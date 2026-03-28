Nhiều nước điều chỉnh chiến lược năng lượng

Chính phủ Ấn Độ ngày 29/3 tuyên bố đang duy trì giám sát liên tục và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, duy trì hoạt động hàng hải và bảo đảm an toàn cho công dân trong bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp và gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Hiện tại, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang hoạt động hết công suất với nguồn dự trữ dầu thô đầy đủ. Ngoài ra, chính phủ cũng đã điều chỉnh thuế để đảm bảo nguồn cung, tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và mở rộng mạng lưới phân phối khí đốt đô thị. Trong khi đó, các bang được yêu cầu tăng cường chống đầu cơ, tích trữ và chống các thông tin sai lệch để kiểm soát thị trường.

Để giảm thiểu tác động, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga nhằm bảo đảm nguồn cung.

Tại quốc gia láng giềng Bangladesh, chính phủ siết chặt quản lý chuỗi cung ứng nhiên liệu, triển khai lực lượng giám sát tại các điểm phân phối và tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn buôn lậu trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Còn tại Ai Cập, giá năng lượng toàn cầu cao trong bối cảnh nguồn cung thu hẹp đã buộc chính phủ nước này phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng như quy định các cửa hàng, nhà hàng phải đóng cửa sớm để giảm tiêu thụ điện.

Hàn Quốc cân nhắc hạn chế lái xe vì khủng hoảng giá dầu

Hàn Quốc đang cân nhắc mở rộng các biện pháp hạn chế lái xe cho toàn bộ người dân nếu giá dầu vượt mốc 120 USD mỗi thùng, nhằm giảm tác động từ cuộc xung đột tại Iran lên nguồn cung năng lượng, bộ trưởng tài chính nước này cho biết.

"Chúng tôi đang xem xét mở rộng cơ chế này sang khu vực tư nhân để khuyến khích sự hợp tác của người dân. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng xung đột sớm kết thúc để không cần áp dụng biện pháp này," Bộ trưởng Tài chính Koo Yun Cheol nói trên đài KBS hôm 29/3.

Trước đó, Hàn Quốc đã áp dụng hạn chế lái xe với công chức. Quy định này giới hạn tần suất sử dụng ô tô để vào các tòa nhà chính phủ, dựa trên chữ số cuối của biển số xe. Nếu mở rộng sang khu vực tư nhân, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Động thái này cũng cho thấy mức độ lo ngại gia tăng trước nguy cơ cú sốc năng lượng đối với một nền kinh tế giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Ngày 29/3, tại cuộc họp với Ủy ban Điều phối Kinh tế khẩn cấp, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok nhận định, nền kinh tế Hàn Quốc đang đối diện với một bước ngoặt đáng lo ngại trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông nổi lên như một cuộc khủng hoảng phức tạp với những tác động nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ngày 29/3 đánh dấu cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Điều phối Kinh tế khẩn cấp kể từ khi được thành lập nhằm ứng phó với những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Hàn Quốc cũng đã thành lập một phòng điều hành tình hình kinh tế khẩn cấp tại Phủ Tổng thống, gồm 5 nhóm chuyên trách về các vấn đề kinh tế vĩ mô, năng lượng, tài chính, đời sống người dân và đối ngoại.

Trong khi đó, ngành hàng không Hàn Quốc đang đối mặt với áp lực kép từ biến động địa chính trị và tài chính toàn cầu, buộc các hãng bay phải điều chỉnh chiến lược khai thác nhằm duy trì ổn định hoạt động trong ngắn hạn.

Các hãng hàng không quốc gia, đặc biệt là nhóm giá rẻ (LCC), đang đồng loạt cắt giảm các đường bay quốc tế kém hiệu quả để đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt, đồng won suy yếu so với USD làm tăng áp lực chi phí và bào mòn lợi nhuận. Cụ thể, Jin Air, Air Premia, Aero K và Air Busan giảm tần suất khai thác hoặc tạm dừng một số đường bay từ tháng 4 đến tháng 8.