Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 22/10/2026 đến ngày 28/10/2026

|
|
TT
|
Thời gian tạm ngừng
cung cấp điện
|
Khu vực mất điện
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
|
ĐL Bắc Sông Hương
|
1
|
T5, 22/10/2026
|
6:00
|
16:00
|
Công ty TNHH Tập đoàn SX & TM Thiên Tân (TBA Thiên Tân)
|
Phường Hương An
|
13:20
|
15:00
|
Nhánh C TBA Canh Nông 1: Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 70 đến số nhà 72), Tô Ngọc Vân, Lê Văn Hưu (từ đường Tạ Quang Bửu đến đường Tô Ngọc Vân)
|
Phường Phú Xuân
|
13:20
|
17:00
|
TBA Canh Nông 4: Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 02 đến số nhà 46), Kiệt: 34, 36, 44 Tạ Quang Bửu, Kiệt 58 Phùng Hưng Kiệt 71 Nhật Lệ
|
Phường Phú Xuân
|
14:50
|
17:00
|
- Nhánh A TBA Canh Nông 3: Đường Phùng Hưng từ (Triệu Quang Phục đến Tuệ Tỉnh);
- Nhánh C TBA Dép Thêu: Kiệt 58 Phùng Hưng.
|
Phường Phú Xuân
|
2
|
T6, 23/10/2026
|
13:20
|
17:20
|
- TBA Thánh Gióng: Bệnh Viện Y Học cổ truyền, Đường Nguyễn Trãi (từ số nhà: 268 và 295 đến đường Lương Ngọc Quyến), Lương Ngọc Quyến (từ số nhà 56 đến đường Nguyễn Trãi), Tú Xương (từ nhà số 02 đến đường Lê Văn Miến);
- TBA Trần Quốc Toản 2: Trường Tiểu học Tây Lộc - số117 Trần Quốc Toản; Trường THCS Phan Sào Nam - số 146 Trần Quốc Toản; Đường Tú Xương (từ đường Nguyễn Trãi đến đường Thánh Gióng), Thánh Gióng (từ Nguyễn Trãi đến Trần Quốc Toản).
|
Phường Phú Xuân
|
3
|
T2, 26/10/2026
|
6:30
|
16:00
|
- TBA Bơm Phao Tây An: Đường Đặng Tất (từ số nhà 7 đến số nhà 105, kiệt 34), Trần Quý Khoáng (từ số nhà 01 đến số nhà 31), Tổ 8 KV3, Xóm:1, 2, 3 , 4 Dương Xuân.
|
Phường Hương An
|
6:30
|
16:00
|
- TBA Tăng Bạt Hổ 4: Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 35 đến số nhà 67 và từ số nhà 64 đến số nhà 116; Kiệt 45, 59); Nhà hàng tiệc cưới Ngọc Kính - số 43 Tăng Bạt Hổ, CTCP Xây dựng Thủy lợi TT Huế - số 67 Tăng Bạt Hổ);
- TBA An Hòa 1: Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 01 đến số nhà 77 và từ số nhà 02 đến số nhà 114 ), Lê Duẩn (từ số nhà 560 và 453 đến đường Lý Thái Tổ); Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế. HKD Nhà hàng Hoàng Gia Place, Mobifone Huế - CN Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Bưu điện TP Huế, CN Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công.
|
Phường Phú Xuân
|
4
|
T3, 27/10/2026
|
8:30
|
9:45
|
TBA Hương Vinh 1: TDP Minh Thanh
|
Phường Hóa Châu
|
13:20
|
17:20
|
TBA Đặng Thái Thân: Trường THPT Đặng Trần Côn; Đường Nguyễn Trãi (từ số nhà 54 và 57 đến đường Ông Ích Khiêm), Ông Ích Khiêm (từ số nhà 91 đến đường Lê Huân), Đặng Trần Côn, Trần Bình Trọng, Lê Huân (từ số nhà 37 đến đường Ông Ích Khiêm).
|
Phường Phú Xuân
|
5
|
T4, 28/10/2026
|
6:00
|
7:30
|
TBA Kim Long 6: Đường Kim Long (từ cầu Kim Long đến số nhà 44), Kiệt 36 đường Kim Long, Kiệt 22, 42 Phú Mộng, Kiệt 03 Vạn Xuân.
|
Phường Kim Long
|
8:00
|
9:30
|
TBA Kim Long 10: Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 94 đến số nhà 118), kiệt 98 Nguyễn Phúc Nguyên thuộc phường Kim Long.
|
Phường Kim Long
|
10:00
|
11:30
|
TBA Kim Long 12: Trung tâm Y tế thành phố Huế - số 40 Kim Long; Dòng Thánh Paolo (Trần Thị Huệ); Đan viện Cát Minh Huế; Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm; Trường Mầm Non Anh Đào; Trường Mầm non Sơn Ca; Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Huế - số 40 Kim Long.
