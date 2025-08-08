Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn TP. Huế từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2025

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
I/ Các Phường:
|
1. Phường Phong Điền:
|
22/08/2025
|
7:30
|
14:30
|
- Các TBA Khánh Mỹ, Đông Lái, Khúc Lý, Trạch Hữu;
- Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Organic Quế Lâm (TBA Quế Lâm), Công ty cổ phần Gạch Tuynen Phong Thu (TBA Gạch Phong Thu 2)
|
2. Phường Phong Thái:
|
25/08/2025
|
7:30
|
11:30
|
TBA Bắc Hiền 5: TDP Bắc Triều Vịnh, TDP Triều Dương
|
14:00
|
16:00
|
TBA Bắc Hiền 3: TDP Bắc Triều Vịnh, TDP Bắc Thạnh, TDP Vịnh Nảy
|
3. Phường Phong Dinh:
|
21/08/2025
|
7:30
|
17:30
|
TBA Nhất Phong: TDP Nhất Phong
|
4. Phường Phong Quảng:
|
23/08/2025
|
7:45
|
16:00
|
Nhánh A TBA Quảng ngạn 6: TDP Vĩnh Tu
|
5. Phường Hương Trà:
|
21/08/2025
|
7:30
|
11:00
|
TBA Văn Tây 4: TDP Bàu Đưng, TDP Giáp Ba
|
23/08/2025
|
7:30
|
15:30
|
- Các TBA Văn Tây 5, 6, Văn Tây 1, Tái Định Cư Ruộng Cà;
- Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2 (TBA Xăng dầu Triệu An); Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam (TBA Thi công KCN Tứ Hạ); Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam (TBA Hello Quốc tế Việt Nam 1); Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sơn Tùng PVC (TBA Sơn Tùng PVC); Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị âm thanh Huế -Việt Nam (TBA Nhà Điều hành Hello).
|
6. Phường Kim Trà:
|
25/08/2025
|
8:00
|
16:00
|
TBA Quê Chữ 2, TBA Quê Chữ 3
|
27/08/2025
|
6:45
|
8:30
|
- Các TBA Đông Xuân 4, Quê Chữ 1, Giáp Thượng, Bơm Hương Toàn, Chiếu Sáng T1 Tứ Hạ, La Chữ 3;
- Công ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế (TBA Gạch Tuynen).
|
8:30
|
16:15
|
- Các TBA Chiếu Sáng T1 Tứ Hạ, La Chữ 3, Giáp Thượng, Quê Chữ 1, Đông Xuân 4, Tây Xuân 1,Tây Xuân 2, Tây Xuân 4, Tây Xuân 5, Thanh Khê, An Đô 2, Lê Thuyết, Bơm Hương Toàn);
- Công ty cổ phần Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế (TBA Gạch Tuynen); Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế, Ban quản lý Rừng Phòng hộ Sông Bồ (TBA Đập Thọ Sơn); Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Vinfast Hương Xuân).
|
16:15
|
17:45
|
Các TBA Đông Xuân 4, Quê Chữ 1, Bơm Hương Toàn
|
7. Phường Kim Long:
|
22/08/2025
|
7:30
|
11:30
|
- TBA Định Cư Hương Thọ, Hương Thọ 6;
- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Huy Phát-Chế biến Gỗ Hương Thọ.
|
25/08/2025
|
6:00
|
7:30
|
- Đường Phạm Thị Liên (từ số nhà 59 đến số nhà 77 và từ số nhà 104 đến số nhà 136); Kiệt: 69, 104 Phạm Thị Liên (TBA Phạm Thị Liên 2);
- Các đường Hồ Văn Hiển, Nguyễn Phúc Thái, Lê Tự Nhiên, Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Lan, Mai Khắc Đôn, Khu ĐC Kim Long, Vạn Xuân (từ số nhà 111 đến số nhà 145, và từ số nhà 116 đến số nhà 136) - (TBA Kim Long 7, TBA Vạn Xuân 2);
- Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 120 đến số nhà 176); Kiệt: 124, 140, 152, 162 Lý Nam Đế; Kiệt 80 Nguyễn Hoàng (TBA Kim Long 4).
