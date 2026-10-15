Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 22/10/2026 đến ngày 28/10/2026

- TBA Thánh Gióng: Bệnh Viện Y Học cổ truyền, Đường Nguyễn Trãi (từ số nhà: 268 và 295 đến đường Lương Ngọc Quyến), Lương Ngọc Quyến (từ số nhà 56 đến đường Nguyễn Trãi), Tú Xương (từ nhà số 02 đến đường Lê Văn Miến); - TBA Trần Quốc Toản 2: Trường Tiểu học Tây Lộc - số117 Trần Quốc Toản; Trường THCS Phan Sào Nam - số 146 Trần Quốc Toản; Đường Tú Xương (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Thánh Gióng), Thánh Gióng (từ Nguyễn Trãi đến Trần Quốc Toản).

- TBA Bơm Phao Tây An: Đường Đặng Tất (từ số nhà 7 đến số nhà 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số nhà 01 đến số nhà 31), Tổ 8 KV3, Xóm:1, 2, 3 , 4 Dương Xuân.

6:30

16:00

- TBA Tăng Bạt Hổ 4: Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 35 đến số nhà 67 và từ số nhà 64 đến số nhà 116; Kiệt 45, 59); Nhà hàng tiệc cưới Ngọc Kính - số 43 Tăng Bạt Hổ, CTCP Xây dựng Thủy lợi TT Huế - số 67 Tăng Bạt Hổ);

- TBA An Hòa 1: Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 01 đến số nhà 77 và từ số nhà 02 đến số nhà 114 ), Lê Duẩn (từ số nhà 560 và 453 đến đường Lý Thái Tổ); Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế. HKD Nhà hàng Hoàng Gia Place, Mobifone Huế - CN Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Bưu điện TP Huế, CN Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công.