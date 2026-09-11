Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 17/9/2026 đến ngày 23/9/2026

|
|
Thời gian tạm ngừng
cung cấp điện
|
Khu vực mất điện
|
Xã/phường
|
Ngày
|
Từ lúc
|
Đến lúc
|
ĐL Bắc SH
|
T5, 17/09/2026
|
6:00
|
15:50
|
- TBA Thống Nhất 2: Tổ: 3, 5, 7, 8, 9, 10 thuộc KV3, KV 4;
- TBA Thống Nhất 4: Tổ 9 - KV4, KQH Bắc Hương Sơ, đường Bao Mỹ, Bao Mỹ 1, 2, 4, 5, 6 7, 9.
|
Phường Hương An
|
7:20
|
14:30
|
- TBA Thống Nhất 2: Tổ: 3, 5, 7, 8, 9, 10 thuộc KV3, KV 4;
- TBA Thống Nhất 4: Tổ 9 - KV4, KQH Bắc Hương Sơ, đường Bao Mỹ, Bao Mỹ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9;
- TBA Mỹ Lại: Tổ 9, 10 Khu vực 4, Thôn Mỹ Lại.
|
Phường Hương An
|
T6, 18/09/2026
|
7:20
|
9:20
|
TBA Tây An 2: Đường Lý Thái Tổ (từ số 232 đến đường Nguyễn Văn Linh và từ số 107 đến số 175); Kiệt: 162, 218 Lý Thái Tổ, KQH Hương An.
|
Phường Hương An
|
9:30
|
11:30
|
TBA An Hòa 4: Đường Lý Nam Đế (từ Cầu An Hòa đến số nhà đường Vạn Xuân), Kiệt: 1, 3, 26, 40 Lý Nam Đế, Tổ 12, 13 KV5
|
Phường Hương An
|
13:30
|
15:20
|
TBA Tô Hiến Thành: Công ty TNHH Medic số 52 Chi Lăng; Đường Tô Hiến Thành (từ đường Diệu Đế đến đường Chi Lăng), Chi Lăng (từ số 85 đến số 143 và từ số 74 đến số 124).
|
Phường Phú Xuân
|
15:30
|
17:20
|
TBA Kẻ Vạn 3: Đường Nguyễn Phúc Lan (từ số 13 đến số 61); Kiệt: 11, 14, 27, 35 Nguyễn Phúc Lan; Kiệt 81 Nguyễn Phúc Thái.
|
Phường Kim Long
|
T7, 19/09/2026
|
6:00
|
7:40
|
- TBA Đặng Thái Thân: Trường THCS Trần Cao Vân số 121 Lê Huân;
- Đường Đặng Thái Thân (từ số 48 đến số 150), Lê Huân (từ đường Thạch Hãn đến đường Ngô Thời Nhậm), Yết Kiêu (từ số 80 đến Lê Huân).
|
Phường Phú Xuân
|
7:50
|
9:40
|
TBA Kim Long 5: Bệnh viện Tâm thần Huế số 39 Phạm Thị Liên; Đường Phạm Thị Liên (từ số nhà 35 đến số nhà 55 và từ số nhà 52 đến số nhà 100); Kiệt: 35, 50 Phạm Thị Liên.
|
Phường Kim Long
|
9:50
|
11:40
|
- TBA An Ninh Hạ 4: Trường Tiểu Học Hương Long số 59 Lý Nam Đế;
- Đường Lý Nam Đế (từ số 57 đến số 71 và từ số 210 đến số 230); Kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ.
|
Phường Hương An
|
CN, 20/09/2026
|
7:00
|
17:00
|
- TBA Lý Thái Tổ 1:CTCP Bến Xe Huế số 132 Lý Thái Tổ; Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 162 đến đường Nguyễn Văn Linh);
- TBA Lý Thái Tổ 3: Đường Lý Thái Tổ (từ số 62 đến số 132 và từ số 01 đến số 105 Nguyễn Văn Linh); Kiệt 100, 122 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đăng Đệ, Tổ 5 KV2 phường An Hòa (cũ), Kiệt 100, 110 Lý Thái Tổ;
- CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Bến xe phía Bắc, TBA Vinfast Bến xe phía Bắc 2 - [BD530151], [BD530176]).
