Thứ Ba, 15/09/2026 14:37 (GMT+7)
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thông báo mời chào giá “Sửa chữa xe cứu hỏa Ziegler”
HNN.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Sửa chữa xe cứu hỏa Ziegler”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá
- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 15/9/2026 đến trước 10h00 ngày 18/9/2026.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
* Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.
- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 0906 456 800
3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:
https://acv.vn/vi/hui