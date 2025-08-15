Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 28/8/2025 đến ngày 3/9/2025

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
I/ Các Phường:
|
1. Phường Phong Điền:
|
29/08/2025
|
7:30
|
11:00
|
Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (TBA Xử lý nước thải Viglacera, TBA Xử lý nước sạch Viglacera)
|
2. Phường Phong Phú:
|
28/08/2025
|
7:55
|
10:40
|
TBA Nuôi tôm Điền Hương 3
|
13:15
|
15:40
|
TBA Nuôi tôm Điền Môn 1
|
3. Phường Phong Quảng:
|
29/08/2025
|
7:50
|
9:40
|
TBA Nuôi tôm Phong Hải 6
|
10:15
|
11:30
|
TBA Quảng Ngạn 1
|
4. Phường Kim Long:
|
03/09/2025
|
6:00
|
15:30
|
- Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 234 đến chùa Kim Sơn) - (TBA Bơm Hương Long);
- Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 08 đến số nhà 78); Kiệt: 15, 20, 34, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật (TBA Trúc Lâm 4).
|
7:10
|
14:30
|
- Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 40 đến số nhà 166); Kiệt: 6,8, 28, 34, 39, 42, 59, 68, 78, 100, 114, 132, 156, 164, 166 Nguyễn Hữu Dật;
- Kiệt: 240, 252 Lý Nam Đế;
- Thôn An Ninh Thượng, phường Hương Long (cũ);
(Các TBA: Trúc Lâm 1, 2, 3, 5 An Ninh Thượng, Nguyễn Hữu Dật; Nguyễn Hữu Dật 2).
|
5. Phường Hương An:
|
29/08/2025
|
7:45
|
15:00
|
- Các TBA Tây An 5, Định cư Hương An, Cổ Bưu T1, Cổ Bưu T2;
- Công ty TNHH Đạt Long (TBA Công ty Đạt Long).
|
6. Phường Phú Xuân:
|
8/29/2025
|
7:30
|
16:10
|
Đường Thánh Gióng (từ đường Phan Huy Ích đến đường Phạm Đình Hổ), Thế Lữ (từ đường Thánh Gióng đến đường Thái Phiên), Thái Phiên (từ Trần Nhật Duật đến Phạm Đình Hổ) kiệt 17 Lê Trung Đình (TBA Tây Linh 3)
|
28/08/2025
|
7:00
|
14:00
|
- Hộ kinh doanh Phan Thế Hiệp, Hộ kinh doanh Phan Thế Hà;
- Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Mạc Đỉnh Chi).
|
7. Phường Thuận An:
|
28/08/2025
|
7:30
|
14:00
|
TDP Hải Tiến, TDP Hải Bình
|
8. Phường Mỹ Thượng:
|
03/09/2025
|
8:00
|
16:30
|
TDP Triều Thủy
|
9. Phường Vỹ Dạ:
|
28/08/2025
|
7:00
|
11:00
|
Đường Ưng Bình, Nguyễn Sinh Cung (từ số nhà 118 đến số nhà 198), đường Tuy Lý Vương
|
7:45
|
8:45
|
Đường Tùng Thiện Vương (từ số nhà 30 đến số nhà 52), đường Ưng Trí, Cao Xuân Huy
|
10. Phường Thủy Xuân:
|
28/08/2025
|
5:15
|
6:15
|
Đường Ngô Hà (từ số nhà 02 đến số nhà 52), Bùi Thị Xuân (từ số nhà 554 đến số nhà 566)
|
6:30
|
7:30
|
Đường Đại Nam (từ HV Phật giáo đến Làng An Việt), Khu QH Đồng Cát.