|
Phường Hương An
|
ĐL Nam SH
|
T5, 17/09/2026
|
5:30
|
6:30
|
TBA Hàn Mặc Tử 2: Đường Hàn Mặc Tử (từ số nhà 91 đến 99); Đường Phạm Văn Đồng (từ số nhà 02 đến số 35)
|
Phường Vỹ Dạ
|
6:45
|
8:00
|
Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (TBA Thi công cầu Vỹ Dạ)
|
Phường Vỹ Dạ
|
8:45
|
9:45
|
TBA Trại giam Tinh - [AC530321]: Công An TP Huế (Trại tạm giam An Tây - Số 42 Thiên Thai) và Kiệt 49 Thiên Thai.
|
Phường An Cựu
|
T6, 18/09/2026
|
13:30
|
15:30
|
CTCP PT Trạm sạc Toàn cầu V-GREEN (Trạm sạc VINFAST Phường Đúc)
|
Phường Thuận Hóa
|
T7, 19/09/2026
|
5:30
|
6:45
|
CTCP Tập đoàn Ân Nam (TBA Kinh doanh nhà Nguyễn Văn Cừ - [AD530259])
|
Phường Thuận Hóa
|
5:30
|
13:30
|
- TBA Chung cư An Vân Dương, TBA Chung cư An Vân Dương 2: Chung cư An Vân Dương (Aranya)
- Thống kê Thành phố Huế (TBA Cục Thống kê TT-HUẾ);
- Văn phòng HĐND và UBND phường Thuận Hóa (TBA Bảo hiểm Xã hội tỉnh TT-Huế - [AD530197]).
|
Phường Thuận Hóa
|
7:30
|
9:00
|
Công ty Điện lực Huế - CN Tổng công ty Điện lực miền Trung: (Kho Ngự Bình và Hệ thống PCCC Kho Ngự Bình); Công ty DV Điện lực miền Trung - CN Tổng công ty Điện lực miền Trung, HKD Trần Quang (TBA Tự dụng Ngự Bình - [AD530304])
|
Phường An Cựu
|
9:30
|
10:45
|
TBA Núi Bân: Đường Hoàng Thị Loan (từ số 01 đến số 24)
|
Phường An Cựu
|
13:15
|
17:30
|
Khu Ecogarden (Các TBA Cotana 1 - [AC530304], Cotana 3 - [AC530305],Cotana 5 - [AC530308], Cotana HB 7 (T1) - [AC530327], Cotana HB 7 (T2) - [AC530328])
|
Phường Vỹ Dạ
|
ĐL Phong Điền
|
T5, 17/09/2026
|
8:00
|
10:00
|
- Các TBA An Thôn, Phong Thu, Hưng Thái, Huỳnh Trúc;
- Công ty TNHH Trường An (TBA Trường An);
- CTCP Tập đoàn Trường Thịnh (TBA TC XL02).
|
Phường Phong Điền
|
T7, 19/09/2026
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA Bệnh Viện Đa khoa Phong An 1; Thượng An 3, 6; Bơm Tăng Áp Đồng Lâm;
- Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế Cơ sở 2(TBA Bệnh Viện Phong An 2);
- Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh (TBA Phúc Thịnh).
|
Phường Phong Thái
|
7:00
|
17:00
|
Công ty TNHH KD TM&DV Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast (Trạm nghỉ dừng nhà hàng 27) - [CD830212]).
|
Phường Phong Điền
|
T3, 22/09/2026
|
7:30
|
9:30
|
- Các TBA An Thôn, Phong Thu, Hưng Thái, Huỳnh Trúc;
- Công ty TNHH Trường An (TBA Trường An);
- CTCP Tập đoàn Trường Thịnh (TBA TC XL02).
|
Phường Phong Điền
|
7:30
|
15:30
|
Các TBA Bắc Hiền 1, 2, 3, 5.
