Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 28/8/2025 đến ngày 3/9/2025

Một Phần Phường Thanh Thủy:

- Công ty Cổ phần kinh doanh xây dựng Thịnh Phát (TBA Bê tông Thịnh Phát); Công ty cổ phần Gạch Tuynen Huế (TBA Gạch Tuynen Thủy Phương);

- Công ty cổ phần bê tông Bảo Nguyên (TBA Trường Phát); Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TBA BTS Thủy Phương); Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Tiến (TBA Hải Tiến); Công ty TNHH Sản xuất giấy Huy Tiến (TBA Giấy Thủy Phương, TBA Giấy Huy Tiến); Công ty TNHH Việt Hương (TBA Đá Việt Thắng); Công ty TNHH Trọng Vương (TBA Giấy Như Ý 2); Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đồng Tâm (TBA Công ty Đồng Tâm); Trường Cao đẳng Huế (TBA Trường Lái Thủy Phương);

- Doanh nghiệp tư nhân Liên Hoa, Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thùy Dương, DNTN Công Thể, DNTN Hoàng Trọng Nhật, Doanh nghiệp tư nhân nhựa Thế Phương, Nguyễn Đình Hưởng (TBA Nhựa Thùy Dương);

- Công ty TNHH Một thành viên Nhựa Thùy Dương, Công ty TNHH Trường Thắng Group, (TBA Giấy Như Ý); Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư Xây dựng Đồng Tiến (TBA Bê tông Đồng Tâm); Công ty cổ phần viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế (TBA Lâm Sản Thủy Phương T2); Công ty TNHH Gạch tuynel số 2 Thừa Thiên Huế (TBA Gạch Tuynen 2); Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (TBA Xử lý rác T2); Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế, Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (TBA Xử lý rác T4);

- Công ty TNHH sản xuất và thương mại Havi, Công ty cổ phần Long Thọ, Công ty TNHH MTV xây dựng Kỳ Dương, Công ty TNHH Loan Thắng (TBA Gạch Tuynen Long Thọ); Công ty TNHH Xây Dựng Thuận Đức 2 (TBA Bê tông Thủy Phương);

- Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung Đoàn 6 Phú Xuân (TBA Trung đoàn 6); Công ty cổ phần gas Miền Trung Chi nhánh Thừa Thiên Huế (TBA Chiết khí LPG miền Trung); Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thanh Lâm (TBA Gỗ Thanh Lâm); Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam (TBA Thanh Lam); Công ty cổ phần sản xuất bê tông Thành Công (TBA Bê tông Thành Công); Công ty cổ phần Long Thọ (Xi Măng Long Thọ); Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Hoàng Long Thiên Phú (TBA Hoàng Long); Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng vận tải Minh Nhật (TBA Minh Nhật); Công ty cổ phần Thế giới di động (TBA Ngọc Tiến); Công ty TNHH An Toàn Solar (TBA Lâm Sản Thủy Phương T1); Công ty TNHH Một thành viên thương mại và dịch vụ Mỹ thuật Cố Đô (TBA Mỹ Thuật Cố Đô);

- Công ty Cổ phần Viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế (TBA Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T1, TBA Viên Nén Năng Lượng Thủy Phương T2); Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiến (TBA Như Ngọc);

- Các TBA Thượng Lâm 1, 3, 4; TBA Thủy Phương 6, 11.