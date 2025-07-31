Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác từ ngày 13/8 đến ngày 19/8

Ngày Thời gian Khu vực

Bắt đầu

Giờ:phút Kết thúc

Giờ:phút

I/ Các Phường:

1. Phường Phong Thái:

15/08/2025 7:30 9:30 Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ xanh Phú Quảng Điền (TBA Công Nghệ Xanh Phú Quảng Điền)

2. PhườngPhong Phú:

19/08/2025 8:10 10:40 Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Điền Lộc (TBA Bơm Hói Chu); Hợp tác xã nông nghiệp Kế Môn (TBA Bơm Kế Môn)

13:30 16:00 TBA Bơm Điền Môn 1

3. Phường Phong Quảng:

8/13/2025 12:00 17:30 Một phần phường Phong Quảng (TBA Điền Hải 4)

4. Phường Kim Long:

13/08/2025 13:30 15:30 - Bệnh viện Tâm thần Huế số 39 Phạm Thị Liên;

- Đường Phạm Thị Liên (từ số nhà 29 đến số nhà 79 và từ số nhà 36 đến số nhà 136); Kiệt: 35, 36, 37, 39, 42, 50, 60, 63, 69, 104 Phạm Thị Liên(TBA Kim Long 5).

15:40 17:30 Các đường Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần, Hồ Văn Hiển, Mai Khắc Đôn (từ Lê Tự Nhiên đến Nguyễn Phúc Tần), Lê Tự Nhiên, Hà Khê, Khu định cư Kim Long (TBA Kẻ Vạn).

14/08/2025 7:30 14:00 - Một phần Phường Kim Long

(Gồm Công ty Cổ phần Khai thác Đá Thừa Thiên Huế - Xí nghiệp đá xây dựng Ga Lôi (TBA Xay đá ga Lôi); TBA Liên Bằng; TBA CC Lâm Trường Tiền Phong; TBA Lâm Trường Tiền Phong; Hợp tác xã Xuân Long, Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế - Công ty TNHH Ấn Sơ (TBA Xay đá Xuân Long 4); Hợp tác xã Xuân Long (TBA Xuân Long 3, 5, TBA Xay đá Xuân Long 1, TBA Xay đá Xuân Long 2); Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng Minh Kiến (TBA Mỏ đá Khe Ly, TBA Mỏ đá Khe Ly 2); Công ty TNHH Việt Nhật (TBA Mỏ Đá Việt Nhật, TBA Mỏ Đá Việt Nhật 2, 3); Công ty TNHH Coxano Hương Thọ (TBA Hải Cát 1, 3; Xay Đá Khe Phèn, Xay Đá Khe Phèn 2 ); Công ty TNHH TM dịch vụ Đại Lộc Phát, Công ty CP Cộng đồng xe tải Việt Nam - Chi nhánh TT Huế (TBA DNTN Tuyết Liêm)

18/08/2025 10:00 12:30 Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế (TBA Cây Xăng Hương Hồ)

19/08/2025 8:00 10:00 - Đường Vạn Xuân (từ đường Nguyễn Phúc Lan đến ngã ba đường Lý Nam Đế);

- Lý Nam Đế (từ 32 Lý Nam Đế đến ngã ba Lý Nam Đế-Vạn Xuân), kiệt 56 Lý Nam Đế (TBA Vạn Xuân)

5. Phường Hương An:

16/08/2025 13:30 15:20 TBA Hương Sơ 8: Hạ tầng Kỹ thuật KĐC Bắc Hương Sơ

6. Phường Phú Xuân:

13/08/2025 7:20 11:00 Đường Đào Duy Anh (từ số nhà 167 dến số nhà 235) - (TBA Huỳnh Thúc Kháng 4)

15/08/2025 6:10 13:30 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Huế số 53 Nguyễn Gia Thiều;

- Đường Nguyễn Gia Thiều (từ Cầu Bãi Dâu đến Ngô Kha) - (TBA TiTan).

16/08/2025 7:30 9:00 Đường Đào Duy Anh (từ số nhà 16 đến số nhà 44 và từ số nhà 167 đến số nhà 44); Kiệt: 28, 36, 40 Đào Duy Anh

18/08/2025 5:30 6:30 UBND Phường Phú Xuân số 394 Đinh Tiên Hoàng;

Đường Đinh Tiên Hoàng (từ đường Lê Trung Đình đến đường Lương Ngọc Quyến) - (TBA Tỉnh Đội)

7. Phường Thuận An:

8/13/2025 6:00 12:00 TDP Diên Trường

8. Phường Vỹ Dạ:

13/08/2025 5:30 7:30 Đường Trương Gia Mô (từ số 02 đến số 120), đường Hà Huy Giáp (từ số 02 đến số 36).

14/08/2025 5:30 6:15 TBA Kiểm Huệ 1: các đường Lê Viết Lượng, Nguyễn Đức Tịnh, Nguyễn Hữu Thọ

17/08/2025 5:30 9:00 Đường Nguyễn Khoa Vy; Kiệt162 Nguyễn Sinh cung

18/08/2025 6:00 11:30 Đường Nguyễn Sinh Cung (từ số 184 đến số 242), Tuy Lý Vương.