|
Phường Phong Thái
|
ĐL Hương Thủy
|
T5, 17/09/2026
|
7:00
|
17:00
|
- CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Phước Trạch, An Lại, Nam Phổ Cần;
- CTCP SX VL Xây dựng Lộc An (TBA Gạch Lộc An T1, T2 )
|
Xã Lộc An
|
T6, 18/09/2026
|
7:30
|
10:30
|
CTCP Frit Huế (TBA Frit (PE-DOIT VN)
|
Phường Phú Bài
|
10:30
|
14:00
|
CTCP KCN Gilimex (TBA Hạ tầng KCN Gilimex A )
|
Phường Phú Bài
|
14:00
|
17:00
|
Công ty TNHH SX TM DV Mạnh Cường, HKD Nguyễn Mạnh Hưng (TBA SX-TM-DVMạnh Cường)
|
Phường Phú Bài
|
CN, 20/09/2026
|
7:00
|
17:30
|
Công ty TNHH MSV (TBA May mặc TOKYO STYLE)
|
Phường Phú Bài
|
T2, 21/09/2026
|
9:00
|
14:30
|
- TBA Cây Sen;
- CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Vang);
- Công ty TNHH MTV ĐT & PT HT Khu Công Nghiệp (TBA Chữa cháy KCN Phú Bài, TBA Xử lý Nước Thải).
|
Xã Hưng Lộc
|
T3, 22/09/2026
|
7:30
|
11:30
|
CTCP Thiên An (TBA Sân GOLF Huế)
|
Phường Thanh Thủy
|
T4, 23/09/2026
|
7:30
|
11:30
|
TBA Thủy Dương 4: Đường Phùng Quán, Tổ 9A
|
Phường Thanh Thủy
|
ĐL Quảng Điền
|
T6, 18/09/2026
|
7:30
|
16:30
|
- HTX SX, KDDV Nông Nghiệp Thống Nhất (TBA Bơm Ô Thất Tộc - [HD530256]);
- Công ty TNHH MTV KT Thủy Lợi TP Huế (TBA Bơm Tây Hưng - [HD530163], TBA Bơm Tam Giang [HD530184]);
- HTX SX, KDDV Nông nghiệp Tam Giang (TBA Bơm Ô Biền - [HD530183], TBA Bơm Tam Giang [HD530184]);
- Các TBA CC: Quảng Thái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Thôn Trung Kiều, Thôn Nam Giảng, Thôn Đông Hồ, Thôn Lai Hà, Thôn Trung Làng, Thôn Tây Hoàng, Thôn Trung Kiều.
|
Xã Đan Điền
|
T6, 18/09/2026
|
7:45
|
15:15
|
- Các TBA Thái Dương Thượng, Hải Dương 2, 3, 4, 5, Định Cư Hải Dương: TDP Thai Dương Thượng Đông, TDP Thai Dương Hạ Bắc, Thai Dương Hạ Trung;
- CTCP Xây dựng Tân Nam (TBA Thi công Cầu Hải Dương);
- CTCP đường bộ I Thừa Thiên Huế;CTCP ĐT Việt Anh (TBA Chiếu sáng Cầu Ka Cút)
|
Phường Thuận An
|
T7, 19/09/2026
|
6:30
|
17:00
|
Các TBA Trung Tâm Y Tế Quảng Điền, Uất Mậu, Uất Mậu 2, Điện lực Quảng Điền, Quảng Điền 1: Thôn Thủ Lễ Nam, Thôn Uất Mậu, Thôn Vân Căn, Thôn Khuôn Phò Nam
|
Xã Quảng Điền
|
6:30
|
17:00
|
Các TBA Đông Vinh 2, 3, 4, 5, 7, 8: Thôn Phổ Lại, Thôn Đông Lâm, Thôn Lai Trung, Thôn Sơn Tùng,
|
Xã Đan Điền
|
T3, 22/09/2026
|
8:00
|
14:00
|
TBA Đông Xuyên, TBA La Vân Hạ: Thôn Đông Xuyên, Thôn La Vân Hạ
|
Xã Quảng Điền
|
8:00
|
14:00
|
TBA Phú Lương A: TDP Phú Lương A
|
Phường Hóa Châu
|
