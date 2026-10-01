Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 15/10/2026 đến ngày 21/10/2026

TT Thời gian tạm ngừng

cung cấp điện Khu vực mất điện Xã/phường

Ngày Từ lúc Đến lúc

ĐL Bắc Sông Hương

1 T5, 15/10/2026 8:00 16:40 Nhánh B TBA Nguyễn Chí Thanh 6: Đường Nguyễn Chí Thanh (từ số nhà 93 đến số nhà 111); Kiệt 111 Nguyễn Chí Thanh. Phường Phú Xuân

2 T6, 16/10/2026 7:30 11:30 - TBA Trần Hưng Đạo 2: Trường Tiểu học Phú Hòa, Ngân hàng TMCP Á Châu (01 Trần Hưng Đạo), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Thừa Thiên Huế (49 Trần hưng Đạo);

- Đường Trần Hưng Đạo (từ Nhà văn hóa Thành phố đến cửa Ngăn), Đinh Tiên Hoàng (từ cửa Thượng Tứ đến đường Trần Hưng Đạo), Trần Huy Liệu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến cửa Ngăn), Khu vực bến xe Nguyễn Hoàng;

- Trung Tâm Dịch vụ Sự nghiệp công phường Phú Xuân, Trung tâm Giao lưu Việt - Nhật TP Huế (TBA Rạp Hưng Đạo). Phường Phú Xuân

9:40 11:30 Nhánh A TBA Trần Hưng Đạo 1: Đường Trần Hưng Đạo (từ số nhà 67 đến số nhà 189). Phường Phú Xuân

3 T7, 17/10/2026 7:00 17:30 - Bệnh viện Da liễu TP Huế, Bệnh viện Phổi TP Huế, CTCP Vật tư Nông nghiệp TT Huế (TBA TTPC Bệnh Xã Hội);

- TBA Thống Nhất 6: Đường Tản Đà (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Văn Linh), Tổ 7 KV3.

- TBA Tái Định Cư Hương Sơ: BQL Chợ Hương Sơ -58 Tản Đà; Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ, Dãy: H1, H3, H5, G3, G5 Khu TĐC Hương Sơ.

- TBA Tái Định Cư Hương Sơ 2 (vạn đò): Đường Nguyễn Bá Học, Tổ: 6, 7 KV3; Dãy: H3, H5, H6 Khu TĐC Hương Sơ;

- TBA Thống Nhất 7: Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ: 5, 6, 7, 8; Xóm 3, Lệ Khê;

- TBA Trần Quý Khoáng: Kiệt 121 Trần Quý Khoáng;

- TBA Thống Nhất 3: Xóm 1; Xóm 2; Trần Quý Khoáng . Phường Hương An

4 T2, 19/10/2026 7:30 11:40 - TBA Lê Thánh Tôn 1: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố Đô Huế; Đường Đinh Công Tráng (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Thánh Tôn), Lê Thánh Tôn (từ đường Hàn Thuyên đến đường Đinh Công Tráng), Đinh Tiên Hoàng (từ đường Đinh Công Tráng đến đường Nguyễn Chí Diểu), Hàn Thuyên (từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Đoàn Thị Điểm) - (TBA Lê Thánh Tôn 1). Phường Phú Xuân

5 T3, 20/10/2026 7:30 9:20 - TBA Nguyễn Cư Trinh 2;

- TBA Nguyễn Cư Trinh: Đường Thạch Hãn (từ đường Tôn Thất Thiệp đến Trần Nguyên Đán), Trần Nguyên Đán (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Yết Kiêu), Nguyễn Cư Trinh (từ Triệu Quang Phục đến Ngô Thời Nhậm), Yết Kiêu (từ Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Cư Trinh) Phường Phú Xuân

9:30 11:30 - Nhánh A TBA KQH Đại Học: Đường Trần Văn Kỷ (từ số nhà 17 đến đường Lê Đại Hành), Kiệt 24 La Sơn Phu Tử;

- Nhánh C TBA Sân Bay Tây Lộc 1: Đường La Sơn Phu Tử (từ số nhà 13, 18 đến đường Lê Đại Hành). Phường Phú Xuân

14:00 15:00 Công ty TNHH TMDV Huế Cổ (TBA Huế Cổ) Phường Kim Long

14:00 16:00 - TBA Lý Thái tổ 2: Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 238 đến số nhà 294 và từ số nhà 181 đến số nhà 229);

