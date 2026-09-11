Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 17/9/2026 đến ngày 23/9/2026

Thời gian tạm ngừng

cung cấp điện Khu vực mất điện Xã/phường

Ngày Từ lúc Đến lúc

ĐL Bắc SH

T5, 17/09/2026 6:00 15:50 - TBA Thống Nhất 2: Tổ: 3, 5, 7, 8, 9, 10 thuộc KV3, KV 4;

- TBA Thống Nhất 4: Tổ 9 - KV4, KQH Bắc Hương Sơ, đường Bao Mỹ, Bao Mỹ 1, 2, 4, 5, 6 7, 9. Phường Hương An

7:20 14:30 - TBA Thống Nhất 2: Tổ: 3, 5, 7, 8, 9, 10 thuộc KV3, KV 4;

- TBA Thống Nhất 4: Tổ 9 - KV4, KQH Bắc Hương Sơ, đường Bao Mỹ, Bao Mỹ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9;

- TBA Mỹ Lại: Tổ 9, 10 Khu vực 4, Thôn Mỹ Lại. Phường Hương An

T6, 18/09/2026 7:20 9:20 TBA Tây An 2: Đường Lý Thái Tổ (từ số 232 đến đường Nguyễn Văn Linh và từ số 107 đến số 175); Kiệt: 162, 218 Lý Thái Tổ, KQH Hương An. Phường Hương An

9:30 11:30 TBA An Hòa 4: Đường Lý Nam Đế (từ Cầu An Hòa đến số nhà đường Vạn Xuân), Kiệt: 1, 3, 26, 40 Lý Nam Đế, Tổ 12, 13 KV5 Phường Hương An

13:30 15:20 TBA Tô Hiến Thành: Công ty TNHH Medic số 52 Chi Lăng; Đường Tô Hiến Thành (từ đường Diệu Đế đến đường Chi Lăng), Chi Lăng (từ số 85 đến số 143 và từ số 74 đến số 124). Phường Phú Xuân

15:30 17:20 TBA Kẻ Vạn 3: Đường Nguyễn Phúc Lan (từ số 13 đến số 61); Kiệt: 11, 14, 27, 35 Nguyễn Phúc Lan; Kiệt 81 Nguyễn Phúc Thái. Phường Kim Long

T7, 19/09/2026 6:00 7:40 - TBA Đặng Thái Thân: Trường THCS Trần Cao Vân số 121 Lê Huân;

- Đường Đặng Thái Thân (từ số 48 đến số 150), Lê Huân (từ đường Thạch Hãn đến đường Ngô Thời Nhậm), Yết Kiêu (từ số 80 đến Lê Huân). Phường Phú Xuân

7:50 9:40 TBA Kim Long 5: Bệnh viện Tâm thần Huế số 39 Phạm Thị Liên; Đường Phạm Thị Liên (từ số nhà 35 đến số nhà 55 và từ số nhà 52 đến số nhà 100); Kiệt: 35, 50 Phạm Thị Liên. Phường Kim Long

9:50 11:40 - TBA An Ninh Hạ 4: Trường Tiểu Học Hương Long số 59 Lý Nam Đế;

- Đường Lý Nam Đế (từ số 57 đến số 71 và từ số 210 đến số 230); Kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ. Phường Hương An

CN, 20/09/2026 7:00 17:00 - TBA Lý Thái Tổ 1:CTCP Bến Xe Huế số 132 Lý Thái Tổ; Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 162 đến đường Nguyễn Văn Linh);

- TBA Lý Thái Tổ 3: Đường Lý Thái Tổ (từ số 62 đến số 132 và từ số 01 đến số 105 Nguyễn Văn Linh); Kiệt 100, 122 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đăng Đệ, Tổ 5 KV2 phường An Hòa (cũ), Kiệt 100, 110 Lý Thái Tổ;

- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Bến xe phía Bắc, TBA Vinfast Bến xe phía Bắc 2 - [BD530151], [BD530176]). Phường Hương An

ĐL Nam SH

T5, 17/09/2026 5:30 6:30 TBA Hàn Mặc Tử 2: Đường Hàn Mặc Tử (từ số nhà 91 đến 99); Đường Phạm Văn Đồng (từ số nhà 02 đến số 35) Phường Vỹ Dạ

6:45 8:00 Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (TBA Thi công cầu Vỹ Dạ) Phường Vỹ Dạ

8:45 9:45 TBA Trại giam Tinh - [AC530321]: Công An TP Huế (Trại tạm giam An Tây - Số 42 Thiên Thai) và Kiệt 49 Thiên Thai. Phường An Cựu

