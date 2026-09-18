Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang trao đổi tại phiên thảo luận về phương pháp và rào cản trong giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.





Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai”, hội thảo đánh giá cách giáo dục khởi nghiệp được triển khai trong các trường đại học, từ nội dung giảng dạy, phương pháp tổ chức học tập đến đội ngũ trực tiếp tham gia đào tạo. Đây cũng là những vấn đề được đặt ra xuyên suốt chương trình qua ba câu hỏi: sinh viên cần được học gì về khởi nghiệp, học bằng cách nào và ai sẽ là người đồng hành, dẫn dắt quá trình này.

Từ góc nhìn này, các phiên trao đổi tại hội thảo tập trung vào ba vấn đề lớn: nội dung giáo dục khởi nghiệp cần trang bị cho người học; phương pháp tổ chức đào tạo phù hợp và vai trò của đội ngũ giảng viên, doanh nghiệp trong quá trình đồng hành cùng sinh viên. Những cách tiếp cận như học theo dự án, học qua trải nghiệm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) hay xây dựng mạng lưới cố vấn được đề cập như những hướng đi nhằm tăng tính thực hành trong giáo dục khởi nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, trước những tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các trường đại học cần phát huy vai trò là nơi hình thành ý tưởng, phát triển công nghệ và chuyển hóa tri thức thành những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho xã hội. Thành phố kỳ vọng Đại học Huế tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ.

Một điểm mới của hội thảo là việc ứng dụng nền tảng tương tác thời gian thực, cho phép đại biểu trực tiếp phản hồi, khảo sát và tham gia đóng góp ý kiến ngay trong chương trình. Những dữ liệu này được sử dụng trong các phiên thảo luận, giúp các chuyên gia tiếp cận vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau.

Qua những trao đổi này, hội thảo kỳ vọng góp phần làm rõ hơn cách tổ chức giáo dục khởi nghiệp trong trường đại học, để hoạt động này không chỉ dừng ở truyền cảm hứng mà từng bước gắn với năng lực thực hành, khả năng phát triển ý tưởng và kết nối sinh viên với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.