- TBA Tây An 3: Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung - CN Tổng Công ty Điện lực miền Trung (254 Lý Thái Tổ), Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 232 đến số nhà 254 và từ số nhà 161 đến số nhà 175). Phường Hương An

6 T4, 21/10/2026 7:00 17:30 - Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung (TBA Trung tâm Pháp Y);

- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Mai Lượng);

- HTX NN Thống Nhất (TBA Bơm Ruộng Lườn). Phường Hương An

ĐL Nam Sông Hương

1 T5, 15/10/2026 6:00 10:00 - Các TBA QH Thủy Xuân, TBA Thủy Xuân 1, 7, 10, Chân Đồi, Tự Đức:

Đường Sử Hy Nhan, Đường Lê Ngô Cát (từ số 54 đến số 90), Đường Hoàng Tăng Bí, Bùi Viện, Phạn Phú Thứ, Khúc Hạo;

- Phân Hiệu Trường Trung Cấp Công Nghệ - Du Lịch Số 10 Tại TP Huế Trường TC nghế Số 10 (TBA Trường Trung cấp công nghệ số 10). Phường Thủy Xuân

2 T6, 16/10/2026 6:00 8:00 TBA Nguyễn Công Trứ: Đường Nguyễn Công Trứ (từ số nhà 35 đến số nhà 45). Phường Thuận Hóa

8:30 10:30 TBA Thọ Lộc 3: Đường Nguyễn Công Trứ (từ số nhà 22 đến số nhà 42). Phường Thuận Hóa

3 T7, 17/10/2026 6:30 10:30 - TBA Nguyễn Khuyến: Đường Nguyễn Khuyến từ số 24 đến số 54; Kiệt 48 Nguyễn Huệ

- Phòng Công Chứng Số 1 Thành Phố Huế (TBA Cung An Định) Phường Thuận Hóa

13:30 17:00 TBA Thanh Tịnh: Đường Thanh Tịnh. Phường Vỹ Dạ

4 CN, 18/10/2026 6:00 17:30 - TT QL & KT Hạ tầng TP Huế, Công ty Điện lực Huế - CN Tổng công ty Điện lực miền Trung (TBA Thủy Dương - Thuận An 3 [AD530332]); Phường Thanh Thủy

6:00 17:30 - CTCP QLVH Xử Lý Nước Thải VN (TBA Nhà máy Xử lý nước Thải T1, T2);

- TBA Thủy Vân 4. Phường Vỹ Dạ

6:00 17:30 - TBA Vân Thê Đập 2: Đường Tôn Thất Cảnh (từ số nhà 66 đến số nhà 106);

- TBA Vân Thê Đập 3: Khu TĐC 08 Khu An Vân Dương Phường An Cựu

5 T3, 20/10/2026 7:30 11:00 TBA An Đông 1: Kiệt 01 Hoàng Quốc Việt Phường An Cựu

13:30 17:00 TBA Phan Chu Trinh 6: Đường Phan Chu Trinh (từ số 248 đến 306). Phường An Cựu

ĐL Phong Điền

1 T5, 15/10/2026 7:30 15:30 - Các TBA: Đông Thái, Đông Thái 3, Định cư Mỏ đá Đồng Lâm, Phước Thọ

- Công ty TNHH TM & XD Tấn Hoàng (TBA TM&XD Tấn Hoàng);

- CTCP PT Trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Nút giao Cao tốc TL9B và TL11B). Phường Phong Điền

2 T6, 16/10/2026 8:10 15:50 - Các TBA Vĩnh Hòa 1, 2, Hòa Viện, Nhánh A TBA Phong Bình 2;

- HTX Nông nghiệp Vĩnh An (TBA Bơm Vĩnh An). Phường Phong Dinh

3 T7, 17/10/2026 7:00 17:00 - Các TBA Thượng An 3, 6, Bơm Tăng Áp Đồng Lâm, Bệnh Viện Đa khoa Phong An 1;

- Công ty TNHH Chế biến gỗ XK Phúc Thịnh (TBA Phúc Thịnh);

- CTCP PT Trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Trạm sạc Vinfast - CHXD Petrolimex 20);

- Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế Cơ sở 2 (TBA Bệnh viện Phong An 2). Phường Phong Thái

4 T2, 19/10/2026 7:30 15:30 - Các TBA Vân Trinh 1, 2, 3, Siêu Quần;

- HTX NN Lương Mai, HTX NN Siêu Quần (TBA Bơm Siêu Quần);