|
27/08/2025
|
7:00
|
15:30
|
Kiệt 240 Lý Nam Đế (Nhánh B TBA Nguyễn Hữu Dật)
|
8. Phường Hương An:
|
27/08/2025
|
6:45
|
16:15
|
TBA Lý Thái Tổ 2
|
9. Phường Phú Xuân:
|
8/21/2025
|
7:50
|
15:00
|
Trung Tâm Dịch vụ Sự nghiệp công phường Phú Xuân, Trung tâm Giao lưu Việt - Nhật thành phố Huế số 65 Trần Hưng Đạo (TBA Rạp Hưng Đạo)
|
8/24/2025
|
7:00
|
15:30
|
- Bệnh Viện Quân Y 268 (TBA Viện Quân Y 268);
- Đường Xuân 68 (từ số nhà 134 đến số nhà 206 và từ số nhà 209 đến số nhà 279), đường Lương Y và kiệt: 8, 16, 20 Lương Y (TBA Lương Y) ;
- UBND phường Phú Xuân số 394 Đinh Tiên Hoàng (Tòa nhà: N1, S30, S13, S8, S29, S32);
- Cửa Trài (từ số nhà 16 đến số nhà 22 và từ số nhà 27 đến số nhà 33); Kiệt 16 Cửa Trài (TBA Cửa Trài).
|
8/26/2025
|
6:10
|
13:30
|
- Trường THPT Bùi Thị Xuân số 36 Lê Huân;
- Đường Lê Huân (từ đường Thạch Hãn đến đường Triệu Quang Phục), đường Thạch Hãn (từ số nhà 108 đến đường Lê Huân); kiệt 130 Đặng Thái Thân, Tuệ Tỉnh (từ kiệt 130 Đặng Thái Thân đến đường Phùng Hưng) - (TBA May Xuất Khẩu).
|
10. Phường Thuận An:
|
21/08/2025
|
7:00
|
11:30
|
TDP Tân Bình
|
11. Phường Mỹ Thượng:
|
22/08/2025
|
8:00
|
16:30
|
TDP Dưỡng Mong, TDP Phước Linh, TDP An Truyền, TDP Triều Thủy, TDP ĐC Phú An
|
12. Phường Vỹ Dạ:
|
22/08/2025
|
6:30
|
18:00
|
TDP Thủy Vân: TBA Chiếu sáng Thủy Dương Thuận An 4, TBA Thủy Vân 3, TBA Thủy Vân 8
|
25/08/2025
|
7:30
|
14:30
|
Đường Nguyễn Lộ Trạch (từ số nhà 173 đến số nhà 195), Dương Khuê.
|
13. Phường Thuận Hóa:
|
23/08/2025
|
6:00
|
12:30
|
Đường Nguyễn Thái Học (từ số 19 đến 25); kiệt 42, 64 Nguyễn Công Trứ
|
7:00
|
9:00
|
Công ty CP Xây lắp Bưu Điện Huế, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam số 55 Hai Bà Trưng (TBA Viễn thông Đa phương tiện MMC)
|
7:30
|
8:30
|
Đường Nguyễn Huệ (từ số 83 đến 107).
|
25/08/2025
|
6:00
|
13:30
|
- Đường Nguyễn Tri Phương (từ số 02 đến 26), Lý Thường Kiệt (từ số 02 đến 28);
- Nhà khách Duy Tân (Bộ tư lệnh Quân khu 4) - (TBA Khách sạn Duy Tân).
|
14. Phường An Cựu:
|
21/08/2025
|
6:00
|
15:30
|
Đường Tôn Quang Phiệt (từ số nhà 121 đến số nhà 203)
|
27/08/2025
|
6:00
|
12:00
|
Các đường số 5, 7, 10, 12, 14, 16 Khu Đô thị An Cựu City
|
7:30
|
13:00
|
Đường Võ Văn Kiệt (từ Nguyễn Khoa Chiêm đến Tam Thai)
|
15. Phường Thủy Xuân:
|
23/08/2025
|
9:30
|
11:00
|
Đường Dương Quảng Hàm, Phan Kế Bính, Hoài Thanh (từ số nhà 01 đến số nhà 45)
|
16. Phường Thanh Thủy:
|
21/08/2025
|
6:00
|
15:30
|
Đại Giang (từ số nhà 220 đến số nhà 342), Nguyễn Như Đỗ, Đỗ Nhuận
|
17. Phường Hương Thủy:
|
25/08/2025
|
6:30
|
11:30
|
- Các TBA Tân Tô 2, Lương Nhơn, Lương mỹ, Lương Mỹ 3;
- Công ty Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Vinfast Thủy Lương)
|
26/08/2025
|
6:30
|
17:30
|
- Các TBA An Khánh 2, An Khánh, Lương Mỹ 2;
-Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động 28 (TBA Doanh trại E28 Hương Thủy).
