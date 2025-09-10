Tháo gỡ vướng mắc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp lĩnh vực Công thương

Lãnh đạo phòng chuyên môn Sở Công thương trao đổi thông tin tại hội nghị

Tham dự có bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Công thương; đại diện các cục, vụ chuyên môn thuộc bộ; lãnh đạo các xã, phường và các phòng chức năng liên quan ở địa phương.

Dịp này, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh: Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp là một chủ trương lớn, mang tính đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai mô hình mới này vẫn còn bộc lộ khó khăn trong lĩnh vực Công thương, đặc biệt ở cấp xã, phường.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến nêu ra những vướng mắc cụ thể, như: chưa rõ ràng trong quy trình phối hợp giữa cấp thành phố và xã, phường; thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng chưa được phân cấp cụ thể; công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển hạ tầng còn thiếu đồng bộ; nhân sự chuyên trách về Công thương tại cấp cơ sở mới được bố trí lại, kinh nghiệm còn hạn chế; việc tiếp cận văn bản pháp luật mới còn nhiều lúng túng.

Tổ công tác Bộ Công thương đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp những kiến nghị từ cơ sở, đồng thời chia sẻ thông tin về các chính sách mới, nhất là Nghị định 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Qua đó, chia sẻ khó khăn, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành Công thương trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Sở Công thương cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, đảm bảo đúng định hướng phát triển bền vững của thành phố trong thời kỳ mới.