- HTX SXKD DVNN Vân Trình (TBA Bơm Cống Trào [CD830223], TBA Bơm Vân Trình [CD530137]);

- HTX Nông nghiệp Vĩnh An (TBA Bơm Vân Trình). Phường Phong Dinh

5 T3, 20/10/2026 7:30 10:30 TBA Nam Sơn 3. Phường Phong Thái

6 T4, 21/10/2026 7:30 15:30 - TBA Đồng Lâm 5, Đội 6 Đồng Lâm;

- Công ty TNHH Quý Hưng (TBA Quý Hưng); Phường Phong Thái

7:30 15:30 - TBA Khu Tái Định Cư Đồng Lâm;

- Ban chỉ huy Quân sự Phường Phong Điền (TBA Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền). Phường Phong Điền

ĐL Hương Thủy

1 T5, 15/10/2026 6:30 17:30 CTCP Đầu tư và Phát triển INDEL (TBA Cây Xăng XanhPon); DNTN Nhựa Thế Phương (TBA Nhựa Thế Phương); CN II CTCP Thuốc sát trùng VN (TBA CTCP Thuốc sát trùng VN) Phường Thanh Thủy

6:30 17:30 Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Thành Phát (TBA Thành Phát) Phường Hương Thủy

6:30 17:30 Kho K890 cục Quân khí (TBA Nhà Công Vụ Kho 890) Phường Phú Bài

2 T2, 19/10/2026 7:30 10:30 TT QLKT Hạ tầng TP Huế, HTX NN Thủy Phương, Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế (TBA Đèn Đường Thủy Phương 2) Phường Thanh Thủy

10:30 14:00 Công ty TNHH XD VT Minh Nhật (TBA Minh Nhật) Phường Thanh Thủy

14:00 17:00 CTCP Vinh Phát (TBA Vinh Phát T2) Phường Thanh Thủy

3 T4, 21/10/2026 7:30 14:30 CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Vang) Xã Hưng Lộc

7:30 14:30 - TBA Cây Sen 2;

- Công ty TNHH MTV ĐT & PT Hạ tầng KCN (TBA Chữa cháy KCN Phú Bài, TBA Xử lý nước Thải 2). Phường Phú Bài

7:30 17:30 CTCP Năng lượng sinh học Huế (TBA Nhà Máy MDF Ý Mỹ) Phường Phú Bài

ĐL Quảng Điền

1 T5, 15/10/2026 8:00 9:15 TBA Thanh Hà: TDP Thanh Hà Phường Hóa Châu

2 T6, 16/10/2026 7:45 11:30 Nhánh A TBA Quảng Thái 6: Thôn Tây Hoàng Xã Đan Điền

3 T4, 21/10/2026 7:45 15:15 - Các TBA Quảng Thái 6, Hải Dương 2, 3, 4, 5, Định Cư Hải Dương;

- CTCP XD Tân Nam (TBA Thi công Cầu Hải Dương);

Các TDP Thai Dương Thượng Đông, Thai Dương Hạ Bắc, Thai Dương Hạ Trung.

- CTCP Đường bộ I TT Huế, CTCP ĐT Việt Anh (TBA Chiếu sáng Cầu Ca Cút). Phường Thuận An

ĐL Phú Vang

1 T5, 15/10/2026 8:00 13:00 Các TBA Vinh An 6, 10, 12, 16, Thiên Phú An 1, 2, Nuôi Tôm Vinh An 1: KV nuôi tôm Thôn Hà Úc, Thôn Hà Úc Xã Phú Vinh

2 T6, 16/10/2026 8:00 15:30 - Các TBA Vinh Thanh 1, 2, 3, 4, 8, 9, Vinh An 1, Vinh Thanh 10, 12, 13, Nuôi Tôm Vinh Thanh: các Thôn Vinh Thanh Bắc, Thôn Vinh Thanh Nam, Thôn Vinh Thanh Đông

- CN CTCP Đầu tư Vinh Thanh - SBH GESTVIET (TBA H.A.B PARK VINH THANH) Xã Phú Vinh

3 T7, 17/10/2026 6:00 17:30 TBA Phú Tân 2: TDP Diên Trường, TDP Tân Dương Phường Thuận An

8:00 15:30 - Các TBA Phú Tân 2, 3, 4;

