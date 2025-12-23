Tận dụng nguồn lực để phát triển bền vững

Mở đường để tạo giao thương kết nối thuận lợi ở phường Phong Phú

Mở “đường” phát triển

Một trong những dấu ấn rõ nét trong công tác giảm nghèo ở phường Phong Phú những năm gần đây là sự thay đổi về hạ tầng giao thông. Đáng chú ý, bên cạnh tuyến Phong Điền - Điền Lộc dài hơn 16,5km đi qua địa bàn phường Phong Phú hơn 4km đã hoàn thiện, nhiều tuyến đường bê tông tại các tổ dân phố (TDP) 8, Thanh Hương Lâm, Thanh Hương Tây… cũng được đầu tư, kết nối đồng bộ. Điều này không chỉ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn mà còn chấm dứt tình trạng chia cắt cục bộ vào mùa mưa lũ.

Trước đây, nhiều khu vực thường xuyên bị cô lập khi mưa lớn, nông sản làm ra khó tiêu thụ, trẻ em đến trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Giờ đây, khi “đường thông, hè thoáng”, việc giao thương hàng hóa diễn ra thuận lợi, thương lái có thể vào tận nơi thu mua nông sản, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Chính từ lợi thế hạ tầng giao thông được cải thiện, số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Phong Phú đã giảm dần nhờ được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đồng bộ từ hạ tầng đến sinh kế. Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (TDP Thanh Hương Lâm) được hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách từ ba năm trước; đồng thời đầu năm 2025 tiếp tục được hỗ trợ thêm 2 con bò sinh sản, tạo thêm “cần câu” mới để phát triển kinh tế.

Từ sự hỗ trợ đó, vợ chồng chị Tuyết đã nỗ lực vượt khó, từng bước ổn định cuộc sống, dần có tích lũy. Chị Tuyết cho biết: “Từ khi đường sá được Nhà nước đầu tư, việc trồng ném, nuôi lợn, nuôi bò và trao đổi với thương lái, các chợ trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Vừa có sinh kế, vừa được tham gia các lớp tập huấn, tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt từ các hội, ban, ngành cấp trên, vợ chồng tôi đã cố gắng vượt nghèo, có điều kiện chăm lo cho con ăn học”.

Cùng hoàn cảnh, gia đình anh Nguyễn Hữu Nghị (TDP Thanh Hương Đông) hiện nay cũng có thu nhập ổn định nhờ sự hỗ trợ từ các chính sách về vốn, vật nuôi, cây trồng. Từ năm 2023, gia đình anh được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng tín dụng chính sách thông qua kênh Hội Phụ nữ và Hội Nông dân. Từ nguồn vốn này, anh đầu tư làm dịch vụ xay xát lúa gạo, trồng keo, bạch đàn trên diện tích vườn cát của gia đình.

Mô hình nuôi bò sinh sản của anh Nghị mang lại sinh kế cho gia đình

Đến tháng 5/2025, gia đình anh tiếp tục được hỗ trợ 2 con bò mẹ trị giá hơn 35 triệu đồng. Bò được nuôi theo mô hình gia trại, phù hợp với điều kiện đất đai vùng cát. Nhờ đó, anh Nghị tích cóp thêm vốn để mua thêm 2 con bò nghé với số tiền gần 30 triệu đồng. Hiện nay, bò mẹ đã bắt đầu sinh nghé. Anh Nghị chia sẻ: “Ở đâu cũng vậy, muốn chăn nuôi, trồng trọt hay làm ăn hiệu quả thì phải có đường sá. Cây trồng, vật nuôi làm ra phải có thương lái vào tận nơi thu mua thì mới bán được giá”.

Chị Trần Thị Quyên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP Thanh Hương Lâm cho biết, khi hạ tầng giao thông trong khu vực được cải thiện đã trực tiếp làm giảm chi phí vận chuyển, hạn chế tình trạng bị ép giá, qua đó nâng cao giá trị nông sản. Đây chính là “đòn bẩy” quan trọng để người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.

Nền tảng cho chặng đường phát triển mới

Nhờ các nguồn lực Nhà nước đầu tư cho cơ sở hạ tầng như cầu, đường, kênh mương nội đồng…, việc đi lại, sản xuất và làm ăn của người dân phường Phong Phú hiện nay thuận lợi hơn nhiều so với trước. Nhiều mô hình kinh tế được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sinh kế ổn định cho người dân như: khai thác quỹ đất hoang hóa trồng rau màu; hỗ trợ sản xuất lúa theo hướng VietGAP; trồng sen, trồng mai cảnh… Các mô hình này không chỉ tận dụng hiệu quả quỹ đất sẵn có mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Chị Trần Thị Quyên (bên trái ngoài cùng) thông tin vốn tín dụng chính sách đến người dân

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường giảm đáng kể. Hiện toàn phường còn 91 hộ nghèo, chiếm 0,47% và 189 hộ cận nghèo, chiếm 0,99% dân số. Các hộ nghèo tiếp tục được các TDP, hội, đoàn thể của phường hỗ trợ sinh kế, học nghề, tạo việc làm nhằm hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Song song với đó, các công trình hạ tầng trên địa bàn phường Phong Phú tiếp tục được đầu tư từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng cát ven biển. Đến nay, 25/25 TDP trên địa bàn đã có đường giao thông được bê tông hóa, nhựa hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân. Giao thông thuận tiện giúp người dân đẩy mạnh giao thương hàng hóa, từng bước thay đổi tư duy sản xuất từ tự cung tự cấp sang kinh tế thị trường, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Ông Đặng Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Phú cho biết, cơ sở hạ tầng của phường được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trong đó ưu tiên các hạng mục thiết yếu như giao thông, trường học, thủy lợi… nhằm phục vụ hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân.

Người dân Phong Phú mở rộng mô hình trồng rau màu nhờ tiếp cận vốn tín dụng chính sách

Cùng với đó, công tác duy tu, bảo dưỡng và mở rộng mạng lưới giao thông được chú trọng; hệ thống giao thông liên thôn được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật theo quy định của các bộ, ngành chức năng. “Muốn giảm nghèo bền vững ở Phong Phú, điều kiện tiên quyết là phải có hạ tầng đảm bảo. Người dân muốn làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp thì cần giao thông, thủy lợi nội đồng và giao thương hàng hóa thuận tiện. Phường sẽ tiếp tục lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để đời sống người dân ngày càng phát triển tốt hơn”, ông Quang nhấn mạnh.

Trong hành trình đổi mới, phường Phong Phú đặt mục tiêu tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo dấu ấn phát triển bền vững, phấn đấu trở thành điểm sáng của khu vực phía đông bắc thành phố Huế.