T6, 18/09/2026 13:30 15:30 CTCP PT Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN (Trạm sạc VINFAST Phường Đúc) Phường Thuận Hóa

T7, 19/09/2026 5:30 6:45 CTCP Tập đoàn Ân Nam (TBA Kinh doanh nhà Nguyễn Văn Cừ - [AD530259]) Phường Thuận Hóa

5:30 13:30 - TBA Chung cư An Vân Dương, TBA Chung cư An Vân Dương 2: Chung cư An Vân Dương (Aranya)

- Thống kê Thành phố Huế (TBA Cục Thống kê TT-HUẾ);

- Văn phòng HĐND và UBND phường Thuận Hóa (TBA Bảo hiểm Xã hội tỉnh TT-Huế - [AD530197]). Phường Thuận Hóa

7:30 9:00 Công ty Điện lực Huế - CN Tổng công ty Điện lực miền Trung: (Kho Ngự Bình và Hệ thống PCCC Kho Ngự Bình); Công ty DV Điện lực miền Trung - CN Tổng công ty Điện lực miền Trung, HKD Trần Quang (TBA Tự dụng Ngự Bình - [AD530304]) Phường An Cựu

9:30 10:45 TBA Núi Bân: Đường Hoàng Thị Loan (từ số 01 đến số 24) Phường An Cựu

13:15 17:30 Khu Ecogarden (Các TBA Cotana 1 - [AC530304], Cotana 3 - [AC530305],Cotana 5 - [AC530308], Cotana HB 7 (T1) - [AC530327], Cotana HB 7 (T2) - [AC530328]) Phường Vỹ Dạ

ĐL Phong Điền

T5, 17/09/2026 8:00 10:00 - Các TBA An Thôn, Phong Thu, Hưng Thái, Huỳnh Trúc;

- Công ty TNHH Trường An (TBA Trường An);

- CTCP Tập đoàn Trường Thịnh (TBA TC XL02). Phường Phong Điền

T7, 19/09/2026 7:00 17:00 Các TBA Bệnh Viện Đa khoa Phong An 1; Thượng An 3, 6; Bơm Tăng Áp Đồng Lâm;

- Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế Cơ sở 2(TBA Bệnh Viện Phong An 2);

- Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh (TBA Phúc Thịnh). Phường Phong Thái

7:00 17:00 Công ty TNHH KD TM&DV Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast (Trạm nghỉ dừng nhà hàng 27) - [CD830212]). Phường Phong Điền

T3, 22/09/2026 7:30 9:30 - Các TBA An Thôn, Phong Thu, Hưng Thái, Huỳnh Trúc;

- Công ty TNHH Trường An (TBA Trường An);

- CTCP Tập đoàn Trường Thịnh (TBA TC XL02). Phường Phong Điền

7:30 15:30 Các TBA Bắc Hiền 1, 2, 3, 5. Phường Phong Thái

ĐL Hương Thủy

T5, 17/09/2026 7:00 17:00 - CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Phước Trạch, An Lại, Nam Phổ Cần;

- CTCP SX VL Xây dựng Lộc An (TBA Gạch Lộc An T1, T2 ) Xã Lộc An

T6, 18/09/2026 7:30 10:30 CTCP Frit Huế (TBA Frit (PE-DOIT VN) Phường Phú Bài

10:30 14:00 CTCP KCN Gilimex (TBA Hạ tầng KCN Gilimex A ) Phường Phú Bài

14:00 17:00 Công ty TNHH SX TM DV Mạnh Cường, HKD Nguyễn Mạnh Hưng (TBA SX-TM-DVMạnh Cường) Phường Phú Bài

CN, 20/09/2026 7:00 17:30 Công ty TNHH MSV (TBA May mặc TOKYO STYLE) Phường Phú Bài

T2, 21/09/2026 9:00 14:30 - TBA Cây Sen;

- CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Vang);

- Công ty TNHH MTV ĐT & PT HT Khu Công Nghiệp (TBA Chữa cháy KCN Phú Bài, TBA Xử lý Nước Thải). Xã Hưng Lộc

T3, 22/09/2026 7:30 11:30 CTCP Thiên An (TBA Sân GOLF Huế) Phường Thanh Thủy

T4, 23/09/2026 7:30 11:30 TBA Thủy Dương 4: Đường Phùng Quán, Tổ 9A Phường Thanh Thủy

ĐL Quảng Điền

T6, 18/09/2026 7:30 16:30 - HTX SX, KDDV Nông Nghiệp Thống Nhất (TBA Bơm Ô Thất Tộc - [HD530256]);