9. Phường Thuận Hóa:

13/08/2025 8:00 10:30 Các đường Phan Đình Phùng (từ số nhà 01 đến số nhà 47), Điện Biên Phủ (từ số nhà 01 đến số nhà 07), Phan Bội Châu (từ số nhà 52 đến số nhà 68)

11:00 13:00 Trung Tâm Văn Hóa - Điện Ảnh Thành Phố Huế (TBA Nhà Văn Hoá Trung Tâm)

13:30 15:00 Đường Trần Thúc Nhẫn (số nhà 01 đến số nhà 25)

15:30 17:00 Đường Lê Lợi (từ số nhà 18 đến số nhà 22)

8/14/2025 13:30 17:00 Đường Nguyễn Khuyến

16/08/2025 6:00 9:00 Các đường Phan Đình Phùng (từ số nhà 01 đến số nhà 47), Điện Biên Phủ (từ số nhà 01 đến số nhà 07), Phan Bội Châu (từ số nhà 52 đến số nhà 68)

13:30 17:00 - Các đường Trương Định (từ số nhà 26 đến số nhà 44, Lương Thế Vinh , Hùng Vương (từ số nhà 02 đến số nhà 08)

- Công ty Cổ phần Du lịch Huế (điểm đo Nhà Hàng Nổi Sông Hương) thuộc TBA Hùng Vương 1

17/08/2025 9:30 11:30 Đường Phan Chu Trinh ( từ số nhà 54 đến số nhà 412)

14:00 15:30 Đường Trần Phú (từ số nhà 31 đến số nhà 107)

19/08/2025 6:30 11:30 Công ty TNHH Saigon Morin - Huế (TBA KS Morin)

10. Phường An Cựu:

14/08/2025 6:30 7:30 Đường Tôn Thất Cảnh.

6:30 10:30 TBA Tạm Giam Ngũ Tây

10:30 11:30 Đường Thiên Thai (từ số 01 đến 77).

16/08/2025 9:30 12:00 Đường Nguyễn Khoa Chiêm ( từ số 36 đến số 78)

15:30 17:30 Đường Nguyễn Khoa Chiêm ( từ số 02 đến số 32).Đường Ngự Bình( từ số 67 đến số 139). Đường Duy Tân( từ số 141 đến số 153)

17/08/2025 14:00 15:30 Đường Duy Tân (từ số nhà 01 đến số nhà 49)

19/08/2025 13:15 17:30 Đường An Dương Vương (từ số nhà 76 đến số nhà 136)

11. Phường Thủy Xuân:

14/08/2025 6:30 10:30 Đường Thiên Thai (từ số 01 đến 77), kiệt 32 Thiên Thai

16/08/2025 6:30 11:30 TBA Thanh Hải 1: Đường Thanh Hải, Trần Thái Tông (từ số nhà 47 đến số nhà 77)

18/08/2025 13:00 17:30 Thôn Cư Chánh 2

12. Phường Thanh Thủy:

8/16/2025 6:30 13:30 Một phần phường Thanh Thủy (TBA Kios Chung cu Quantum; TBA KĐTM ĐNTA T5)

13. Phường Phú Bài:

16/08/2025 7:30 10:00 Một phần phường Phú Bài (TBA Thủy Phù 3)

14. Phường Dương Nỗ:

13/08/2025 6:00 12:00 Các TDP: Mỹ An, Lưu Khánh, Dương Nỗ Nam, Dương Nổ Đông

II/ Các Xã:

1. Xã Đan Điền:

13/08/2025 7:00 11:15 Khu vực thôn Hạ Lang (TBA Hạ Lang)

7:30 9:30 Công ty TNHH Công nghệ xanh Cao Nguyên (TBA CNX Cao Nguyên 2)

9:30 11:30 Công ty TNHH Công nghệ xanh Tây Nguyên (TBA CNX Tây Nguyên 2)

14:30 16:30 Công ty TNHH Công nghệ Xanh Bắc Nguyên (TBA Solar CNX Bắc Nguyên 2)

14/08/2025 7:30 9:30 Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hải Nguyên (TBA CNX Hải Nguyên 2)

9:30 11:30 Công ty TNHH Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch Hoàng Nam (TBA Solar Hoàng Nam)

14:30 16:30 Công ty TNHH Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch Hoàng Yến (TBA Solar Hoàng Yến)

15/08/2025 8:00 14:40 Một phần thôn Hạ Lang (TBA Chợ Quảng Phú)

18/08/2025 7:45 16:45 Thôn Sơn Tùng, thôn Đồng Lâm (TBA Đông Vinh 2)

2. Xã Quảng Điền:

16/08/2025 7:45 16:45 Một phần Thôn Phò Nam A, thôn Tân Xuân Lai (Nhánh A TBA Phò Nam)

3. Xã Bình Điền:

16/08/2025 7:30 14:00 - Một phầm xã Bình Điền: Trại giam Bình Điền (TBA Xay đá Trại giam Bình Điền); Công ty TNHH chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh (TBA Đá Núi Voi, TBA Đá Núi Voi T2); Trại giam Bình Điền (TBA K3 Bình Điền); Trại Giam Bình Điền - Cục C10 - Bộ Công An (TBA K3 Trại Giam T2, TBA K2 Trại Giam T2)

19/08/2025 8:00 14:00 - Một phần xã Bình Điền: Các TBA Bình Thành 2, Định cư Bình Thành, Bình Thành 1, 3, 4, 5, 6,7; TBA Cấp Nước Bình Thành; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (TBA Lặp Quang Bình Thành)

4. Xã A Lưới 1:

8/13/2025 8:00 10:00 Một phần xã A Lưới 1 (TBA A Năm 2)

5. Xã A Lưới 5: