“Tăng trưởng doanh thu, vươn tầm thương hiệu quốc gia”

Báo cáo viên chia sẻ thông tin tại hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên của Công ty cổ phần EUBIZ Việt Nam đã cung cấp những thông tin tổng quan về TMĐT Việt Nam và những khuyến nghị cho doanh nghiệp kinh doanh trong thời đại công nghệ số; pháp luật trong thương mại điện tử, hướng dẫn thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn cách thức triển khai nội dung đa kênh để tối ưu và tiếp cận khách hàng; thiết lập tài khoản và kinh doanh trên các sàn TMĐT nổi tiếng ở Việt Nam, như: Shoppe, Lazada, Tiki, mạng xã hội Facebook, TikTok...; hướng dẫn quy trình livestream trên các sàn TMĐT, các bước chuẩn bị và những dụng cụ cần thiết phục vụ cho việc livestream...

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hội nghị nằm trong khuôn khổ Chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2025 (theo Quyết định số 4056/QĐ-BCT ngày 31/12/2024 của Bộ Công Thương) và Kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Qua hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng kinh doanh mới phù hợp với xu hướng hiện đại. Đặc biệt, việc ứng dụng hiệu quả TMĐT sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và thích ứng với xu thế tiêu dùng số...”.