- Công ty TNHH MTV KT Thủy Lợi TP Huế (TBA Bơm Tây Hưng - [HD530163], TBA Bơm Tam Giang [HD530184]);

- HTX SX, KDDV Nông nghiệp Tam Giang (TBA Bơm Ô Biền - [HD530183], TBA Bơm Tam Giang [HD530184]);

- Các TBA CC: Quảng Thái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Thôn Trung Kiều, Thôn Nam Giảng, Thôn Đông Hồ, Thôn Lai Hà, Thôn Trung Làng, Thôn Tây Hoàng, Thôn Trung Kiều. Xã Đan Điền

T6, 18/09/2026 7:45 15:15 - Các TBA Thái Dương Thượng, Hải Dương 2, 3, 4, 5, Định Cư Hải Dương: TDP Thai Dương Thượng Đông, TDP Thai Dương Hạ Bắc, Thai Dương Hạ Trung;

- CTCP Xây dựng Tân Nam (TBA Thi công Cầu Hải Dương);

- CTCP đường bộ I Thừa Thiên Huế;CTCP ĐT Việt Anh (TBA Chiếu sáng Cầu Ka Cút) Phường Thuận An

T7, 19/09/2026 6:30 17:00 Các TBA Trung Tâm Y Tế Quảng Điền, Uất Mậu, Uất Mậu 2, Điện lực Quảng Điền, Quảng Điền 1: Thôn Thủ Lễ Nam, Thôn Uất Mậu, Thôn Vân Căn, Thôn Khuôn Phò Nam Xã Quảng Điền

6:30 17:00 Các TBA Đông Vinh 2, 3, 4, 5, 7, 8: Thôn Phổ Lại, Thôn Đông Lâm, Thôn Lai Trung, Thôn Sơn Tùng, Xã Đan Điền

T3, 22/09/2026 8:00 14:00 TBA Đông Xuyên, TBA La Vân Hạ: Thôn Đông Xuyên, Thôn La Vân Hạ Xã Quảng Điền

8:00 14:00 TBA Phú Lương A: TDP Phú Lương A Phường Hóa Châu

ĐL Phú Vang

T5, 17/09/2026 6:00 16:00 TBA Định Cư Thuận An: TDP Hải Bình, TDP An Hải Phường Thuận An

T6, 18/09/2026 7:00 17:00 TBA Bơm Phú Thượng 2: TDP Chiếc Bi Phường Mỹ Thượng

7:30 15:00 - TBA Vinh Mỹ 5 : Thôn 3;

- Các TBA Nuôi Tôm Vinh Mỹ 1 T1, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 2 T1, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 2 T2, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 3 T1, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 3 T2 : KV nuôi tôm Vinh Mỹ Xã Vinh Lộc

7:45 15:15 - Trạm Vân An 4 : TDP Vân Quật Đông;

- TT QL và KT Hạ tầng TP Huế (TBA Chiếu Sáng 2 (QL49B Hương Phong)) Phường Hóa Châu

16:00 17:30 CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vìnfast CHXD34 (KHĐT)) Xã Phú Vinh

T2, 21/09/2026 7:00 14:00 TBA Thuận An 9: TDP Hải Bình, TDP Hải Tiến Phường Thuận An

T4, 23/09/2026 6:00 16:30 - Các TBA Trường Lưu, Đức Thái, Thanh Lam 3;

- HTX NN Phú Gia (TBA Bơm Diên Tụ);

- HTX NN KD DV Tổng hợp Phú Đa 1 (TBA Bơm Phú Đa 4);

- HTX NN Phú Đa II (các TBA Bơm Phú Đa 2, 4; Bơm Đầm Quang 2);

Các Thôn Đức Lam Trung, Thôn Diêm Tụ, Thôn Trường Lưu, Thôn Đức Thái, Thôn Thanh Lam Xã Phú Vang

ĐL A Lưới

T6, 18/09/2026 7:30 17:30 - Các TBA Ka Leng, A Bung (Quảng Nhâm), Nhâm1, 2, A Hưa (Quảng Nhâm), A Bả (Quảng Nhâm): Một phần thôn Hồng Quảng, Thôn Nhâm, Thôn A Bả

- CTCP Thủy điện miền Trung (TBA T4 TĐ A LƯỚI - [ED530114]);

- Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 304 - [ED510093], TBA DBP Nhâm - [ED530097]);

- HTX Hợp Lực (TBA Cafe A Lưới - [ED510096]);