|
Phường Kim Long
|
14:00
|
16:00
|
TBA Kim Long 4: Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 120 đến số nhà 176), Kiệt: 124, 140, 152, 162 Lý Nam Đế, Kiệt 80 Nguyễn Hoàng
|
Phường Kim Long
|
|
ĐL Nam Sông Hương
|
1
|
T7, 24/10/2026
|
6:00
|
11:30
|
- Các TBA Hàn Mặc Tử 1, 2, 3, 4, 5, Nam Vỹ dạ 7, Thủy Vân 1, Nguyễn Lộ Trạch, Nghiệp vụ Du Lịch 2 (Trường CĐ Du lịch Huế) - [AC530242] : Đường Hàn Mạc Tử, Nguyễn Sinh Sắc, Xuân Thuỷ, Diễn Phái, Lưu Hữu Phước
- Cục 11 - Tổng Cục 2 - Bộ Quốc Phòng (TBA Doanh Trại 6 (Cục 11-TC2-BQP);
- CTCP Quản Lý Vận Hành Xử lý Nước Thải VN (TBA Trạm Bơm số 6);
- CTCP 479 Hòa Bình (TBA Thi công Cầu Vỹ Dạ);
- Trung Tâm Hạ Tầng Mạng Miền Trung - CN Tổng Công Ty Hạ Tầng Mạng (TBA Kỹ thuật Viễn thông Huế).
|
Phường Vỹ Dạ
|
7:30
|
9:30
|
CTCP ĐT & PT Nguyễn Kim (TBA Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim)
|
Phường Thuận Hóa
|
13:00
|
17:30
|
- Các TBA mất điện: Tùng Thiện Vương, Chi cục Thuế TP Huế, Thanh Tịnh, Nam Vỹ Dạ 2, TT Hoạt Động Thanh Thiếu Niên: Đường Trương Gia Mô (từ số 128 đến số186), Đường Nguyễn Khoa Vy, Kiệt 162 Nguyễn Sinh Cung, Chi cục thuế TP Huế, Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên Và Môi Trường.
- CTCP Quản Lý Vận Hành Xử lý Nước Thải VN (TBA Trạm Bơm số 5);
- CN CTCP Ariyana Vĩ Dạ (TBA Ariyana Phạm Văn Đồng).
|
Phường Vỹ Dạ
|
|
ĐL Phong Điền
|
1
|
T5, 22/10/2026
|
7:30
|
11:00
|
- Các TBA: Bồ Điền 1, Thượng An 1, 4, 5, Phò Ninh 1, 2, 3, 4, Đồng Dạ;
- CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng (TBA Ga Hiền Sỹ).
|
Phường Phong Thái
|
13:30
|
17:00
|
Các TBA: Nam Sơn, Nam Sơn 2, 3, Phe Tư, Cổ Bi 1, 4.
|
Phường Phong Thái
|
2
|
T6, 23/10/2026
|
7:00
|
12:00
|
TBA Đông Lái, TBA Khúc Lý
|
Phường Phong Điền
|
3
|
T2, 26/10/2026
|
7:30
|
14:30
|
Nhánh B TBA Trạch Phổ 2
|
Phường Phong Dinh
|
|
ĐL Hương Thủy
|
1
|
T7, 24/10/2026
|
6:30
|
17:30
|
- TBA Khu Định Cư Thủy Phù;
- CTCP Gạch Tuynel Hương Thủy (Gạch Tuynen Phú Bài); CTCP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA Giống cây trồng); Nhà hàng Ngọc Quý, CN Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP tại Tỉnh TT - Huế (TBA Cây Xăng Thủy Phù); Công ty TNHH TMDV Mạnh Cường, HKD Nguyễn Mạnh Hưng (TBA TBA SX-TM-DV Mạnh Cường); CTCP Gạch Tuynel Hương Thủy (TBA Tuynen Phú Bài); HKD Hoàng Tuấn (TBA Trang Trại Phú Bài); Công ty TNHH KDTM & DV Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast (Trạm dừng chân Vườn xoài); Trung tâm QL & KT Hạ tầng TP Huế (TBA Chiếu sáng đường tránh 2); Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN (TBA Hạ tầng KCN Phú Bài 2).
