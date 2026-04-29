Thay đổi khung giờ tính giá điện, buổi tối là giờ cao điểm

Vệ sinh trạm biến áp đảm đảm phục điện lưới sinh hoạt cho người dân địa phương

Cụ thể đã điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia; trong đó đáng chú ý là việc chuyển toàn bộ giờ cao điểm sang buổi tối. Theo đó, với quy định mới nay, giờ cao điểm được áp dụng từ 17 giờ 30 - 22 giờ 30 hằng ngày trong tuần, kéo dài 5 giờ/ngày. Riêng chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Giờ bình thường được xác định từ 6 giờ - 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 - 24 giờ, tổng cộng 13 giờ/ngày. Giờ thấp điểm giữ nguyên khung từ 0 - 6 giờ hằng ngày.

So với quy định hiện hành, khung giờ cao điểm đã được thay đổi đáng kể. Trước đây, giờ cao điểm chia thành hai khung, gồm cả ban ngày và buổi tối (9 giờ 30 - 11 giờ 30 và 17 giờ - 20 giờ). Giờ thấp điểm hiện hành từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, còn lại là giờ bình thường.

Cũng theo quyết định trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ triển khai áp dụng thống nhất các khung giờ mới trên toàn hệ thống. Trước ngày 15/12 hằng năm hoặc khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng điện, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để xem xét điều chỉnh phù hợp. Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) sẽ phối hợp cung cấp dữ liệu về công suất, sản lượng và tình hình vận hành hệ thống, làm cơ sở xác định, tính toán khung giờ. Đồng thời, đơn vị này cũng có trách nhiệm đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Sửa chữa lưới điện ở khu vực trung tâm TP. Huế

Quy định hiện hành áp dụng các khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh với mức giá điện khác nhau theo từng khung giờ và cấp điện áp. Đối với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, giá điện áp dụng theo cấp điện áp, không phân biệt thời gian sử dụng. Đối với nhóm khách hàng là hộ sinh hoạt tiêu dùng thông thường, giá bán lẻ điện áp dụng theo bậc thang hoặc giá điện dùng cho công tơ thẻ trả trước.