 1 - [TD530137]).
|
Phường Kim Long
|
7:30
|
15:30
|
Các TBA Hồng Tiến 1, 2, 3: Khu TĐC Hồng Tiến, Thôn 1, Thôn 3, Thôn 4
|
Xã Bình Điền
|
4
|
T4, 30/09/2026
|
7:15
|
16:30
|
TBA Văn Tây 5: TDP Giáp Trung, TDP Bàu Đưng
|
Phường Hương Trà