- CTCP Đầu tư Phú Mỹ Thượng (TBA Phú Mỹ Thượng T1, T2);

- HTX NN Phú Mỹ 1 (TBA Bơm Phú Mỹ 6);

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An (TBA Đồn Biên phòng Cảng Thuận An);

- BQLDA ĐT XD & PT Đô thị TP Huế (TBA Chiếu sáng 3 (Chợ Mai - Tân Mỹ);

- CTCP Đồng Bằng E&C(TBA Phú Mỹ Thượng 2). Phường Mỹ Thượng

4 T2, 19/10/2026 6:00 17:30 - Các TBA Thuận An 4, Thôn Tân Mỹ, Phú Tân 1, Tân Mỹ 5, TĐC B5 Thuận An: TDP Tân Mỹ, TDP Tân An, TDP Tân Dương;

- CTCP ĐT & XD nền móng Phú Sỹ (TBA Thi công TĐC B5). Phường Thuận An

8:00 14:30 TBA Vinh Xuân 9, TBA Vinh Thanh 7: Thôn Xuân Thiên, Thôn Vinh Thanh Bắc Xã Phú Vinh

5 T3, 20/10/2026 8:00 16:00 - Các TBA Lôc Sơn,, Lộc Sơn 2, Định Cư Phú Xuân: Thôn Đại Lộc

- HTX NN Lộc Sơn, Trần Thanh Huế (TBA Bơm Vân Giang);

- HKD Tống Quốc Huy Home (TBA HKD Tống Quốc Huy). Xã Phú Hồ

6 T4, 21/10/2026 7:30 16:00 - Các TBA Dưỡng Mong A, Dưỡng Mong B, Vinh Thái 2: Thôn Dưỡng Mong

- Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi TP Huế (TBA Bơm Dưỡng Mong);

- HTX NN Phú Gia (TBA Bơm Dưỡng Mong B);

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Năng lượng xanh (TBA TĐC Phú Gia). Xã Phú Vang

7:45 15:15 - TBA Vân An 4: TDP Vân Quật Đông;

- TT QLKT Hạ tầng TP Huế (TBA Chiếu Sáng 2 (QL49B Hương Phong)). Phường Hoá Châu

ĐL A Lưới

1 T5, 15/10/2026 7:30 17:30 - Các TBA Chí Lanh, A Tin 1, A Tin 2: Thôn A Đớt:

- Các TBA La Tưng 1, La Tưng 2, Brit, Chí Hòa, Chí Hòa 2: Thôn Ka Vin

- Bộ chỉ huy quân sự TP Huế (TBA Chốt dân quân Lâm Đớt - [ED530152]);

- Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (TBA ĐBP Cửa khẩu A Đớt - [ED510098];

- Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt - Trạm liên ngành (TBA Cửa khẩu S10 - [ED510097]). Xã A Lưới 4

2 T2, 19/10/2026 7:30 12:30 TBA Hồng Quảng 2: Một phần thôn Hồng Quảng Xã A Lưới 2

13:30 17:00 TBA Hồng Thượng 1: Một phần thôn Phú Vinh, một phần thôn Bốt Đỏ Xã A Lưới 3

ĐL Phú Lộc

1 T5, 15/10/2026 7:00 17:00 - Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi TP Huế (TBA Thủy Yên 1, 3)

- CTCP Cấp nước Huế (TBA Thủy Yên 1);

- HTX TMTH Điện nước Lộc Thủy (TBA Lộc Thủy 5). Xã Chân Mây - Lăng Cô

2 T6, 16/10/2026 7:30 14:00 - Các TBA Hầm Phú Gia 1, Phú Gia, Phú Gia 2,

- Công ty Truyền Tải điện 2 - CN Tổng công ty Truyền Tải điện Quốc gia, Công ty Điện lực Huế - CN Tổng công ty Điện lực miền Trung (TBA Truyền Tải Lăng Cô);

- CTCP ĐTHT Giao thông Đèo Cả (Các TBA Chiếu sáng Phú Gia 1, Hầm Phú Gia, Chiếu Sáng Phú Gia 2);

- CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (TBA XLNT Lăng Cô);

- HKD Quán cà fe ăn trưa Lagoon, Lê Sữu, HKD Lê Hợi(TBA The Lagoon);

- Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty TNHH XD & ĐT Hải Nam, Trần Đình Phước, Viễn thông Huế - CN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN, TT DV Sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô (TBA BTS Phú Gia);

- Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Huế (TBA NMG Phú Gia T1, T3);

- CN CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô (TBA Mỏ đá Tam Lộc);

- Công ty TNHH Toàn Tâm (TBA Mỏ đá Phú Gia);

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P & H (TBA Mỏ đá Phú Gia 2);

- BQL DA ĐT XD Khu vực Khu kinh tế, CN (TBA CS T1 Chân Mây);

- CTCP PT Trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Lộc Tiến).