|
Phường Phú Bài
|
2
|
T3, 27/10/2026
|
6:30
|
17:30
|
TBA Phú Lương 5
|
Phường Phú Bài
|
8:00
|
16:00
|
- TBA Phú Bài 3, 9: Đường Nam Cao, Sóng Hồng;
- TBA Văn phòng Điện Lực Hương Thủy: Đường Đặng Tràm;
- TBA Phú Lương 2, 3, 5: Đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Huy Tưởng, Đường 2/9;
- Trung tâm QL & KT Hạ tầng TP Huế (TBA Đèn Đường Phú Bài 2); CN II CTCP Thuốc sát trùng VN (TBA CTCP Thuốc sát trùng VN (CN II));
- Công ty TNHH EON Industry VN (TBA EON Industry Việt Nam 2,3);
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Phú Bài).
|
Phường Phú Bài
|
|
ĐL Quảng Điền
|
1
|
T6, 23/10/2026
|
7:30
|
17:30
|
- Các TBA Phong Phú 1, 2, Nhất Phong, Bơm Mỹ Phú: TDP Mỹ Phú, Nhất Phong, Bàu, Nhất Tây;
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast CHXD Sơn Thủy); HTX SX KDDV NN Mỹ Phú, HTX NN Nhất Phong (TBA Bơm Phong Chương 2);
|
Phường Phong Dinh
|
7:30
|
17:30
|
TBA Điền Lộc 1, 10;
|
Phường Phong Phú
|
|
ĐL Phú Vang
|
1
|
T5, 22/10/2026
|
6:30
|
8:00
|
- Các TBA Vinh Mỹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 1;
- Hầu Văn Vy (nuôi truồng thủy sản), Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Rơi, Phạm Thanh Kiều (NTTS) (TBA T2 Nuôi tôm Vinh Mỹ 2);
- Nguyễn Lộc, Hộ nuôi trồng thủy sản Mai Thị Ty, Cơ sở nuôi trồng thủy sản Hoàng Văn Thơ (TBA Nuôi tôm Vinh Mỹ 2);
- Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Lộc (TBA Nuôi Tôm Vinh Mỹ 3 T1);
- HKD Lại Văn Sơn, Nguyễn Xuân Hòa, Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Phước (TBA Hộ Nuôi tôm Vinh Mỹ 3 T2);
Các Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5 .
|
Xã Vinh Lộc
|
6:30
|
17:30
|
Các TBA Vinh Mỹ 3, 4, 8, 9, 11 và nhánh A TBA Vinh Mỹ 2: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3 .
|
Xã Vinh Lộc
|
16:00
|
17:30
|
- Các TBA Vinh Mỹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 1;
- Hầu Văn Vy (nuôi truồng thủy sản), Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Rơi, Phạm Thanh Kiều (NTTS) (TBA T2 Nuôi tôm Vinh Mỹ 2);
- Nguyễn Lộc, Hộ nuôi trồng thủy sản Mai Thị Ty, Cơ sở nuôi trồng thủy sản Hoàng Văn Thơ (TBA Nuôi tôm Vinh Mỹ 2);
- Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Lộc (TBA Nuôi Tôm Vinh Mỹ 3 T1);
- HKD Lại Văn Sơn, Nguyễn Xuân Hòa, Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Phước (TBA Hộ Nuôi tôm Vinh Mỹ 3 T2);
Các Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5 .
|
Xã Vinh Lộc
|
2
|
T6, 23/10/2026
|
6:30
|
8:00
|
- Các TBA Tân Lập, Mậu Tài, Phú Mậu 10, Vọng Trì Tây 2, Tân Lập 2;
- HTX DV NN Phú Mậu 1 (TBA Bơm Phú Mậu);
TDP 5, 8, 9.
|
Phường Dương Nỗ
|
7:45
|
15:30
|
Bơm An Truyền, Định Cư Phú An 2: TDP An Truyền, Tân Lập 2
|
Phường Mỹ Thượng
|
8:00
|
16:00
|
TBA Tây Trì Nhơn 3: TDP Bắc Thượng
|
Phường Mỹ Thượng
|
8:00
|
16:00
|
Các TBA Vọng Trì Đông, Vọng Trì Đông 2, Vọng Trì Tây, Tiên Nộn, Phú Khê: TDP 5, 8, 9.
|
Phường Dương Nỗ
|
16:00
|
17:30
|
- Các TBA Tân Lập, Mậu Tài, Phú Mậu 10, Vọng Trì Tây 2, Tân Lập 2;
- HTX DV NN Phú Mậu 1 (TBA Bơm Phú Mậu);
TDP 5, 8, 9.
|
Phường Dương Nỗ
|
3
|
T7, 24/10/2026
|
7:00
|
16:00
|
- Các TBA Phò An, Phú Dương 3, 4, 6, Phú Mậu 11;
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Cửa hàng xăng dầu Thanh Hương 3);
- CTCP ĐT XD Nền móng Phú Sỹ (TTBA Thi công TĐC Thạch Căn, TBA Thi công TĐC Thạch Căn 2);
Các TDP 3, 4, 5, 6.
