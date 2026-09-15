Mời chào giá bảo dưỡng máy làm lạnh nước Chiller - Hệ thống điều hòa không khí và thông gió nhà ga T2

Các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá

- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Trước 15h00 ngày 21/9/2026.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

* Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 090 645 6800.

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

https://acv.vn/vi/hui