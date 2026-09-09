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Thế giới

Thiếu nhi người Việt tại Sakai (Nhật Bản) vui Tết Trung thu

ClockThứ Hai, 21/09/2026 09:02
Tối 20/9, tại thành phố Sakai, Osaka, Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại Sakai phối hợp Trường Việt ngữ Cây Tre tổ chức chương trình Tết Trung thu với tên gọi “Vui hội Trăng Rằm” dành cho các em thiếu nhi người Việt đang sinh sống, học tập tại khu vực.

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Các em thiếu nhi người Việt biểu diễn văn nghệ tại chương trình “Vui hội Trăng Rằm” tại thành phố Sakai. (Ảnh: MY LÊ) 

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Lợi - Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka; bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre; ông Ngô Thanh Minh - Chủ tịch Hội người Việt thành phố Sakai, Trưởng Ban tổ chức; cùng đông đảo phụ huynh, học sinh và bà con người Việt tại Sakai.

Hơn 100 em học sinh cùng các gia đình đã tham gia chương trình trong không khí vui tươi, ấm áp và đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Mở đầu chương trình là màn múa lân rộn ràng, mang đến không khí Tết Trung thu náo nhiệt và những tiếng cười vui vẻ cho các em nhỏ. Các em học sinh Trường Việt ngữ Cây Tre cũng mang đến nhiều tiết mục văn nghệ, các bài hát về Trung thu và quê hương, thể hiện sự tự tin, hồn nhiên và tình yêu đối với tiếng Việt.

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều trò chơi tập thể, giao lưu cùng bạn bè và đặc biệt là hoạt động phá cỗ Trung thu trong niềm vui đoàn viên. Những chiếc bánh Trung thu, mâm cỗ và tiếng cười của các em đã tạo nên một đêm hội gần gũi, ấm áp giữa cộng đồng người Việt xa quê.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Lợi - Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Sakai và Trường Việt ngữ Cây Tre trong việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho thiếu nhi. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp để các cháu vui Tết Trung thu mà còn góp phần giúp thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản gìn giữ tiếng Việt, hiểu hơn về văn hóa, truyền thống và hướng về quê hương, nguồn cội. 

Ông Ngô Thanh Minh - Trưởng Ban tổ chức cho biết, chương trình Trung thu được tổ chức với mong muốn tạo ra một không gian để các em thiếu nhi Việt Nam tại Sakai được vui chơi, gặp gỡ bạn bè và cảm nhận không khí Tết Trung thu truyền thống của quê hương ngay tại Nhật Bản.

Bà Lê Thương - Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre chia sẻ, việc tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống cho trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản là một phần quan trọng trong công tác giáo dục tiếng Việt và gìn giữ bản sắc văn hóa. Những dịp như Trung thu giúp các em hiểu hơn về phong tục, truyền thống của dân tộc và thêm yêu quê hương Việt Nam.

Sự hiện diện của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng đông đảo phụ huynh và học sinh đã góp phần làm cho đêm Trung thu tại Sakai trở thành một hoạt động cộng đồng ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết và gắn bó của người Việt Nam tại Nhật Bản.

https://nhandan.vn/thieu-nhi-nguoi-viet-tai-sakai-nhat-ban-vui-tet-trung-thu-post989818.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Thiếu nhingười ViệtSakaiNhật BảnvuiTết Trung thu
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