- Ban Chỉ huy quân sự xã A Lưới 2 (TBA Chốt Dân Quân Nhâm - [ED510094]);

- Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (TBA DBP Nhâm - [ED530097]). Xã A Lưới 2

7:30 17:30 - TBA UBND xã Hồng Thái: Một phần thôn Thái Sơn;

- Các TBA UBND xã Hồng Thái, TBA Tu Vây, TBA A La, TBA B Rách, TBA Bơm Điền Sơn: Thôn Hồng Thái Xã A Lưới 3

ĐL Phú Lộc

T5, 17/09/2026 7:00 17:00 - Các TBA Lộc Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, Chăn Nuôi Lộc Điền, Đập truồi 1, 2;

- CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Truồi, TBA Chăn Nuôi Lộc Hòa);

- Chùa thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã (TBA Thiền Viện Trúc Lâm);

- CTCP Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Lộc An);

Các Thôn Hưng Bình, Lộc Hòa, An Hòa. Xã Lộc An

T6, 18/09/2026 8:45 10:45 CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Lộc Trì) Xã Phú Lộc

T3, 22/09/2026 7:30 9:00 TBA Vinh Giang 5: Thôn Trường Xuân Xã Vinh Lộc

9:00 10:30 TBA Vinh Giang 7: Thôn Trường Xuân Xã Vinh Lộc

10:30 12:00 TBA Vinh Hiền 7: Thôn Hiền Vân Xã Vinh Lộc

14:00 15:30 TBA Vinh Hải 1: Thôn Mỹ Cảnh Xã Vinh Lộc

15:30 17:00 TBA Vinh Hải 3: Thôn Mỹ Thạnh Xã Vinh Lộc

T4, 23/09/2026 6:30 7:30 CTCP Kim Long Motor Huế (Các TBA Kim Long Motors, Kim Long Motors 2, Kim Long Motors 3, Kim Long Motors 4 T1, Kim Long Motors 4 T2 - [GD530400]) Xã Chân Mây - Lăng Cô

9:00 10:00 Công ty TNHH Laguna (VN) - (TBA VP Laguna - [GD530091]) Xã Chân Mây - Lăng Cô

ĐL Hương Trà

CN, 20/09/2026 7:00 17:00 TBA Quê Chữ 4: TDP Quê Chữ 2, TDP Quê Chữ Phường Kim Trà

7:00 17:00 - TBA Đăng Kiểm Hương Trà: TDP Giáp Nhất, phường Hương Trà;

- Công ty TNHH Scavi Huế 4 (TBA Scavi Tứ Hạ); Công ty TNHH Thiết bị điện Sanyou Việt Nam (TBA Sanyou); Công ty TNHH Sản phẩm Y Tế SANMU (TBA SANMU), Trung đoàn Bộ binh 28 (TBA Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Hương Trà); CTCP ESPACE BUSINESS HUẾ (TBA Siêu Thị Go Hương Trà); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Ôtô Trường Hải); Cơ sở nước đá Trương Hoa (TBA Trương Hoa); CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Bãi đổ xe Trương Xà); Công ty TNHH Quốc tế Triệu Phú (TBA CTCP Triệu Phú); Công ty TNHH Điện tử CII VN (TBA Thiết bị điện Thượng Hải CI); Công ty TNHH Gold Tree Food VN (TBA Gold Tree Food); Công ty TNHH Jointwell VN (TBA Jointwell T1, T2); Công ty TNHH ĐT TM DV Phúc Trạch (TBA TH CLOTHING); Công ty TNHH Texway Việt Nam (TBA Texway Việt Nam); Công ty TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA, CTCP ĐT Tân Năng (TBA SINH DƯỢC PHẨM HERA-T2 - [TD530246]) Phường Hương Trà

7:00 17:00 Các TBA Cổ Bưu 1, Cổ Bưu 2, Định cư Hương An, Tây An 5: TDP Cổ Bưu, TDP Thanh Chữ, KQH Hương An, TDP Triều Sơn Tây. Phường Hương An

8:00 13:00 Trại giam Bình Điền (TBA K3 Trại Giam);

Trại Giam Bình Điền - Cục C10 - Bộ Công An (TBA K3 Trại Giam T2, K2 Trại Giam T2). Xã Bình Điền

T3, 22/09/2026 7:30 14:30 - Các TBA Đông Xuân 2, Đông Xuân 6, Đông Xuân 3: TDP Thanh Lương 2, Thanh Lương 4, Đông Xuân, Đông Xuân 3, TDP Giáp Trung;

- UBND phường Kim Trà (TBA Rau Màu Kim Trà). Phường Kim Trà