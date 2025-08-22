Các đại biểu thăm quan gian hàng tại Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025.

Với quy mô 120 gian hàng, hội chợ thu hút sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp, trưng bày các sản phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng, nguồn gốc, định hướng xuất khẩu, sản phẩm đã xuất khẩu hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm trưng bày tại hội chợ nằm trong nhóm các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của thành phố Hà Nội như nông sản gồm gạo, chuối sấy, cà phê, hoa quả sấy lạnh, hoa quả, hạt điều…; thực phẩm gồm đường, nước mắm, cà phê đóng gói, trà, sản phẩm đóng hộp đông lạnh, mỳ gạo, miến dong, yến…; thủ công mỹ nghệ gồm gốm sứ, sơn mài cao cấp, mây tre đan xuất khẩu, đồ sừng, đồ da, đồ đồng, tranh thêu…; sản phẩm may mặc, lụa tơ tằm; các mặt hàng gạch, ngói, thiết bị nội thất…

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, hội chợ năm nay tổ chức khu không gian chung giới thiệu sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu, khu vực giao thương trực tiếp - trực tuyến (livestream), khu kết nối doanh nghiệp.

Năm 2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu tăng 7%. Thực hiện mục tiêu này các doanh nghiệp Hà Nội đã tăng cường hoạt động xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đến nay, các doanh nghiệp Hà Nội đã xuất khẩu hàng hóa tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2024. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hà Nội như nông sản; hàng dệt may; giày dép và các sản phẩm từ da; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện; máy móc thiết bị phụ tùng; thủy tinh và các mặt hàng từ thủy tinh; phương tiện vận tải và phụ tùng; điện thoại và linh kiện; hàng gốm sứ; gỗ và các sản phẩm từ gỗ... Các thị trường xuất khẩu chính của Hà Nội là ASEAN, Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, mặc dù kim ngạch xuất khẩu Hà Nội đã tăng trưởng vượt bậc nhưng bên cạnh việc khai thác thị trường truyền thống như ASEAN, Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản… thì việc mở rộng thị trường để tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đang là giải pháp mà các doanh nghiệp hướng tới. Sự kiện Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025 sẽ giúp doanh nghiệp kết nối với các đối tác, các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, các tham tán thương mại...

Hội chợ còn là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu đến đối tác, người tiêu dùng tại Hà Nội. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để nhân dân và du khách được tham quan, mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam đã được người tiêu dùng tin tưởng, bình chọn.

“Hội chợ Thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025 là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành của thành phố Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng”, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh.

Hội chợ diễn ra từ ngày 21/8 đến ngày 24/8.