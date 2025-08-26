Khánh thành Nhà máy bia Phú Bài mở rộng và khởi công Nhà máy Scavi Hương Trà

Nghi lễ cắt băng khánh thành nhà máy

Lễ khánh thành nhà máy bia Phú Bài mở rộng do Carlsberg Việt Nam phối hợp UBND TP. Huế tổ chức. Đến dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương; Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố và các sở ban, ngành trên địa bàn.

Với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, dự án mở rộng Nhà máy bia Phú Bài đã nâng công suất lên thêm 50%, đưa nhà máy trở thành đơn vị có công suất sản xuất bia lớn nhất của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu toàn Tập đoàn về hiệu suất vận hành.

Việc mở rộng công suất Nhà máy bia Phú Bài giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, với danh mục sản phẩm phong phú từ các thương hiệu quốc tế cao cấp, như: Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg, Somersby đến những thương hiệu nội địa quen thuộc như Halida và Huda - nhãn hàng được biết đến như “niềm tự hào miền Trung”.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: Dự án mở rộng Nhà máy bia Phú Bài thể hiện rõ cam kết lâu dài của Carlsberg với Việt Nam. Hiện Nhà máy bia Phú Bài là đơn vị lớn nhất của Carlsberg tại châu Á được trang bị công nghệ hiện đại nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội với hiệu suất cao hơn và giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường. Việc mở rộng nhà máy không chỉ về quy mô mà còn là nỗ lực phục vụ người tiêu dùng tốt hơn, củng cố chuỗi cung ứng và tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng mà Carlsberg phục vụ.

Ban lãnh đạo tập đoàn Carlsberg

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương cho biết: “Carlsberg Việt Nam từ lâu đã là đối tác tin cậy trong hành trình phát triển của TP. Huế và khu vực miền Trung. Việc mở rộng Nhà máy bia Phú Bài không chỉ mang đến những chuẩn mực sản xuất tiên tiến mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với trách nhiệm môi trường và xã hội. TP. Huế trân trọng những đóng góp của Carlsberg đối với địa phương và mong muốn tiếp tục đồng hành để cùng kiến tạo một miền Trung thịnh vượng và bền vững”…

Năm 2024, Nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước 2,09 hl/hl, nằm trong top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á và thuộc nhóm nhà máy có mức tiêu thụ nước thấp nhất ngành bia Việt Nam. Nhà máy đang trên lộ trình đạt mức 2,0 hl/hl vào năm 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025 và đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Cũng trong sáng 26/8 đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Nhà máy Scavi Hương Trà tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ (P. Hương Trà) với sự tham dự Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam TP. Huế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà máy Scavi Hương Trà

Dự án Nhà máy Scavi Hương Trà là nhà máy thứ 3 của Tập đoàn Scavi tại Huế, có vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 50.000 m² với công suất thiết kế 45 triệu sản phẩm nội y cao cấp/năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 2.000 lao động. Đây là nhà máy tiếp theo được xây dựng theo mô hình nhà máy thông minh 4.0, ứng dụng năng lượng tái tạo, tự động hóa hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn xanh quốc tế và thân thiện môi trường.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tập trung sản xuất các mặt hàng nội y thời trang cao cấp, không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh mà còn góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, đóng góp ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy CNH-HĐH tại địa phương.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh, những công trình khởi công ngày hôm nay, trong đó có Dự án Nhà máy Scavi Hương Trà không chỉ là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của một dự án quan trọng, mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của Huế trên con đường hội nhập, phát triển cũng như ghi dấu cho nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và đôn đốc triển khai sớm các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Scavi đối với địa phương trong suốt chặng đường gần 20 năm qua, ông Phan Quý Phương đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động sản xuất theo đúng tiến độ.

Khởi công Dự án Nhà máy Scavi Hương Trà

“Thành phố cũng cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa, đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án với mục tiêu thành công của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng chính là thành công của địa phương. Trên tinh thần này, tin tưởng Nhà máy Scavi Hương Trà sẽ trở thành một điểm nhấn quan trọng trong phát triển công nghiệp của thành phố, góp phần tạo động lực, tạo thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương; góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2025, tạo đà và nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Theo kế hoạch vào tháng 6/2026, Dự án Nhà máy Scavi Hương Trà hoàn thành và đi vào hoạt động.