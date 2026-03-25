Thị trường dầu thô nóng trở lại

Thị trường năng lượng tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong và ngoài nước trong phiên 24/3 khi toàn bộ 5 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh. Đáng chú ý, giá dầu thô đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của nhóm trong bối cảnh rủi ro gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz gia tăng. Kết phiên, giá dầu Brent dừng ở mức 104,5 USD/thùng, tăng khoảng 4,55%; trong khi giá dầu WTI lên 92,35 USD/thùng, tăng gần 4,8%.

Chênh lệch giá giữa Brent và WTI nới rộng lên hơn 12 USD/thùng, phản ánh mức độ rủi ro nguồn cung toàn cầu gia tăng, đặc biệt đối với các tuyến vận chuyển quốc tế.

Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều mạnh so với đầu tuần, khi giá dầu từng giảm hơn 10% sau thông tin Mỹ tạm ngưng tấn công vào hệ thống lưới điện của Iran và đề cập khả năng nối lại đàm phán. Tuy nhiên, việc phía Tehran bác bỏ thông tin này, đồng thời phát tín hiệu đáp trả, đã khiến thị trường nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng, qua đó hỗ trợ giá dầu phục hồi từ cuối phiên 23/3.

Bên cạnh đó, các thông tin liên quan đến khả năng Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông tiếp tục củng cố lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Những đồn đoán về khả năng can dự của Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) càng làm gia tăng mức độ bất định đối với thị trường năng lượng.

Ở chiều ngược lại, tín hiệu hạ nhiệt cũng bắt đầu xuất hiện. Sau khi phiên giao dịch kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có những tiến triển trong nỗ lực đàm phán với Iran, bao gồm một số nhượng bộ từ phía Tehran. Đồng thời, thông tin về việc Washington gửi đề xuất gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột được kỳ vọng có thể góp phần giảm áp lực tăng giá trong thời gian tới.

Giá cà phê Arabica lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2

Đồng pha với thị trường năng lượng, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, trong đó nhóm cà phê là điểm sáng với vai trò dẫn dắt của Arabica. Kết phiên, giá Arabica giao tháng 5 tăng 3,53% lên 7.007 USD/tấn - mức cao nhất kể từ đầu tháng 2; trong khi giá Robusta kỳ hạn tháng 5 tăng 0,69%, đạt 3.662 USD/tấn.

Theo MXV, đà tăng của thị trường chủ yếu được hỗ trợ từ nguồn cung thắt chặt từ Brazil. Hiện nông dân nước này đang hạn chế bán ra trong bối cảnh đồng Real tăng lên mức cao nhất 22 tháng so với USD. Dù triển vọng niên vụ 2026-2027 được đánh giá tích cực, biến động tỷ giá cùng chi phí đầu vào duy trì ở mức cao khiến mặt bằng giá hiện tại chưa đủ hấp dẫn để thúc đẩy nguồn cung ra thị trường.

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất cà phê Brazil cho thấy, tính đến ngày 24/3, xuất khẩu cà phê (bao gồm Arabica và Robusta) đạt 96.420 tấn, tương đương 54% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh tháng chỉ còn ít ngày giao dịch.

Tồn kho trên Sở ICE tiếp tục suy giảm mạnh. Tồn kho Arabica giảm 31% so với cùng kỳ, xuống còn 532.560 bao (loại 60 kg). Trong khi đó, tồn kho Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, đạt 4.257 lô (tương đương 42.570 tấn).

Điều kiện thời tiết tại Brazil cũng đang hỗ trợ xu hướng giá. Theo Somar Meteorologia, khu vực Minas Gerais - vùng trồng Arabica lớn nhất nước này chỉ ghi nhận 14,1 mm lượng mưa trong tuần qua, tương đương khoảng 45% mức trung bình lịch sử.