|
11. Phường Thanh Thủy:
|
29/08/2025
|
6:30
|
17:30
|
Một Phần Phường Thanh Thủy:
- Công ty Cổ phần kinh doanh xây dựng Thịnh Phát (TBA Bê tông Thịnh Phát); Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế (TBA Gạch Tuynen Thủy Phương);
- Công ty cổ phần bê tông Bảo Nguyên (TBA Trường Phát); Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TBA BTS Thủy Phương); Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Tiến (TBA Hải Tiến); Công ty TNHH Sản xuất giấy Huy Tiến (TBA Giấy Thủy Phương, TBA Giấy Huy Tiến); Công ty TNHH Việt Hương (TBA Đá Việt Thắng); Công ty TNHH Trọng Vương (TBA Giấy Như Ý 2); Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm (TBA Công ty Đồng Tâm); Trường Cao đẳng Huế (TBA Trường Lái Thủy Phương);
- Doanh nghiệp tư nhân Liên Hoa, Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thùy Dương, DNTN Công Thể, DNTN Hoàng Trọng Nhật, Doanh nghiệp tư nhân nhựa Thế Phương, Nguyễn Đình Hưởng (TBA Nhựa Thùy Dương);
- Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thùy Dương, Công ty TNHH Trường Thắng Group, (TBA Giấy Như Ý); Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Xây dựng Đồng Tiến (TBA Bê tông Đồng Tâm); Công ty cổ phần viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế (TBA Lâm Sản Thủy Phương T2); Công ty TNHH Gạch tuynel số 2 Thừa Thiên Huế (TBA Gạch Tuynen 2); Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (TBA Xử lý rác T2); Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế, Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (TBA Xử lý rác T4);
- Công ty TNHH sản xuất và thương mại Havi, Công ty cổ phần Long Thọ, Công ty TNHH MTV xây dựng Kỳ Dương, Công ty TNHH Loan Thắng (TBA Gạch Tuynen Long Thọ); Công ty TNHH Xây Dựng Thuận Đức 2 (TBA Bê tông Thủy Phương);
- Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung Đoàn 6 Phú Xuân (TBA Trung đoàn 6); Công ty cổ phần gas Miền Trung Chi nhánh Thừa Thiên Huế (TBA Chiết khí LPG miền Trung); Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thanh Lâm (TBA Gỗ Thanh Lâm); Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam (TBA Thanh Lam); Công ty cổ phần sản xuất bê tông Thành Công (TBA Bê tông Thành Công); Công ty cổ phần Long Thọ (Xi Măng Long Thọ); Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hoàng Long Thiên Phú (TBA Hoàng Long); Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng vận tải Minh Nhật (TBA Minh Nhật); Công ty cổ phần Thế giới di động (TBA Ngọc Tiến); Công ty TNHH An Toàn Solar (TBA Lâm Sản Thủy Phương T1); Công ty TNHH Một thành viên thương mại và dịch vụ Mỹ thuật Cố Đô (TBA Mỹ Thuật Cố Đô);
- Công ty Cổ phần Viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế (TBA Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T1, TBA Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T2); Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến (TBA Như Ngọc);
- Các TBA Thượng Lâm 1, 3, 4; TBA Thủy Phương 6, 11.
|
12. Phường Hương Thủy:
|
28/08/2025
|
7:30
|
17:30
|
TBA Tân Tô: Thôn Tân Tô, Thôn Chiết Bi; TBA Tân Tô 3: Thôn Tân Tô, thôn Tôn Đà 1, thôn Chiết Bi
|
13. Phường Phú Bài:
|
02/09/2025
|
7:30
|
17:30
|
Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát (TBA Nhựa bao bì Việt Phát, TBA Thái Hòa)
|
03/09/2025
|
8:00
|
10:30
|
Công ty Cổ phần thiết bị điện Phước Thạnh (TBA Thiết bị điện Phước Thạnh);
Công ty TNHH EON INDUSTRY Việt Nam (TBA EON Industry Việt Nam 1).
|
II/ Các Xã:
|
1. Xã Quảng Điền:
|
28/08/2025
|
7:00
|
15:00
|
Thôn Niêm Phò (TBA Niêm Phò; Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đông Vinh, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Quảng Thọ 1 (TBA Bơm tiêu Đồng Lâm)
|
8:20
|
13:00
|
- Các thôn Khuôn Phò, Thủ Lễ, Phước Thanh, Phú Lương B, Niêm Phò;
(Gồm các TBA Phước Thanh, Phú Lương B, Phú Lương B2, Đông Xuyên 2, Thủ Lễ, Quảng Điền 6, Khuông Phò; HTX NN Đông Phước (TBA Bơm Đông Phước 1).
|
8:30
|
16:15
|
Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Số 1 Thị Trấn Sịa (TBA Bơm Kênh Trộ)
|
9:50
|
15:00
|
Thôn Thủ Lễ, thôn Khuôn Phò (Nhánh A TBA Đông Phước)
|
2. Xã Bình Điền:
|
28/08/2025
|
7:30
|
16:30
|
Các TBA Hồng Tiến 1, Hồng Tiến 2, Hồng Tiến 3
|
3. Xã Vinh Lộc:
|
28/08/2025
|
7:30
|
12:30
|
- Các TBA UBND xã Vinh Hiền;TBA Vinh Hiền 3, 4, 5;
- Đồn Biên Phòng Vinh Hiền - Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Thành phố Huế (TBA Đồn Biên Phòng 228); Ban quản lý Cảng cá thành phố Huế (TBA Cảng cá Tư Hiền).
|
29/08/2025
|
6:30
|
15:30
|
Xã Vinh Mỹ (cũ)
|
4. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
29/08/2025
|
7:30
|
12:00
|
Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Bảo Nguyên Chân Mây 68 (TBA Bảo Nguyên 68 )
|
5. Xã Nam Đông:
|
03/09/2025
|
7:30
|
14:30
|
Thôn La Vân, Thôn A Xách
|
6. Xã A Lưới 5:
|
28/08/2025
|
7:30
|
16:30
|
Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ (Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn -TBA NLSXS Solar; Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA -TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam - TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải - TBA NLVH Solar; Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch - TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).