|
Phường Dương Nỗ
|
4
|
T2, 26/10/2026
|
6:30
|
15:00
|
- Các TBA Vinh Hà 2A, Nghĩa Lập, Trường Hà, Trường Hà 2, 3, Vinh Thái, Mộc Trụ, Mộc Trụ 3, Diêm Trụ 2, Nghĩa Lập 3;
- HTX NN Phú Đa II (TBA Bơm Phú Đa 3);
Thôn Tân Lập, Thôn Phường 2.
|
Xã Phú Vang
|
5
|
T4, 28/10/2026
|
8:00
|
15:00
|
- Các TBA Hòa Thượng, Hà Thượng, Vinh Hà 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Bơm Vinh Hà 2, Bơm Hà Mướp;
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Tp Huế, HTX NN Vinh Hà (TBA Bơm Vinh Hà);
- Trường THCS Vinh Hà (TBA THCS Vinh Hà);
- CTCP TV CT Điện và giao thông Hà Nội (TBA TĐC Đường sắt Vinh Hà);
Các Thôn Phường Nhất, Thôn Phường 2, 3, 4, 5.
|
Xã Phú Vang
|
|
ĐL A Lưới
|
1
|
T3, 27/10/2026
|
8:00
|
13:00
|
TBA Thị trấn 7: Một phần thôn A Ngo, Tà Rê
|
Xã A Lưới 2
|
8:00
|
13:00
|
TBA Hương Phú: Một phần thôn Hương Phong
|
Xã A Lưới 3
|
|
ĐL Phú Lộc
|
1
|
T5, 22/10/2026
|
7:00
|
17:00
|
- Các TBA Hói Dừa, Hói Mít, Hói Mít 2;
- Đại đội 1 Cơ động (BCH Bộ đội biên phòng tỉnh TT-Huế) - (TBA Đồn Biên phòng Lăng Cô);
- Công ty CP Quốc tế Minh Viễn (TBA TC Minh Viễn T1);
- Mobifone Huế - CN Tổng công ty Viễn thông Mobifone, CTCP Huế, Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng, Công ty Liên Doanh Làng Xanh Lăng Cô (TBA Làng Xanh);
- Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô (TBA TC Khu du lịch Kim Long - [GD530433]);
- HTX Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô (các TBA Lộc Hải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; An Tân, TĐC Lập An, ĐC Lăng Cô, Hải Vân);
- CTCP Lăng Cô Plaza (TBA Thiên Lý); HKD Thiên Lý RICE (TBA NH Thiên Lý Rice);
- CTCP ĐTXD Du lịch Hồng Phúc (TBA Lăng Cô Spa - Resort - [GD530174]);
- Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô (TBA Du lịch Lăng Cô - [GD530084] , TBA Du lịch Lăng Cô 2-[GD530083]);
- Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô (TBA Cục Quản trị T26, TBA Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô);
- Công an TP Huế, Công ty TNHH MTV Mai Nga, Tổng công ty XD Lũng Lô (TBA CA Tỉnh TT-Huế (TBA Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô);
- HTX ĐTKT Và QL Chợ Nam Việt - Lăng Cô (TBA Lộc Hải 4, TBA Chợ Nam Việt);
- CTCP Trùng Phương - Lăng Cô (TBA Khách sạn Xanh Lăng Cô, TBA Resort Xanh Lăng Cô);
- Cơ sở sản xuất Nước đá Long Phụng (TBA Nước đá Long Phụng);
- Công ty TNHH Đầu tư và Thu hoạch AK5 (TBA VietPearl);
- HKD Đặng Minh Tuấn, Đồn Biên Phòng 236 (TBA Đồn Biên Phòng 236);
- CTCP ĐT Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (TBA Thu phí Hầm Phước Tượng - Phú Gia);
- HKD Nhà hàng Sao biển Bé đen Lăng Cô (TBA Sao biển Bé đen);
- Huỳnh Ngọc Ty (Hải Vân Linh Tự) - (TBA Hói dừa 2).
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
2
|
T6, 23/10/2026
|
8:00
|
16:00
|
CTCP Điện lực Phú Lộc (Các TBA Xóm Cồn, TBA Xóm Cồn 2, Đông Lưu, Trung An, Lê Chưởng, Nhị Hồ 1, 2, Khe Su); HKD Nguyễn Thị Lệ Hằng (TBA Nước Đá HaNa); CTCP Đầu Tư Lộc Vĩnh (TBA Đông Lưu); Nguyễn Thị Mảng (TBA Nhị Hồ 1); Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty TNHH Bạch Mã Village (TBA Village Bạch Mã): các thôn Gia Lương, Đông Lưu, Lộc Trì, Hòa Mậu, Bạch Mã
|
Xã Phú Lộc