Thôn Phú Sơn, Thôn Lập An Xã Chân Mây - Lăng Cô

3 T4, 21/10/2026 7:30 13:30 - CTCP VL XD Lộc Điền (TBA Mỏ đá Lộc Điền);

- Công ty TNHH MTV DV XD Long Phụng (TBA Mỏ đá Lộc Điền 2);

- CTCP Điện lực Phú Lộc (các TBA KTĐ Đá Bạc, Lương Điền Đông, Bát Sơn);

- CTCP Khai thác Đá TT Huế (TBA Xay đá Phú Lộc);

- CTCP ĐT Vạn Xuân - Huế (TBA MĐ Gabro T1, T2);

Thôn Bạch Thạch, Thôn Lương Điền Xã Lộc An

ĐL Hương Trà

1 CN, 18/10/2026 7:30 15:00 - Các TBA Lê Hoàn, Tứ Hạ T1, Phú Ốc 3, 5, Lai Thành 1, 2, 3: các TDP 1, 5, 7, 8, 9, Lai Thành 1, Lai Thành 2;

- CTCP Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Tứ Hạ), Trung tâm Y tế Hương Trà (TBA Y Tế Hương Trà) Phường Hương Trà

7:30 15:00 - Các TBA Hồng Lĩnh, Hương Trà, T3 Tứ Hạ: TDP5, TDP 6, TDP 8, TDP 9, TDP 10, KV10

- CTCP Sản xuất và TM Phương Hải Phát, CTCP VL & XD Tâm An TP Huế (TBA Vôi Thủy);

- CTCP TM & SX Nến Thái Bình, Công ty TNHH Đại Hiệp (TBA Xay Đá 3-2);

- Công ty TNHH ĐTXD Nam Điền, CTCP Vận tải Hùng Đạt (TBA Nam Điền);

- CTCP Bê Tông và XD TT Huế (TBA Ống cống Bê Tông);

- Công ty TNHH Nhất Long AC, Công ty TNHH May Mặc ST Global, CTCP Phương Minh, CTCP - Đường Sắt Bình Trị Thiên (TBA Công ty Phương Minh);

- CTCP May Nhật Hà, Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Da Giày Tứ Hạ);

- Công ty TNHH MTV Quang Quân (TBA Bao Bì Quang Quân);

- CTCP Bê tông TM&DV TT Huế (TBA Bê tông Thương Phẩm 2);

- Công ty TNHH MTV Long Tường (TBA Gạch BLOCK);

- Công ty TNHH Coxano - Trường Sơn (TBA Coxano T1, TBA Coxano T2);

- Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung (TBA Quế Lâm miền Trung);

- TCP XD & PT HTC (TBA Tà Vẹt HTC);

- CTCP Bất động sản Gold Center (TBA Nhà máy Giấy Tứ Hạ);

- CTCP Bao Bì Phú Việt (TBA Bao Bì Phú Việt);

- CTCP Phước Hiệp Thành, CTCP Công Nghệ Xây Dựng Tập Đoàn Vạn Thịnh (TBA Phước Hiệp Thành);

- Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Misa (TBA Solar Misa);

- Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà (TBA Vinatex Hương Trà);

- Công ty TNHH Scavi Huế 4 (TBA Scavi Hương Trà);

- CTCP TM & SX Nhang Thái Hưng (TBA Nhang xuất khẩu);

- Công ty TNHH OXY Tứ Hạ (TBA Ôxy Tứ Hạ). Phường Hương Trà

2 T3, 20/10/2026 6:30 15:00 HTX Nông nghiệp Tây Toàn (TBA Bơm Tây Toàn) Phường Kim Trà

3 T4, 21/10/2026 8:30 11:30 - Nhánh A TBA Hương Hồ 5: TDP Chầm;

- Công ty TNHH MTV KT CT Thủy Lợi tp Huế (TBA Khe ngang T1) Phường Kim Long

ĐL Nam Đông