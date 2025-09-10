  • Huế ngày nay Online
Tháo gỡ vướng mắc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp lĩnh vực Công thương

HNN.VN - Chiều 11/9, tại thành phố Huế, Sở Công thương làm việc với Tổ công tác của Bộ Công thương nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực Công Thương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo phòng chuyên môn Sở Công thương trao đổi thông tin tại hội nghị 

Tham dự có bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Công thương; đại diện các cục, vụ chuyên môn thuộc bộ; lãnh đạo các xã, phường và các phòng chức năng liên quan ở địa phương.

Dịp này, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh: Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp là một chủ trương lớn, mang tính đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai mô hình mới này vẫn còn bộc lộ khó khăn trong lĩnh vực Công thương, đặc biệt ở cấp xã, phường.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến nêu ra những vướng mắc cụ thể, như: chưa rõ ràng trong quy trình phối hợp giữa cấp thành phố và xã, phường; thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng chưa được phân cấp cụ thể; công tác quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển hạ tầng còn thiếu đồng bộ; nhân sự chuyên trách về Công thương tại cấp cơ sở mới được bố trí lại, kinh nghiệm còn hạn chế; việc tiếp cận văn bản pháp luật mới còn nhiều lúng túng.

Tổ công tác Bộ Công thương đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp những kiến nghị từ cơ sở, đồng thời chia sẻ thông tin về các chính sách mới, nhất là Nghị định 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Qua đó, chia sẻ khó khăn, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành Công thương trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Sở Công thương cam kết tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, đảm bảo đúng định hướng phát triển bền vững của thành phố trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Minh Văn
Khảo sát mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Phong Thái

Ngày 10/9, Đoàn công tác của Sở Nội vụ do ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại phường Phong Thái.

Khảo sát mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Phong Thái
Tạo đột phá trong phát triển ngành lâm nghiệp bền vững

Ngày 9/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 71-CT/TU ngày 4/9/2025 của Thành ủy Huế về công tác quản lý tài nguyên rừng và phát triển lâm nghiệp toàn diện trên địa bàn thành phố.

Tạo đột phá trong phát triển ngành lâm nghiệp bền vững
Hưởng ứng Tháng Nâng cao nhận thức về bệnh ung thư trẻ em – Gold September 2025

Chiều 5/9, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức chương trình “Hưởng ứng Tháng Nâng cao nhận thức về bệnh ung thư trẻ em – Gold September 2025”. Tham dự sự kiện có bà Wantanabe (ACCL), Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc trẻ em Châu Á; GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế; đại diện các khoa, phòng của bệnh viện; cùng đông đảo phụ huynh và hơn 90 bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Nhi.

Hưởng ứng Tháng Nâng cao nhận thức về bệnh ung thư trẻ em – Gold September 2025
Dấu ấn chính quyền địa phương 2 cấp

Từ buổi đầu dựng xây nền độc lập, cải cách hành chính đã được Đảng quan tâm, trở thành dòng chảy xuyên suốt trên hành trình phát triển đất nước. Tại Huế, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) được triển khai đã tạo nên những chuyển động rõ nét, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, tiếp nối truyền thống phục vụ vì dân qua từng thời kỳ.

Dấu ấn chính quyền địa phương 2 cấp