ĐL Phú Vang
|
T5, 17/09/2026
|
6:00
|
16:00
|
TBA Định Cư Thuận An: TDP Hải Bình, TDP An Hải
|
Phường Thuận An
|
T6, 18/09/2026
|
7:00
|
17:00
|
TBA Bơm Phú Thượng 2: TDP Chiếc Bi
|
Phường Mỹ Thượng
|
7:30
|
15:00
|
- TBA Vinh Mỹ 5 : Thôn 3;
- Các TBA Nuôi Tôm Vinh Mỹ 1 T1, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 2 T1, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 2 T2, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 3 T1, Nuôi Tôm Vinh Mỹ 3 T2 : KV nuôi tôm Vinh Mỹ
|
Xã Vinh Lộc
|
7:45
|
15:15
|
- Trạm Vân An 4 : TDP Vân Quật Đông;
- TT QL và KT Hạ tầng TP Huế (TBA Chiếu Sáng 2 (QL49B Hương Phong))
|
Phường Hóa Châu
|
16:00
|
17:30
|
CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vìnfast CHXD34 (KHĐT))
|
Xã Phú Vinh
|
T2, 21/09/2026
|
7:00
|
14:00
|
TBA Thuận An 9: TDP Hải Bình, TDP Hải Tiến
|
Phường Thuận An
|
T4, 23/09/2026
|
6:00
|
16:30
|
- Các TBA Trường Lưu, Đức Thái, Thanh Lam 3;
- HTX NN Phú Gia (TBA Bơm Diên Tụ);
- HTX NN KD DV Tổng hợp Phú Đa 1 (TBA Bơm Phú Đa 4);
- HTX NN Phú Đa II (các TBA Bơm Phú Đa 2, 4; Bơm Đầm Quang 2);
Các Thôn Đức Lam Trung, Thôn Diêm Tụ, Thôn Trường Lưu, Thôn Đức Thái, Thôn Thanh Lam
|
Xã Phú Vang
|
ĐL A Lưới
|
T6, 18/09/2026
|
7:30
|
17:30
|
- Các TBA Ka Leng, A Bung (Quảng Nhâm), Nhâm1, 2, A Hưa (Quảng Nhâm), A Bả (Quảng Nhâm): Một phần thôn Hồng Quảng, Thôn Nhâm, Thôn A Bả
- CTCP Thủy điện miền Trung (TBA T4 TĐ A LƯỚI - [ED530114]);
- Viettel Huế - CN Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 304 - [ED510093], TBA DBP Nhâm - [ED530097]);
- HTX Hợp Lực (TBA Cafe A Lưới - [ED510096]);
- Ban Chỉ huy quân sự xã A Lưới 2 (TBA Chốt Dân Quân Nhâm - [ED510094]);
- Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (TBA DBP Nhâm - [ED530097]).
|
Xã A Lưới 2
|
7:30
|
17:30
|
- TBA UBND xã Hồng Thái: Một phần thôn Thái Sơn;
- Các TBA UBND xã Hồng Thái, TBA Tu Vây, TBA A La, TBA B Rách, TBA Bơm Điền Sơn: Thôn Hồng Thái
|
Xã A Lưới 3
|
ĐL Phú Lộc
|
T5, 17/09/2026
|
7:00
|
17:00
|
- Các TBA Lộc Hòa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, Chăn Nuôi Lộc Điền, Đập truồi 1, 2;
- CTCP Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Truồi, TBA Chăn Nuôi Lộc Hòa);
- Chùa thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã (TBA Thiền Viện Trúc Lâm);
- CTCP Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Lộc An);
Các Thôn Hưng Bình, Lộc Hòa, An Hòa.