|
18. Phường Phú Bài:
|
21/08/2025
|
7:30
|
10:00
|
TBA Làng Quân Nhân
|
27/08/2025
|
6:30
|
16:30
|
- Một phần Phường Phú Bài (Các TBA Tân Lập, Phú Sơn 1, Phú Sơn 2, Định Cư Phú Sơn T2, 468 - Phú Sơn;
- Tổng công ty cổ phần Hợp Lực (TBA Đài Hóa Thân); Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (TBA Xử Lý rác Phú Sơn); Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế) (TBA Bơm xử lý rác Phú sơn, TBA Tự dùng NMR Phú sơn)
|
II/ Các Xã:
|
1. Xã Đan Điền:
|
26/08/2025
|
7:30
|
15:45
|
TBA Đông Vinh 1, TBAĐông Vinh 1 (RD): Thôn Phổ Lại, thôn Thanh Cần - Trọng Đức
|
2. Xã Quảng Điền:
|
22/08/2025
|
7:45
|
16:45
|
Nhánh A TBA Phò Nam: Thôn Phò Nam A, thôn Tân Xuân Lai
|
3. Xã Phú Vinh:
|
21/08/2025
|
13:00
|
17:30
|
Thôn An Mỹ, Thôn Trung Định Hải
|
4. Xã Phú Hồ:
|
21/08/2025
|
13:30
|
16:00
|
TBA Đông Di Tây: Thôn Sư Lỗ Thương, thôn Đồng Di Tây
|
26/08/2025
|
6:30
|
15:30
|
Thôn Giang Đông A, Giang Đông B, Lê Xá Đông, Lê Xá Tây, Lương Lộc, Khê Xá
|
5. Xã Phú Vang:
|
21/08/2025
|
6:00
|
12:00
|
Thôn Trường Hà, Thôn Nghĩa Lập, Thôn Mộc Trụ, Thôn Diêm Tụ Thôn 2
|
25/08/2025
|
6:30
|
15:30
|
Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn Hà Trữ A, Thôn Hà Thượng, Thôn Hà Giang
|
6. Xã Lộc An:
|
26/08/2025
|
7:30
|
11:30
|
Thôn Đông Hưng, thôn Miêu Nha (TBA Đông Hưng, Miêu Nha)
|
7. Xã Phú Lộc:
|
22/08/2025
|
7:30
|
13:30
|
Một phần xã Phú Lộc:
- Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (các TBA Huyện Ủy, Cơ khí, Chiếu sáng T2 Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc, Chiếu sáng Bạch Mã, Bạch Mã, Hòa Mậu, Nhị Hồ 1, Nhị Hồ 2, Khe Su, Xóm Cồn, Xóm Cồn 2, Bắc Hà, Đông Lưu, Đông Lưu 2, Trung An); Công an xã Phú Lộc (TBA Công an huyện Phú Lộc); Ban Quản Lý Dự Án cứu hộ Gấu Việt Nam Tại Vườn Quốc Gia Bạch Mã (TBA Trung tâm Cứu hộ Gấu); Vườn Quốc Gia Bạch Mã (TBA NK Đỗ Quyên); Nguyễn Thị Mảng (TBA Nhị Hồ 1); Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội , Công ty TNHH Bạch Mã VILLAGE (TBA Village Bạch Mã); Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lộc Vĩnh (TBA Đông Lưu);
- TBA Đồng Đưng, TBA Nhà khách KS Morin Bạch Mã.
