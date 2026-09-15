Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 24/9/2026 đến ngày 30/9/2026

2

T7, 26/09/2026

7:20

14:00

- TBA Tây An 3: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Trung (254 Lý Thái Tổ), Đường Lý Thái Tổ (từ số 232 đến số 254 và từ số 161 đến số 175;

- TBA Tây An 2: Đường Lý Thái Tổ (từ số 232 đến đường Nguyễn Văn Linh và từ số 107 đến số 161); Kiệt: 162, 218 Lý Thái Tổ, KQH Hương An)

- TBA Nguyễn Văn Linh - [BC530214]: Viễn thông Thừa Thiên Huế (Bạch Yến, Phường Hương An); Đường Nguyễn Văn Linh (từ số 02 đến số 50), Tôn Thất Đàm (từ số 02 đến số 42), đường số 1 KCN An Hòa (các hộ trong Bến xe phía Bắc);

- CTCP INKAVA (TBA INKAVA);

- Công ty TNHH Tập đoàn SX & TM Thiên Tân (TBA Thiên Tân).