|
Xã Lộc An
|
T6, 18/09/2026
|
8:45
|
10:45
|
CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Lộc Trì)
|
Xã Phú Lộc
|
T3, 22/09/2026
|
7:30
|
9:00
|
TBA Vinh Giang 5: Thôn Trường Xuân
|
Xã Vinh Lộc
|
9:00
|
10:30
|
TBA Vinh Giang 7: Thôn Trường Xuân
|
Xã Vinh Lộc
|
10:30
|
12:00
|
TBA Vinh Hiền 7: Thôn Hiền Vân
|
Xã Vinh Lộc
|
14:00
|
15:30
|
TBA Vinh Hải 1: Thôn Mỹ Cảnh
|
Xã Vinh Lộc
|
15:30
|
17:00
|
TBA Vinh Hải 3: Thôn Mỹ Thạnh
|
Xã Vinh Lộc
|
T4, 23/09/2026
|
6:30
|
7:30
|
CTCP Kim Long Motor Huế (Các TBA Kim Long Motors, Kim Long Motors 2, Kim Long Motors 3, Kim Long Motors 4 T1, Kim Long Motors 4 T2 - [GD530400])
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
9:00
|
10:00
|
Công ty TNHH Laguna (VN) - (TBA VP Laguna - [GD530091])
|
Xã Chân Mây - Lăng Cô
|
ĐL Hương Trà
|
CN, 20/09/2026
|
7:00
|
17:00
|
TBA Quê Chữ 4: TDP Quê Chữ 2, TDP Quê Chữ
|
Phường Kim Trà
|
7:00
|
17:00
|
- TBA Đăng Kiểm Hương Trà: TDP Giáp Nhất, phường Hương Trà;
- Công ty TNHH Scavi Huế 4 (TBA Scavi Tứ Hạ); Công ty TNHH Thiết bị điện Sanyou Việt Nam (TBA Sanyou); Công ty TNHH Sản phẩm Y Tế SANMU (TBA SANMU), Trung đoàn Bộ binh 28 (TBA Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Hương Trà); CTCP ESPACE BUSINESS HUẾ (TBA Siêu Thị Go Hương Trà); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Ôtô Trường Hải); Cơ sở nước đá Trương Hoa (TBA Trương Hoa); CTCP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Bãi đổ xe Trương Xà); Công ty TNHH Quốc tế Triệu Phú (TBA CTCP Triệu Phú); Công ty TNHH Điện tử CII VN (TBA Thiết bị điện Thượng Hải CI); Công ty TNHH Gold Tree Food VN (TBA Gold Tree Food); Công ty TNHH Jointwell VN (TBA Jointwell T1, T2); Công ty TNHH ĐT TM DV Phúc Trạch (TBA TH CLOTHING); Công ty TNHH Texway Việt Nam (TBA Texway Việt Nam); Công ty TNHH SINH DƯỢC PHẨM HERA, CTCP ĐT Tân Năng (TBA SINH DƯỢC PHẨM HERA-T2 - [TD530246])
|
Phường Hương Trà
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA Cổ Bưu 1, Cổ Bưu 2, Định cư Hương An, Tây An 5: TDP Cổ Bưu, TDP Thanh Chữ, KQH Hương An, TDP Triều Sơn Tây.
|
Phường Hương An
|
8:00
|
13:00
|
Trại giam Bình Điền (TBA K3 Trại Giam);
Trại Giam Bình Điền - Cục C10 - Bộ Công An (TBA K3 Trại Giam T2, K2 Trại Giam T2).
|
Xã Bình Điền
|
T3, 22/09/2026
|
7:30
|
14:30
|
- Các TBA Đông Xuân 2, Đông Xuân 6, Đông Xuân 3: TDP Thanh Lương 2, Thanh Lương 4, Đông Xuân, Đông Xuân 3, TDP Giáp Trung;
- UBND phường Kim Trà (TBA Rau Màu Kim Trà).
|
Phường Kim Trà
|
8:00
|
11:00
|
TBA Đông Xuân 1, TBA Thanh Lương: TDP Thanh Tiên, Thanh Lương, Thanh Lương 4
|
Phường Kim Trà