|
8. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
21/08/2025
|
7:30
|
17:00
|
Một phần xã Chân Mây Lăng Cô:
- Gồm Công ty Truyền tải điện 2 (TBA Truyền tải Lăng Cô); Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA Chiếu sáng Phú Gia 1); Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA XLNT Lăng Cô); Trần Đình Phước, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS PHú Gia); Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (các TBA Hầm Phú Gia, Chiếu Sáng Phú Gia 2, Thu phí Hầm Phước Tượng - Phú Gia ); Công Ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Huế (TBA NMG PHÚ GIA T1); Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Huế (TBA NMG PHÚ GIA T3); Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô (TBA Mỏ đá Tam Lộc); Công ty TNHH Toàn Tâm (TBA Mỏ đá Phú Gia, TBA Mỏ Đá Phú Gia 2); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA Chiếu Sáng T1 Chân Mây); Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Vinfast Lộc Tiến); Lê Sữu, Quán Cà fê - ăn trưa LAGUN, Hộ kinh doanh Lê Hợi (TBA The Lagoon.); Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô (Các TBA TĐC Lập An, An tân, ĐC Lăng Cô, Hải Vân và các TBA Lộc Hải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10); Đại đội 1 cơ động (BCH Bộ đội biên phòng tỉnh TT-Huế) - (TBA Đồn Biên phòng Lăng Cô); Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn (TBA TC Minh Viễn T1); Công ty TNHH MTV Thiên Lý (TBA Thiên Lý); Hộ Kinh doanh Thiên Lý RICE (TBA NH Thiên Lý Rice); Công ty Cổ Phần đầu tư xây dựng du lịch Hồng Phúc (TBA Lăng Cô SPA - RESORT); Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô (TBA Du lịch Lăng Cô); Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thanh Tâm (TBA Du lịch Thanh Tâm); Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô (TBA Cục Quản trị T26); Công ty TNHH MTV Mai Nga, Công an thành phố Huế (TBA CA TỈNH TT-HUẾ); Công ty TNHH MTV Trùng Phương Lăng Cô (TBA Khách sạn Xanh Lăng Cô, TBA RESORT XANH LĂNG CÔ); Cơ sở sản xuất nước đá Long Phụng (TBA Nước đá Long Phụng); Công ty TNHH Đầu tư và Thu hoạch AK5 (TBA VietPearl); Hợp Tác Xã Đầu Tư Khai Thác Và Quản Lý Chợ Nam Việt - Lăng Cô (TBA Lộc Hải 4); Đồn Biên Phòng 236, Nhà Hàng Biển Xanh (TBA Đồn biên phòng 236); Công ty TNHH Bé Đen Sóng biền (TBA Sao biển Bé Đen); Huỳnh Ngọc Ty (Nhà thờ) - (TBA Hói Dừa 2);
- Các TBA Phú Gia, Phú Gia 2, Làng Xanh, Vincoland Phú Lộc, Hói Dừa, Hói Mít, Hói Mít 2
|
8/23/2025
|
7:00
|
17:30
|
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp, Hộ kinh doanh Bàu Ngang (Bơm T4 Chân Mây)
|
8:00
|
16:30
|
Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế (TBA Kim Long Motor 5, 6, 7; TBA Kim Long Motor 8; TBA Kim Long Motor 9, 10, 11)
|
9. Xã Nam Đông:
|
21/08/2025
|
8:00
|
12:00
|
Thôn Phú Nhuận
|
10. Xã A Lưới 1:
|
27/08/2025
|
7:30
|
17:30
|
Các Thôn Đút 1, 2, A Đeeng Par Liêng 1, 2
|
11. Xã A Lưới 2:
|
21/08/2025
|
7:30
|
17:30
|
- Thôn Diên Mai;
- Công ty TNHH một thành viên Thanh Bình An (TBA Mỏ đá Sơn Thủy, TBA T2 Mỏ Đá Sơn Thủy)
|
25/08/2025
|
7:30
|
17:30
|
- Các Thôn A Ngo, Pâr Nghi 1, Diên Mai, Tà Roi, Bình Sơn, Thôn 6 xã;
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng DQ (TBA Gạch Tuynel);
- Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi TP Huế (TBA Bơm A Ngo);
- Công ty TNHH Kinh Doanh Thượng Mại và Dịch Vụ Vinfast (TBA Trạm sạc VINFAST CHXD 26).
|
26/08/2025
|
8:00
|
16:00
|
Thôn 1, 2, 3, 4
|
12. Xã A Lưới 3:
|
21/08/2025
|
7:30
|
17:30
|
Các Thôn Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Ngạn, Quảng Hợp, Vinh Lợi;
|
25/08/2025
|
7:30
|
17:30
|
Thôn Quảng Thọ
|
13. Xã A Lưới 5:
|
22/08/2025
|
7:30
|
11:30
|
Sa thải 75% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ (Công ty TNHH Nông nghiệp và Năng lượng sạch Xuân Sơn -TBA NLSXS Solar; Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Triều Đại TBA -TBA NLTD Solar); Công ty TNHH MTV Đầu tư D4 Việt Nam - TBA D4VN Solar); Công ty TNHH Phát triển năng lượng Vinh Hải - TBA NLVH Solar; Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp và Năng lượng sạch - TBA NLS Solar, TBA NLSAL Solar).