Tăng vai trò cầu nối trong hoạt động ủy thác

HNN - Việc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần hiện thực mục tiêu đưa tín dụng chính sách đến gần với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 Quá trình cho vay được kiểm tra, giám sát

Gắn kết

Ngay sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc duy trì các điểm giao dịch xã giúp người dân thuận tiện khi tìm hiểu, tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, NHCSXH thành phố đã nhanh chóng phối hợp với các hội, đoàn thể ở các phường, xã mới thành lập nhằm đẩy mạnh hoạt động ủy thác cho vay vốn ưu đãi. Sự vào cuộc kịp thời này giúp hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn, đồng thời nâng cao vai trò các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, mở rộng tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Bà Lê Thị Thu Vân, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn Trung Thôn, phường Kim Trà cho hay, việc duy trì các điểm giao dịch xã cũng như duy trì công tác hỗ trợ phối hợp giúp người dân tiếp cận tín dụng chính sách một cách dễ dàng hơn. Từ đó, vai trò của các tổ cũng như hội cũng được phát huy tốt hơn trong giai đoạn hiện nay.

Mới đây, NHCSXH thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã đã tổ chức ký kết văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo đó, NHCSXH thành phố thực hiện ủy thác cho hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên… để họ thực hiện các nghiệp vụ cho vay ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Quá trình này giúp người dân tiếp cận vốn dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng của Chính phủ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH thành phố cho hay, hoạt động ủy thác tín dụng là một kênh dẫn vốn quan trọng, đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Việc rà soát, ký kết lại hợp đồng ủy thác không chỉ thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội, mà còn tạo cơ sở để tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới.

Hiện, công tác phối hợp giữa ngân hàng và các tổ chức hội, đoàn thể được thực hiện khá chặt chẽ từ khâu tuyên truyền, bình xét, lập hồ sơ đến kiểm tra, giám sát sau cho vay. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát cộng đồng, chủ động vận động nguồn lực xã hội bổ sung cho nguồn vốn, hỗ trợ nhiều hơn cho các đối tượng chính sách. Tính đến ngày 30/6/2025, toàn chi nhánh có tổng dư nợ đạt 5.240.935 triệu đồng, trong đó dư nợ ủy thác đạt 5.157.135 triệu đồng, chiếm 98,40% tổng dư nợ của chi nhánh.

Nâng chất lượng hoạt động ủy thác

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, cùng với việc ký kết tạo nền tảng thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác, NHCSXH cũng đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kịp thời các chính sách tín dụng mới của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được chú trọng, tập trung vào văn bản thỏa thuận ủy thác, chính sách tín dụng mới, kỹ năng bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ…

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh đã phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 87 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và ban quản lý tổ, với tổng cộng 2.846 lượt người tham gia.

Chi nhánh cũng tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc bàn giao và tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động ủy thác giữa các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Đề nghị các tổ chức hội cấp xã cử đại diện tham gia họp giao ban, giám sát phiên giao dịch, hướng dẫn khách hàng trong quá trình giao dịch; thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ; rà soát, đôn đốc thu hồi các khoản nợ có nguy cơ rủi ro, đồng thời kiểm tra, đề xuất xử lý theo đúng quy định.

Thông qua hệ thống tổ chức hội, 6 tháng đầu năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời đến với gần 18.800 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với tổng số tiền giải ngân đạt trên 1.242 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ đó góp phần cùng với các địa phương thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Hoàng Anh
