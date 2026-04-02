Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới rung lắc mạnh

Thị trường năng lượng thế giới nóng trở lại trong phiên giao dịch hôm qua. Kết thúc phiên, giá dầu WTI tăng hơn 11,4%, lên 111,54 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng tăng lên trên 109 USD/thùng, mức cao nhất từ đầu tuần. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau gần một năm giá dầu WTI chốt phiên cao hơn giá dầu Brent.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), động lực chính của đà tăng đến từ phát biểu trong ngày hôm qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên sóng truyền hình, ông cho biết dù Washington đã gần đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran, các hoạt động quân sự vẫn sẽ được tăng cường và chưa có thời điểm cụ thể để chấm dứt cuộc xung đột kể từ khi căng thẳng bùng phát vào cuối tháng 2.

Diễn biến này trái ngược với phát biểu trước đó của ông Trump về khả năng chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai nước trong vòng 2-3 tuần tới. Đồng thời, ông cũng không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz. Những thông tin này đã làm dấy lên lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể kéo dài, qua đó làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực, đặc biệt là qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới.

Một diễn biến khác là việc Iran đang soạn thảo một nghị định thư với Oman để giám sát giao thông qua eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Thông tin này phần nào kìm hãm đà tăng của giá dầu Brent, tuy nhiên tác động vẫn chưa rõ ràng khi còn phụ thuộc vào phản ứng của các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng ngay cả khi xung đột tại Iran kết thúc trong vài tuần tới, dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz cũng cần thời gian để khôi phục do nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông đã bị hư hại và đang phải đối mặt với quá trình sửa chữa kéo dài.

Thị trường kim loại quý suy yếu khi USD phục hồi

Trái ngược với diễn biến của thị trường năng lượng, áp lực bán quay trở lại trong phiên hôm qua đã khiến 9/10 mặt hàng kim loại đồng loạt suy yếu. Đáng chú ý, bạc COMEX chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp trước đó và đánh mất mốc giá 76 USD/ounce vừa thiết lập khi chịu sức ép từ đồng USD phục hồi và xu hướng giảm nắm giữ bạc từ các quỹ ETF.

Chốt phiên, giá hợp đồng bạc COMEX kỳ hạn tháng 5 giảm hơn 4% trong một phiên, xuống còn 72,92 USD/ounce.

Tâm lý thị trường kim loại quý suy yếu trong bối cảnh đồng USD phục hồi sau các phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới xung đột Trung Đông, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Kỳ vọng lãi suất neo cao đã hỗ trợ đồng USD phục hồi. Cụ thể, chỉ số Dollar-index (DXY) chấm dứt chuỗi giảm hai phiên liên tiếp và tăng thêm gần 0,4%, quay trở lại trên mốc 100 điểm. Diễn biến này khiến các mặt hàng định giá bằng USD như bạc trở nên kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Không chỉ chịu tác động từ yếu tố vĩ mô, áp lực lên giá bạc còn gia tăng khi các quỹ ETF bạc toàn cầu liên tục giảm nắm giữ bạc vật chất trong hơn một tuần gần đây, xuống còn 28.005 tấn tính đến ngày 1/4, tương ứng mức giảm 277 tấn. Tính từ đầu năm đến nay, lượng nắm giữ đã giảm 1.380 tấn, tương đương giảm 4,7%. Động thái rút vốn này phản ánh sự suy yếu của dòng tiền đầu tư và đồng thời làm gia tăng nguồn cung vật chất trong ngắn hạn, qua đó gây áp lực giảm lên giá bạc.